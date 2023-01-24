Война в России оживает в Радио Свободная Европа/Радио Свобода

В пражских офисах посетители с высокими воротами, усиленным контролем безопасности и развевающимися американскими флагами не оставляют сомнений, что они входят в здание с американскими галстуками.

Но в этом огромном кубе из серого мрамора и бетона — всего в нескольких шагах от того места, где похоронен Франц Кафка, — находится современный отдел новостей, который еженедельно посещают миллионы людей.

Еженедельно он привлекает в среднем 40 миллионов человек через свои программы и каналы, транслируемые на 27 языках и в 23 странах, где «свобода СМИ ограничена или профессиональная пресса не полностью развита».

Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года потрясло деятельность «Радио Свободная Европа» и подчеркнуло важность его работы. В течение нескольких дней после вторжения организация прекратила свою деятельность в России. Он уже столкнулся с годами растущего давления со стороны Москвы и перед началом войны эвакуировал большую часть своего персонала в Прагу и другие офисы.

Джейми Флай, председатель и исполнительный директор телекомпании, уже давно находится в режиме пожаротушения.

«Вызов, с которым мы сталкиваемся сейчас, и вторжение в Украину — это последняя итерация», — сказал он. — сказал Флай в интервью в конце прошлого года. «На нас оказывается сильное давление, когда мы работаем в таких условиях, а в некоторых случаях нас выгоняют из стран. Это всегда было для нас проблемой.