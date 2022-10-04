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Война за российские места в Украине

4 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Это называлось битвой мест. В своей военной борьбе за контроль над восточной Украиной — силой и незаконной аннексией — Россия также начала кампанию по обеспечению поддержки со стороны доминирующей русскоязычной религии. Он перекачивает деньги в регион через различные прокремлевские организации, и самым крупным получателем является Русская православная церковь и ее благотворительные фонды.

После захвата Крыма в 2014 году президент Владимир Путин в значительной степени полагался на церковную иерархию, которая поддерживала его усилия по насильственному расширению границ России, а в последнее время — по вербовке молодых людей для ведения боевых действий на Украине. В то же время российские войска разрушили более 200 объектов других религий в Украине — церквей, мечетей и синагог — с начала войны в феврале, по словам украинских официальных лиц.

Главной целью Кремля для уничтожения является Православная церковь в Украине. Она обрела независимость от Русской православной церкви в 2019 году. Путин назвал этот раскол оружием «массового поражения» против российской идентичности. Он писал: «Наше духовное единство также подверглось нападению». Украина является домом для третьей по величине православной конфессии в мире после России и Эфиопии.

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