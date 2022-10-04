Война за российские места в Украине

Это называлось битвой мест. В своей военной борьбе за контроль над восточной Украиной — силой и незаконной аннексией — Россия также начала кампанию по обеспечению поддержки со стороны доминирующей русскоязычной религии. Он перекачивает деньги в регион через различные прокремлевские организации, и самым крупным получателем является Русская православная церковь и ее благотворительные фонды.

После захвата Крыма в 2014 году президент Владимир Путин в значительной степени полагался на церковную иерархию, которая поддерживала его усилия по насильственному расширению границ России, а в последнее время — по вербовке молодых людей для ведения боевых действий на Украине. В то же время российские войска разрушили более 200 объектов других религий в Украине — церквей, мечетей и синагог — с начала войны в феврале, по словам украинских официальных лиц.

Главной целью Кремля для уничтожения является Православная церковь в Украине. Она обрела независимость от Русской православной церкви в 2019 году. Путин назвал этот раскол оружием «массового поражения» против российской идентичности. Он писал: «Наше духовное единство также подверглось нападению». Украина является домом для третьей по величине православной конфессии в мире после России и Эфиопии.

Напротив, различные религии в Украине обнаружили новое единство, основанное на признании свободы вероисповедания и права индивидуальной совести. Президент Украины Владимир Зеленский, еврей, сказал: «Вера должна объединять, а не разделять».

«Наши церкви теперь рука об руку», — сказал в интервью Irish Times отец Василий Фирозоб из Свято-Троицкой церкви в Одессе. «Сейчас мы ближе, чем когда-либо, несмотря на наши богословские различия».

Это несоответствие в том, как Россия и Украина используют религию, очевидно во многих других странах с христианскими православными церквями. Латвия, например, приняла закон, требующий отделения Латвийской Православной Церкви от Московского Патриархата. В Молдове православные испытывают давление, чтобы они присоединились к Русской церкви или альтернативной церкви, такой как Румынская православная церковь.

Даже внутри Русской православной церкви заявление около 300 священников выступило против официального одобрения церковью войны. Священники заявили, что только «терпимость и взаимное примирение» могут принести мир между Россией и Украиной.

Победа в украинской войне будет не только с пулями и слитками. В своем выступлении 30 сентября г-н Путин заявил, что «нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые в силу своей культуры, религии, традиций и языка считают себя частью России». Другие, в том числе в России, считают, что религия играет роль в исцелении. Мир можно завоевать сидя в креслах так же, как его можно завоевать на поле боя.