война Китая, Японии и Украины

В то время как Си Цзиньпин был принят с большой помпой и церемонией в Москве на прошлой неделе, Фумио Кисида находился в Киеве, в 500 милях от него.

Тот факт, что президент Китая и премьер-министр Японии совершили одновременные и конкурирующие визиты в столицы России и Украины, подчеркивает глобальное значение украинской войны. Япония и Китай являются жестокими соперниками в Восточной Азии. Обе страны понимают, что на их борьбу сильно повлияет исход конфликта в Европе.

Этот бой с тенью между Китаем и Японией из-за Украины является частью более широкой тенденции. Стратегическое соперничество в Евразийско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах все больше накладывается друг на друга. Возникает нечто, что все больше и больше похоже на единую геополитическую борьбу.

Визит Си Цзиньпина в Москву подтвердил слова профессора Гарвардского университета Грэма Эллисона. звонки «Самый важный в мире негласный союз» — ось Россия-Китай, охватывающая евразийскую сушу. Москва и Пекин сближаются с Ираном и совместно поддержали «законные и разумные опасения» Северной Кореи. заявление Их выпустили на прошлой неделе.

Против союза России и Китая выступает группа демократий, тесно связанных с Соединенными Штатами. Это то, что НАТО устанавливает в Евроатлантическом регионе и союзники Америки по Договору об Индийском и Тихом океанах во главе с Японией.

Администрация Байдена поощряет более тесные связи между азиатскими и европейскими союзниками Америки. В прошлом году Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия впервые приняли участие в саммите НАТО. На этой встрече НАТО открыла новые горизонты, прямо назвав Китай угрозой «интересам, безопасности и ценностям» Североатлантического союза. Будут ли те же четыре индо-тихоокеанские страны Приносить Саммит НАТО в Литве в июле.

Все это с пренебрежением отмечали в Москве и Пекине. В опубликованном на прошлой неделе российско-китайском заявлении выражена «серьезная озабоченность продолжающимся укреплением отношений НАТО в области военной безопасности со странами Азиатско-Тихоокеанского региона». Он также открыто осудил Aukus, новое соглашение о безопасности между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

В заявлении обвиняются во всех этих шагах «менталитет холодной войны» США. Но склонность Си и Путина видеть в Соединенных Штатах кукловодов, стоящих за всем, может скрыть от них то, как их действия встревожили демократии в Европе и Азии.

Вскоре европейские лидеры посетят Пекин, чтобы проверить реальную позицию Китая по Украине. Но вряд ли Си даст президентам Франции и Еврокомиссии больше, чем теплые слова.

Японское правительство рассматривает нападение Путина на Украину как свидетельство того, что авторитарные силы уже в пути. Они опасаются, что победа России на Украине может придать смелости Китаю в их регионе. Как сказал Кишида во время поездки в Великобританию в мае прошлого года: «Завтра Украина может стать Восточной Азией».

Ранее в этом году Япония объявила об увеличении расходов на оборону на 26,3%. Визит Кисиды на Украину стал для Токио драматическим ходом: впервые с 1945 года премьер-министр Японии посетил зону боевых действий.

Появление двух конкурирующих глобальных блоков вызвало неизбежные разговоры о новой холодной войне. Есть явные отголоски этой борьбы с российско-китайским союзом, который снова противостоит возглавляемой США коалиции демократий, в то время как большая группа неприсоединившихся стран, теперь называемая Глобальным Югом, колеблется в стороне.

Однако существует мрачная историческая параллель, которую я нахожу наиболее убедительной, — рост международной напряженности в 1930-х и 1940-х годах.

Тогда, как и сейчас, две авторитарные державы — одна в Европе, другая в Азии — были совершенно недовольны мировым порядком, в котором, по их мнению, несправедливо доминировали англо-американские державы. В 1930-е годы недовольными странами были Германия и Япония. Газета «Асахи» резюмировала официальную точку зрения в Токио, когда в 1941 году она жаловалась, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство навязывают «систему мирового господства, основанную на англо-американских мировоззрениях». Современные версии этой жалобы теперь регулярно представляются по российскому государственному телевидению или в китайской газете Global Times.

в своей книге, Судьбоносный выборИсторик Ян Кершоу описывает, как Японская империя отреагировала на начало войны в Европе: «Вслед за ошеломляющими военными победами Гитлера в Западной Европе Япония, стремясь воспользоваться слабостью этих стран, приняла судьбоносное решение о экспансии в Юго-Восточную Азию. » Этот выбор быстро привел Японию к войне не только с Великобританией, Францией и Нидерландами, но и с Соединенными Штатами.

Если бы путинская Россия также одержала «ошеломляющую военную победу» и захватила Киев в течение трех дней, Си сделал бы аналогичные выводы о слабости западной мощи в Азии и решил, что пришло время для радикальных перемен.

Но опасность скатывания к глобальному конфликту далеко не миновала. Вспышка войны в Европе, наряду с ростом напряженности в Восточной Азии — и растущими связями между этими двумя театрами — все еще имели отчетливые отголоски 1930-х годов. Все стороны несут ответственность за то, чтобы на этот раз взаимосвязанное соперничество в Европе и Азии не привело к глобальной трагедии.

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