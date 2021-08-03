Возможный угон корабля у берегов ОАЭ

Во вторник ВМС Великобритании предупредили о «возможном угоне» корабля у берегов Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе, не вдаваясь в подробности.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном и Западом из-за его разорванной ядерной сделки, а также на фоне коммерческого судоходства в самом регионе. Недавно США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении беспилотника на нефтяной танкер у берегов Омана, в результате которого погибли два человека.

Морские торговые операции британской армии предупредили корабли во вторник, что «в настоящее время происходит авария» у побережья Фуджейры. Через несколько часов они заявили, что инцидент был «возможным похищением». Они не вдавались в подробности.

Пятый флот армии США, базирующийся на Ближнем Востоке, и министерство обороны Великобритании не сразу ответили на призывы к комментариям. Правительство ОАЭ не сразу признало инцидент.

Ранее четыре нефтяных танкера примерно в то же время заявили с помощью устройств слежения за системой автоматической идентификации, что они «не находятся под командованием», сообщает MarineTraffic.com. Обычно это означает, что корабль потерял мощность и больше не может управлять. Один из них двинулся позже.

По данным FlightRadar24.com, над районом, где находились корабли, пролетал морской патрульный самолет Airbus C-295MPA Королевских ВВС Омана.

По всей видимости, в ответ на инцидент официальное информационное агентство Исламской Республики Ирана процитировало представителя министерства иностранных дел Саида Хатибзаде, который назвал недавние морские атаки в регионе «совершенно подозрительными». Он отрицал причастность Ирана.

«Иранские военно-морские силы готовы помочь и спасти этот регион», – сказал Хатибзаде.

Событие произошло всего через несколько дней после того, как дрон взорвал нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, у побережья Омана, в результате чего погибли два члена экипажа. Запад обвинил Иран в нападении, которое было первым известным нападением, в результате которого погибли мирные жители в многолетней теневой войне против торговых судов в регионе.

История продолжается

Иран отрицает свою причастность к инциденту, хотя Тегеран и союзные ему ополченцы использовали аналогичные беспилотные летательные аппараты-смертники в предыдущих атаках.

Израиль, США и Великобритания пообещали «коллективный ответ» на нападение, не вдаваясь в подробности.

Оманский залив расположен недалеко от Ормузского пролива, узкого устья Персидского залива, через которое проходит пятая часть нефти. Фуджейра, на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, является крупным портом в регионе, где корабли могут перевозить новые нефтяные грузы, забирать припасы или менять экипаж.

С 2019 года в водах Фуджейры произошла серия взрывов и похищений. ВМС США обвинили Иран в серии беспорядочных минных атак на корабли, в результате которых были повреждены танкеры.

Также в 2019 году Иран захватил 19 июля в Ормузском проливе судно под британским флагом Stena Impero, следовавшее из иранского порта Бендер-Аббас в Дубай. Рейд произошел после того, как власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, захватили иранский супертанкер, перевозивший сырую нефть на 130 миллионов долларов, по подозрению в нарушении санкций Европейского Союза по транспортировке нефти в Сирию. Позднее оба корабля были освобождены.

В июле прошлого года нефтяной танкер, разыскиваемый Соединенными Штатами якобы за обход санкций против Ирана, был угнан у побережья ОАЭ после нескольких месяцев напряженности в отношениях между Ираном и США. несчастный случай.

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Автор Associated Press Насер Карими из Тегерана, Иран, внес свой вклад в этот отчет.

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