Война в России оживает в Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Любой, кто не пережил холодную войну, найдет португальский шпионский триллер Netflix «Глория» невероятным.
В португальской деревне, в небольшой деревне Глория, в 1950-х годах португальские и американские инженеры вели сложную радиовещательную операцию под названием «Радио Свободная Европа», базирующееся в Мюнхене информационное агентство.
Он передает новости и антикоммунистические сообщения на языках различных советских республик, но как в сериале, так и в реальной жизни это только часть его первоначальной миссии: это прикрытие ЦРУ.
До 1971 года «Радио Свободная Европа» было тайной операцией американской разведки, проникавшей за «железный занавес» и разжигавшей антикоммунистическое инакомыслие на территории тогдашней Чехословакии, Польши и других стран.
ЦРУ прекратило финансирование «Радио Свободная Европа» после того, как его деятельность была разоблачена. С тех пор информационное агентство финансируется Конгрессом США и имеет редакционную свободу.
Радио Свободная Европа/Радио Свобода — или РСЕ/РС — теперь напоминает своего исторического предшественника, инсценированного в «Глории», но по-прежнему занимается основанной на фактах журналистикой на местных языках местными репортерами для местной аудитории. На всей территории постсоветского пространства и Средней Азии.
В настоящее время организация базируется в Праге, а не в Мюнхене, и расширяется, открывая в этом месяце новые офисы в Риге, Латвия, где размещается основная часть ее сотрудников в России.
В наши дни РСЕ/РС лишь частично вещает радио, хотя в некоторых регионах эфир по-прежнему является способом доступа к нему. Большая часть его русскоязычной аудитории находит его репортажи в Интернете, особенно в социальных сетях.
В пражских офисах посетители с высокими воротами, усиленным контролем безопасности и развевающимися американскими флагами не оставляют сомнений, что они входят в здание с американскими галстуками.
Но в этом огромном кубе из серого мрамора и бетона — всего в нескольких шагах от того места, где похоронен Франц Кафка, — находится современный отдел новостей, который еженедельно посещают миллионы людей.
Еженедельно он привлекает в среднем 40 миллионов человек через свои программы и каналы, транслируемые на 27 языках и в 23 странах, где «свобода СМИ ограничена или профессиональная пресса не полностью развита».
Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года потрясло деятельность «Радио Свободная Европа» и подчеркнуло важность его работы. В течение нескольких дней после вторжения организация прекратила свою деятельность в России. Он уже столкнулся с годами растущего давления со стороны Москвы и перед началом войны эвакуировал большую часть своего персонала в Прагу и другие офисы.
Джейми Флай, председатель и исполнительный директор телекомпании, уже давно находится в режиме пожаротушения.
«Вызов, с которым мы сталкиваемся сейчас, и вторжение в Украину — это последняя итерация», — сказал он. — сказал Флай в интервью в конце прошлого года. «На нас оказывается сильное давление, когда мы работаем в таких условиях, а в некоторых случаях нас выгоняют из стран. Это всегда было для нас проблемой.
Ограничения в возглавляемом талибами Афганистане и авторитарной Беларуси являются одними из других серьезных проблем для вещателя.
По данным RFE/RL, вторжение России в Украину привлекло новую аудиторию, хотя его инженеры должны продолжать работать усерднее, чем цензоры, чтобы найти новые способы обойти санкции в России и других странах.
По данным организации, за первую неделю вторжения России в Украину трафик на сайты Радио Свободная Европа/Радио Свобода почти утроился и составил почти 70 миллионов по сравнению с той же неделей в 2021 году. Более половины этого трафика приходится на Россию и Украину.
С тех пор эти успехи стабилизировались. С начала войны до конца 2022 года число посетителей Текущее времяОхват флагманского русскоязычного канала РСЕ/РС увеличился более чем в три раза на Facebook и более чем в четыре раза на YouTube, согласно охвату РСЕ/РС в России.
Работа вещателя в странах Центральной Азии, таких как Кыргызстан, оказала особое влияние на разоблачение коррупции. В прошлом году правительство Кыргызстана заблокировало местную сеть на два месяца по обвинению в нарушении закона о «фейковых новостях». Радио Свободная Европа/Радио Свобода отвергло обвинения и, как и в России, призвало своих зрителей использовать VPN, чтобы продолжать следить за его журналистикой.
Хотя освещение войны в Украине является ключевой частью ее предложений, самой уникальной услугой организации являются региональные программы, транслируемые на местных языках и ориентированные на такие российские регионы, как Чечня и Татарстан.
Такой подход — даже к языкам, на которых говорит небольшое население, — уже давно является ключевой особенностью деятельности Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии, работавший телеведущим в Мюнхене с 1984 по 1993 год, сказал, что очень важно, чтобы объективные и качественные новости доходили до этой аудитории на их родном языке.
«Радио «Радио Свобода» в предоставлении объективной информации на родном языке имеет решающее значение — и это та же роль, что и 30 лет назад», — сказал он в телефонном интервью на прошлой неделе.
По его словам, эта задача стала более важной для зрителей в русскоязычном мире, где мало новостных агентств. «Другие имеют ограниченные источники качественной информации, и важно слушать качественные новостные сообщения на вашем родном языке», — сказал он.
Также в компании Mr. Как и во времена Ильвеса, его воплощение в 21 веке является своего рода Ноевым ковчегом, переживающим очередной период трансформации для журналистов и иммигрантов из более широкого региона.
6 марта, через 10 дней после вторжения России в Украину, Радио Свобода объявило о приостановке своей операции в Москве. Компания не выплатила миллионы долларов в виде штрафов за отказ выполнить приказ 2021 года о том, чтобы назвать себя и некоторых своих сотрудников иностранными агентами после того, как местные власти начали против нее процедуру банкротства.
«Мы не являемся чьим-либо агентом и считаем — и продолжаем считать — этот запрос о присвоении ярлыков попыткой вмешательства в цензуру и редакционную политику», — заявил тогда директор Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый.
Называя себя «гордым русским», г. Шари, как и остальные его российские коллеги, обосновался в Праге.
Мистер. Флай, генеральный директор, г. Шари думает, что его посадят, если он вернется в Россию. Мистер. Это правда, что Шари относится к стоицизму, хотя, как она говорит: «Я никогда больше не увижу свою мать живой».
Некоторые представители молодого поколения журналистов, покинувших московское бюро, чувствуют облегчение от того, что перед вторжением перебрались в безопасное место, избежав паники друзей, сбежавших в одночасье.
29-летняя Анастасия Тищенко, репортер по правам человека, рассказала, что ей было сложно принять решение о переезде в офис вещательной компании в Праге в 2021 году. «Вы можете почувствовать какую-то опасность» из-за российского давления на сеть. она сказала. — Но ничего особенно опасного для себя вы еще не видели.
«Сейчас я думаю, что это одно из лучших решений в моей жизни, — сказал он в одном из интервью, — все мои хорошо образованные друзья, если бы у них была возможность, сбежали и жили в Германии, Турции, Португалии. — Но не в России.
Горе г-жи Тищенко состоит в том, что она боролась со своими родителями из-за вторжения России в Украину. Его родители, родившиеся в Украине, верят кремлевской версии событий — что Россия возглавляет освободительное движение против репрессивного правительства в Киеве и добивается успеха. это раскол Играть на улице Среди бесчисленных семей.
Она сказала, что не знает, сможет ли когда-нибудь вернуться в Россию, и вместо этого попыталась сосредоточиться на своей работе в Праге в составе поддерживающего сообщества таких же людей, как она.
«Мечтать о том, чтобы однажды вернуться домой, гулять по улицам, где я выросла, играть с ребенком моей сестры — это мечта», — сказала она.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».