Возобновлены взрывы возле находящейся под угрозой исчезновения украинской АЭС

Автор Юрий Кармамов | Служба новостей

Киев, Украина. Возобновились бомбардировки вблизи Запорожской атомной электростанции Украины, и в среду воюющие стороны снова обменялись обвинениями, на следующий день после того, как Организация Объединенных Наций по наблюдению за атомной энергетикой потребовала создать там безопасную зону, чтобы предотвратить катастрофу.

Губернатор области Валентин Резниченко заявил, что российские войска обстреляли ракетами и тяжелой артиллерией город Никополь, на противоположном берегу Днепра от крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«На (на заводе) происходят пожары, отключения электричества и другие вещи, которые вынуждают нас готовить местное население к последствиям ядерной опасности», — сказал Резниченко. В последние дни чиновники раздавали жителям таблетки йода, чтобы защитить их в случае утечки радиоактивных веществ.

В Иннергодаре, где расположена электростанция, дооккупационный мэр Дмитрий Орлов сообщил, что в среду город подвергся второму нападению со стороны России и остался без электричества. «Сотрудники коммунальных и других служб не успевают завершить аварийно-ремонтные работы, потому что очередной взрыв сводит их работу к нулю», — сказал он в мессенджере Telegram.

Российская сторона обвинила украинцев. Владимир Рогов, глава установленной Россией администрации Энергодара, заявил в Telegram, что ожесточенные бои на Украине привели к отключению электроэнергии в городе, и Минобороны России обвинило в отключении украинскую атаку на электроподстанцию.

Российские ракеты в среду попали в Малую Токмачку в 90 км к северо-востоку от Иннергодара, в результате чего три человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил губернатор Запорожской области Александр Старух.

Противоречивые сообщения о боевых действиях, вызвавшие обеспокоенность международного сообщества, не могут быть согласованы независимо друг от друга.

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН Рафаэль Гросси предупредил, что на Запорожской АЭС «может произойти что-то очень катастрофическое», призвав Россию и Украину создать вокруг нее «защитную зону ядерной безопасности». Есть опасения, что боевые действия могут привести к катастрофе масштаба Чернобыля в Украине в 1986 году.

Ни московские, ни киевские чиновники не станут сразу выделять безопасную зону.

Условия на заводе ухудшились. Украинский чиновник заявил, что из-за повреждения внешних линий электропередачи в результате боевых действий станция вырабатывает электроэнергию только для систем безопасности, которые охлаждают активную зону реактора и предотвращают ее расплавление. Любые дополнительные перебои в подаче электроэнергии могут привести к тому, что станция будет использовать резервные дизель-генераторы, что потребует четырех дизельных грузовиков в день для поездок на работу во время боевых действий, сказал Оле Куриков, главный инспектор агентства по ядерной и радиологической безопасности в Украине.

«Вероятно, мы окажемся в ситуации, когда у нас закончится дизельное топливо», — сказал он. «А это могло привести к аварии, которая повредила бы активную зону реакторов, тем самым выбрасывая радиоактивные продукты в окружающую среду».

Украинские официальные лица заявили, что завод должен был запустить свои дизель-генераторы в конце прошлого месяца.

Кориков сказал, что власти могут рассмотреть вопрос о закрытии станции, но не сообщил подробностей.

Оператор станции, «Энергоатом», заявил, что, несмотря на бомбардировку, украинские сотрудники, все еще работающие на оккупированной Россией станции, попытаются восстановить внешнее электроснабжение.

Президент России Владимир Путин в среду бросил вызов давлению с целью остановить войну, заявив, что Москва продолжит наступление, и высмеял попытки Запада остановить Россию с помощью санкций.

Путин заявил на ежегодном экономическом форуме в дальневосточном портовом городе Владивосток, что, хотя Международное агентство по атомной энергии не берет на себя вину за взрыв вокруг Запорожской АЭС, заявления о том, что виноваты российские силы, являются «абсолютной чушью». Он риторически спросил: «Ну, мы стреляемся что ли?»

Он утверждал, что на заводе были обнаружены фрагменты западного оружия, отрицал, что Россия разместила там военную технику, и сказал, что не понимает, почему Украина обстреляла объект, кроме как для «создания дополнительного кризиса».

Поступали сообщения об ожесточенных боях на трех фронтах: на севере, у города Харькова. на востоке, в Донбасской промзоне шахт и заводов; А на юге, в Херсонской области, где Украина пошла в контрнаступление в попытке отвоевать территорию у русских.

Военный представитель Наталья Хоменюк заявила, что украинские силы взяли под контроль неустановленное количество населенных пунктов в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении также сообщил об успехах на Харьковщине, не приведя подробностей.

Украинские военные заявили, что предотвратили попытки России продвинуться в дюжину населенных пунктов на востоке, в том числе в город Бахмут, который британское министерство обороны назвало «вероятно основным запланированным усилием России». Захват Бахмута позволит силам Москвы угрожать Славянску и Краматорску, двум крупнейшим городам в регионе, контролируемом Украиной.

По словам мэра Вадима Ляча, в среду Славянск подвергся обстрелу со стороны России, пострадали школа и другие здания.

Пожарные углубились в горящие обломки многоквартирного дома и вытащили как минимум одно тело. Куски кирпича, каменной кладки и бетона, разбросанные среди порванных ветвей деревьев, битого стекла и черепицы. Металлические двери, искривленные силой взрыва, повисли на петлях.

Гражданка Реза Смилкова, 75 лет, проживающая в другой части дома, сообщила, что обыск произошел около 4 часов утра. Она и ее муж не пострадали. Супруги жили во время боевых действий на Украине в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

«То, что происходит сейчас, не просто страшно, это ужасно», — сказала она. «Разрухи больше. Все хуже. Просто все».

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