Война и гнев преградили путь украинским спортсменам на парижскую Олимпиаду

Испытание Гнев из Украины И сомнения Что касается остальных стран, то Международный олимпийский комитет изучает вопрос о том, разрешить ли россиянам и белорусам вернуться в международный спорт и на Парижские игры. в Об этом сообщает Международный олимпийский комитет. Это задача укрепления единства и мира, особенно когда бушует война. Он также цитирует экспертов ООН по правам человека. Кто споритВ целях недискриминации спортсмены и спортивные судьи из России и Белоруссии не должны быть запрещены только из-за наличия у них паспорта.

Для украинских спортсменов, нацелившихся на Париж, перспектива делить олимпийские бассейны, стадионы и арены с российскими и белорусскими спортсменами настолько отвратительна, что некоторые говорят, что они бы не поехали, если бы это произошло.

Сестры Марина и Владислава Алексеевы – завоевавшие олимпийскую бронзу по техническому плаванию Командное соревнование На Олимпийских играх в Токио в 2021 году — среди тех, кто говорит, что им придется бойкотировать.

«Мы должны», — сказала Марина в интервью Associated Press на тренировочном комплексе в украинской столице Киеве.

Россия — гигант своего вида спорта, ранее называвшегося синхронным плаванием, выиграв Все золотые медали на последних шести Олимпийских играх.

Дополняя предложения друг друга, украинские близнецы добавили: «Наши нравственные чувства не позволяют нам стоять рядом с… этими людьми».

Оливерчик опасается, что враждебность может распространиться, если украинцы сразятся с русскими и белорусами в Париже — вероятный сценарий, учитывая, что олимпийские спортсмены останутся и вместе пообедают в номерах с видом на Сену на северной окраине города.

«Все может случиться, даже драка», — сказал Оливерчик. «Между нами просто не может быть рукопожатия».

Необходимость тренироваться в разгар войны также ставит украинских олимпийских претендентов в невыгодное положение. Российские удары разрушили полигоны. Воздушные удары срывают тренировки. Спортсмены потеряли членов семьи и друзей или поглощены беспокойством о том, что потеряют их. Поскольку российское вторжение в Украину также закрыло воздушное пространство страны, поездки на международные соревнования превратились в тяжелую эпопею — часто долгие поездки на поезде в соседнюю Польшу для полетов оттуда.

«Наши спортсмены тренируются, пока летают крылатые ракеты и летят бомбы», — сказал министр спорта Украины Вадим Гуцит. В интервью АП.

Он вспомнил встречу президента МОК Томаса Баха с украинскими велосипедистами, получившими убежище в Швейцарии, в которой он принимал участие.

«Бах спросил одну из велосипедисток, как она себя чувствует», — рассказал министр. Я заплакал. он спросил почему. Она сказала, что в тот день они (российские войска) напали на ее город, где были ее родители, и она очень нервничала».

«Так каждый спортсмен относится к тому, что происходит в Украине», — сказал министр.