Возобновление иранских ядерных переговоров в Вене на фоне новых осложнений

Мировые державы возобновили переговоры на высоком уровне в Вене во вторник, которые были сосредоточены на возвращении Соединенных Штатов к ядерной сделке с Ираном, на их первой сессии после комментариев министра иностранных дел Ирана о том, что Россия когда-то пыталась сорвать ядерную сделку с Ираном. Ругаться.

МИД России не ответил на просьбу прокомментировать заявления министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в семичасовом интервью аналитическому центру, связанному с председательством Ирана, которое просочилось в минувшие выходные.

Перед основными переговорами главный представитель России Михаил Ульянов сказал, что встречался на стороне с официальными лицами из Ирана и Китая, но ничего не упомянул о комментариях Зарифа.

«Мы сравнили записи и обменялись мнениями о дальнейших шагах к полному восстановлению ядерной сделки», – написал он в Twitter. «Это была очень продуктивная встреча».

После серьезной встречи со своими коллегами из Китая, Германии, Франции и Великобритании – других участников сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, Ульянов написал в Твиттере, что они «руководствовались единством целей».

Он написал: «Это полное восстановление ядерного соглашения в его первоначальном виде». «Было решено ускорить процесс».

На выходе из переговоров китайский делегат Ван Кун сказал репортерам, что обсуждения продолжатся в среду.

Отвечая на вопрос в Берлине о высказываниях Зарифа, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что переговоры в Вене были «непростыми», но пока что они носили конструктивный характер.

«У меня сложилось впечатление от разговоров, что независимо от того, (как) вещи развивались в прошлом, кажется, что все работают, чтобы сохранить JCPOA в живых», – сказал он.

Соединенные Штаты не сидят за столом, потому что они в одностороннем порядке вышли из сделки в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, который восстановил и усилил санкции США в кампании «максимального давления», чтобы попытаться заставить Иран пересмотреть соглашение с большим количеством уступок. . . Однако президент Джо Байден хочет снова присоединиться к соглашению, и в Вене находится американская делегация, которая участвует в непрямых переговорах с Ираном, где дипломаты из других мировых держав выступают в качестве посредников.

Сделка обещает Ирану экономические стимулы в обмен на ограничения его ядерной программы. Повторное введение санкций США привело к спаду экономики страны, и Тегеран в ответ неуклонно увеличивал количество нарушений ограничений сделки, таких как повышение чистоты и запасов обогащенного урана, в пока безуспешной попытке давления. Другие страны для оказания помощи.

Конечная цель сделки – помешать Ирану разработать ядерную бомбу, чего, как он утверждает, он не хочет делать. У Ирана сейчас достаточно обогащенного урана, чтобы сделать бомбу, но это далеко не то количество, которое было до подписания ядерной сделки.

Комментарии Зарифа, который лично участвовал в переговорах по первоначальной ядерной сделке 2015 года, могут осложнить переговоры в Вене, которые в настоящее время сосредоточены на том, как Соединенные Штаты отменит свои санкции – и какие из них – и как Иран вернется к соблюдению .

В интервью, рассмотренном Associated Press, Зариф описывает Россию, что она хочет остановить ядерную сделку до того, как она была заключена при администрации Обамы в 2015 году, указывая на то, что Москва хочет сохранить конфликт Ирана с Западом.

Министерство иностранных дел Ирана охарактеризовало просочившуюся запись как “незаконную”, но не оспаривало ее подлинность.

Венские переговоры начались в начале апреля, и было несколько раундов обсуждений на высоком уровне, в то время как группы экспертов работали над предложениями о том, как решить вопросы, связанные с санкциями США и соблюдением Ираном требований, а также над «потенциальной последовательностью» США возвращаются.

Комментарии Зарифа – лишь последнее затруднение, с которым приходится иметь дело дипломатам.

Среди прочего, недавняя предполагаемая израильская атака была нацелена на иранский ядерный объект Натанз, в результате чего был нанесен неизвестный ущерб.

Тегеран ответил, начав обогащать небольшое количество урана до чистоты 60%, самого высокого уровня за всю историю.

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Филип Жан в Вене, Фрэнк Джордан в Берлине, Джон Гэмбрел в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и Дарья Литвинова в Москве внесли свой вклад в создание этой истории.