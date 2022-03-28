возобновление переговоров по Украине; Кремль назвал комментарии Байдена «тревожными»

Переговоры были организованы после звонка Эрдогана и Путина

В Мариуполе до сих пор заблокированы 160 тысяч человек – Мэр

Россияне направляются в сепаратистские регионы

Львов (Украина/Анкара) (Рейтер) — Украина и Россия в понедельник готовятся к своим первым мирным переговорам с глазу на глаз за более чем две недели, при этом Киев настаивает, что не пойдет на уступки по уступке территории, поскольку на поле боя нарастает импульс . повернулся в ее пользу.

Украинские официальные лица преуменьшают шансы на крупный прорыв в переговорах, которые должны состояться в Стамбуле, после того, как в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

Но тот факт, что она вообще говорила лично — впервые после резкой встречи министров иностранных дел 10 марта, — был признаком закулисных сдвигов по мере того, как российское вторжение стало давать сбои.

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На местах не было никаких признаков передышки для мирных жителей в осажденных городах, особенно в разрушенном порту Мариуполя, где, по словам мэра города, 160 000 человек все еще находятся внутри, и что Россия блокирует попытки их эвакуации.

Со своей стороны Кремль выразил обеспокоенность заявлениями президента США Джо Байдена, который во время выступления в субботу заявил, что президент Владимир Путин не должен оставаться у власти.

Россия и Украина заявили, что их делегации прибудут в Турцию в понедельник, а переговоры должны начаться во вторник.

Украинские официальные лица недавно предположили, что теперь Россия, возможно, более склонна к компромиссу, поскольку у нее испарилась всякая надежда на навязывание Киеву нового правительства перед лицом упорного украинского сопротивления и тяжелых потерь России.

На прошлой неделе российские военные намекнули, что они переключают свое внимание на расширение удерживаемой сепаратистами территории на востоке Украины, через месяц после того, как большая часть их массированных сил вторжения предприняла неудавшуюся атаку на Киев.

Когда обе стороны в последний раз встречались лично, Украина обвинила министра иностранных дел России Сергея Лаврова в игнорировании ее призывов обсудить прекращение огня, в то время как Лавров сказал, что прекращение боевых действий не стоит на повестке дня.

С тех пор они неоднократно встречались по видеосвязи, а не лицом к лицу. Стороны публично обсудили формулу, согласно которой Украина могла бы принять некий официальный нейтральный статус. Но ни один из них не сдвинулся с места в отношении территориальных претензий России, включая Крым, который Москва захватила и аннексировала в 2014 году, и восточные территории, известные как Донбасс, которые Москва требует передать сепаратистам.

«Я не думаю, что будет какой-то прорыв по основным вопросам», — заявил в понедельник советник МВД Украины Вадим Денисенко.

В интервью российским журналистам в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский упомянул некое урегулирование с участием Донбасса, однако не намекнул, что это может быть связано с уступкой территории. В своем недавнем вчерашнем комментарии он ясно дал понять, что «безопасность земли» остается приоритетом Киева.

Расчетливый ответ на призыв Байдена

Кремль, который регулярно резко осуждает Запад, до сих пор давал лишь сдержанный ответ на неожиданный призыв Байдена в выходные положить конец 22-летнему правлению Путина, возможно, чтобы не привлекать к нему внимания.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в интервью некоторым российским СМИ по видеосвязи в связи с продолжением наступления России на Украину в Киеве, Украина, 27 марта 2022 года. Пресс-служба Президента Украины / Опубликовано через Reuters READ Эксклюзивные правительства переворачивают столы с бандами выкупов REvil, вытесняя их из сети Подробнее

«Ей-богу, этот человек не может оставаться у власти», — сказал Байден в субботу, завершая речь перед толпой в Варшаве. Вашингтон и НАТО подчеркнули, что изоляция Путина не является политикой или союзом США, а Байден заявил в воскресенье, что не призывает к смене режима.

Отвечая в понедельник на вопрос о комментарии Байдена, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Это, безусловно, тревожное заявление».

«Мы и впредь будем самым тщательным образом следить за заявлениями американского президента», — сказал Песков журналистам. Ранее Песков заявлял, что выбор лидера зависит от российского народа.

Россия описывает свои действия на Украине как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» своего соседа. Киев и Запад считают это предлогом для неоправданного вторжения.

С самого начала западные страны заявляли, что считают реальной целью России быстрое свержение киевского правительства, чего Москве не удалось добиться.

На прошлой неделе украинские силы начали наступление, оттеснив российские войска в районы вокруг Киева, на северо-восток и юго-запад. Тем временем Россия продолжает оказывать давление на юго-восток вблизи отколовшихся регионов, в том числе сворачивает опустошительную осаду Мариуполя, в то время как десятки тысяч мирных жителей остаются в ловушке внутри.

Мэр Вадим Бойченко, сбежавший из города и говорящий из неизвестного места, сказал, что 26 автобусов ждали эвакуации некоторых из 160 000 застрявших мирных жителей, но Россия препятствовала безопасному проезду.

«Ситуация в городе по-прежнему сложная. Люди находятся за чертой гуманитарного бедствия», — заявил Бойченко национальному телевидению. «Нужно полностью эвакуировать Мариуполь».

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верешук заявила, что в понедельник не планируется открывать коридоры для эвакуации мирных жителей из осажденных городов из-за сообщений разведки о возможных российских «провокациях» на дорогах.

В других местах русские бронетанковые колонны дрогнули, пополнение запасов было затруднено, а прогресс был незначительным или отсутствовал, несмотря на обстрел жилых районов.

«На сегодняшний день противник перегруппировывается, но никуда на Украине продвинуться не может», — заявила в понедельник заместитель министра обороны Ханна Маляр.

Британское министерство обороны также заявило, что за последние 24 часа в позициях российских войск не произошло значительных изменений, при этом большинство успехов русских продолжаются вблизи Мариуполя и там ведутся ожесточенные бои.

Генштаб Украины заявил, что силы обороны Киева блокируют российские силы, пытающиеся прорваться на северо-восток и северо-запад, чтобы захватить основные дороги и населенные пункты.

На юге украинские силы сосредоточились на обороне городов Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Автор Питер Граф. Монтаж Гарет Джонс

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