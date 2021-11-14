Возьмите два и используйте подсказки Rockstar DMCA, чтобы удалить больше модов GTA.

Скриншот : Rockstar Games / Take-Two / Kotaku

Игроки продолжают критиковать Недавно выпущенный Трилогия GTA переработанная коллекция, компания-учредитель Rockstar Games Take-Two Interactive определила, что это идеально Пришло время использовать уведомления о нарушении закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA), чтобы удалить больше из них GT Модификации и фан-проекты.

11 ноября, по словам собеседников GT редактировать сайт Freedom CityTake-Two связался с ними и использовал удары DMCA, чтобы удалить три разных мода, связанных с GTA. Три удаленных модификации перечислены ниже:

GTA Advance PC Port Beta 2

The Lost and Damned Unlocked для GTA 4

GTA IV EFLC Затерянные и проклятые (65%)

Порт для ПК с расширенными возможностями GTA Это проект, разработанный фанатами, пытающийся перенести игру на GTA 3 двигатель. Разработано Digital Eclipse, GTA Advance Он был выпущен на GameBoy Advance только в 2004 году.

The Lost and Damned Unlocked для GTA IV Это мод, выпущенный в 2009 году, который позволяет игрокам менять звезду. GTA IV, Нико Беллик, с главным героем потерянный и проклятый DLC, байкер Джонни Клипиц. Он также включал в себя новую одежду и значки мотоциклистов.

наконец, GTA IV EEFLC (65%) это даже не просто мод! Это просто файл сохранения игры, который позволяет игрокам начать с 65% завершения. Да, Take-Two использовал нарушение Закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху» в отношении файла сохранения игры, выпущенной более десяти лет назад.

Это только последнее из растущего числа GT Take-Two был изменен и удален с уведомлением DMCA.. За прошедший год, Компания была на грани увольнения, как и GT Персонаж в ярости. У нее также есть Подать иск против разработчиков-фанатов из-за проектов исходного кода И привел к некоторым старым модификациям, таким как GTA UndergroundА также Закрытие из-за опасений относительно дальнейших юридических и финансовых проблем..

G / O Media может получить комиссию

В последний раз, когда происходили подобные настройки, они в основном были нацелены на классическую эпоху PS2. GT игры, вроде Преисподняя. Спустя немного времени и что следует за этим Котаку Специальный отчет за августRockstar подтвердила обновленные версии трех классических игр для PS2 GT Планировалось, что игры выйдут в этом году. Эти игры были выпущены ранее на этой неделе и получили в основном отрицательные отзывы, и фанаты поделились Несколько ошибок и графических сбоев в Twitter и Reddit.

Из-за того, что произошло в прошлый раз, некоторые предполагают, что эти удаления являются свидетельством того, что GTA IV Ремастер может появиться когда-нибудь в будущем. Согласно источникам, с которыми я разговаривал Котаку В прошлом о грядущей перестройке RockstarА также GTA IV Рядом Red Dead Redemption возможны переходники. Хотя планы уже могут измениться, и из-за недавней негативной реакции он сталкивается с GT ремастеров, Rockstar может быть более неохотно давать добро на будущие релизы.

Независимо от того, являются ли эти удаления на будущее GTA IV Обновленная она или нет, она по-прежнему вызывает разочарование для вкладчиков и разработчиков сообщества, которые десятилетиями совершенствовали, перемещали и сохраняли классику. GT игры, позволяющие фанатам играть в них спустя годы после переезда Rockstar. Котаку Поговорите с защитниками, которые, кажется, устали от Rockstar И многие перешли на другие игры от других компаний, опасаясь потенциальных юридических рисков, связанных с продолжением корректировки. Grand Theft Auto названия.