Возрождение роли России в Индо-Тихоокеанском регионе

Радж Кумар Шарма

Пятьдесят лет назад Индия и бывший Советский Союз подписали 9 августа 1971 года Договор о мире, дружбе и сотрудничестве. Помимо изменения особенностей южноазиатской и мировой политики, договор также можно рассматривать как предвестник этой идеи. Из Индо-Тихоокеанского региона между Индией и Россией. Несмотря на разногласия по поводу этой концепции в наши дни, легко забыть, что сотрудничество между Индией и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Евразии предшествовало взаимодействию Индии с большинством других крупных держав. 1971 год известен и по другой причине: Китай решил отказаться от своего идеологического наставника, Советского Союза, и вступил в союз с Соединенными Штатами, чтобы уравновесить Советский Союз. Таким образом, Индия столкнулась с угрозами безопасности со стороны союзников Пакистана – Соединенных Штатов и Китая – во время индо-пакистанской войны в 1971 году. Однако, когда в декабре 1971 года началась индо-пакистанская война и военно-морские силы США попытались угрожать безопасности Индии, Советский Союз Союз направил флот с ядерным оружием из Тихоокеанского флота, дислоцированного во Владивостоке, для поддержки Индии – это можно считать началом Индо-Тихоокеанской концепции между Индией и Россией. Чтобы заставить Китай замолчать, Советский Союз перебросил 40 военных дивизий к границе Синьцзян с Китаем и 7 дивизий к границе с Маньчжурией.

Эти события 50 лет назад показали, что сотрудничество Индии и России (двух евразийских и тихоокеанских держав) было важным компонентом Индо-Тихоокеанского региона задолго до того, как США поддержали идею Индо-Тихоокеанского региона. . Однако геополитика теперь изменилась, поскольку США теперь рассматривают Индию как партнера в своей борьбе против Китая. С другой стороны, Пекин вступил в партнерские отношения с Москвой, чтобы бросить вызов Вашингтону. Россия высказала определенные сомнения по поводу Индо-Тихоокеанского региона. Во-первых, Индо-Тихоокеанский регион воспринимается Россией как американский, поэтому Москва полностью отвергает его. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион, который предшествовал Индо-Тихоокеанскому региону, также был американской постройкой, которую приняла Россия. На правительственном уровне Россия продолжает выступать против Индо-Тихоокеанского региона, но академические круги, аналитические центры и даже средства массовой информации начинают вовлекаться в эту идею, дебаты, дискуссии, семинары и конференции по этому поводу. Время от времени Индия заверяла Россию, что сближение Нью-Дели с Вашингтоном произойдет не за счет Москвы. В отличие от понимания Соединенными Штатами понятия «свободный и открытый» в Индо-Тихоокеанском регионе, Индия всегда указывала, что она заинтересована в «свободном, открытом и инклюзивном» в Индо-Тихоокеанском регионе, понимание, которое отражает стремление Индии к России. быть активным игроком в этом регионе. Фактически, Индия пыталась связать Россию со своими инициативами в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы последняя выглядела как независимый полюс вне тени Китая, что придало природе Индо-Тихоокеанского региона многополярность. Среди этих инициатив – морской путь Ченнаи-Владивосток и усилия Индии и Японии по инвестированию в Дальний Восток России. Эти инициативы являются частью политики Индии на Дальнем Востоке, направленной на охват азиатской части России. Здесь важно подчеркнуть, что контакты между людьми были ключевой областью успеха в отношениях Индии с Соединенными Штатами. Однако в отношениях между Индией и Россией дело обстоит иначе. Поскольку у России есть опасения по поводу китайской иммиграции на Дальнем Востоке, иммиграция индийской рабочей силы в Россию при содействии государства может принести политические и экономические выгоды обеим сторонам.

С точки зрения Индии, Индо-Тихоокеанский регион похож на Великое российско-евразийское партнерство, направленное на избежание китайского господства в Евразии. Эта политика содержит элементы сотрудничества, а также конкуренции с Китаем. Столкнувшись с продвижением Китая через Экономический пояс Шелкового пути в сфере влияния России в Евразии, Россия согласилась согласовать свою собственную инициативу, Евразийский экономический союз, с китайской инициативой “ Один пояс, один путь ”, хотя в этих усилиях больше противоречий, чем сходства. Точно так же Индо-Тихоокеанский регион – это попытка Индии защитить своих соседей от напористого поведения Китая. У России есть возможность сотрудничать с Индией в формировании формирующегося порядка в Индо-Тихоокеанском регионе, что может быть сделано при историческом доверии между двумя сторонами.

Индия уделяет больше внимания Индийскому океану, в то время как Соединенные Штаты и их союзники отдают предпочтение Тихому океану, подчеркивая еще одно отличие в индо-американском концептуальном понимании Индо-Тихоокеанского региона. Индия еще не является серьезной военной державой в Тихом океане, но помощь ее военно-морским силам в достижении этой цели также поможет России ответить на вызов Китая своему господству в Арктике. Китай определяет себя как «близкую к Арктике страну», хотя у него нет береговой линии в Арктике. В рамках Полярного шелкового пути активность Китая в Арктике в ближайшие годы возрастет. Даже китайские стратеги утверждали, что тот, кто контролирует арктический морской путь, будет контролировать мировую экономику, и Китай должен играть активную роль в этой области. Следовательно, Индо-Тихоокеанский регион – это идея, которая может повысить ценность российской дипломатии в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Арктику. Ведь русское мировоззрение проявляется в символе герба, где двуглавый орел смотрит одновременно на Запад и Восток. Традиционно российские элиты считали свою страну европейской, но она также имеет азиатско-тихоокеанский характер. Эти элиты, базирующиеся в Москве, которая была традиционным центром власти в России, могут конкурировать с другими, которые хотят, чтобы Россия была более активной в Тихоокеанском регионе через свою базу во Владивостоке. Индо-Тихоокеанский регион – это не только Соединенные Штаты, и мировоззрение России, вероятно, будет неполным без рассмотрения Индо-Тихоокеанского региона, где существует потенциальный риск сделать его зависимым от Китая.

Автор – научный сотрудник Центра Бхарат Аль Кинди.