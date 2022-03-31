Война между Россией и Украиной: Запад говорит, что Путин «ввел в заблуждение» своих советников | военные новости между россией и украиной

По словам западных официальных лиц, президента России Владимира Путина вводят в заблуждение советники, «которые боятся сказать ему правду» о действиях российских военных в Украине и влиянии западных санкций на российскую экономику.

Оценки, сделанные официальными лицами США, Европы и Великобритании в среду, прозвучали в связи с тем, что вторжение России в Украину было остановлено в большей части страны, а переговоры о прекращении месячной войны не дали результатов.

Выступая перед журналистами в среду, директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Соединенные Штаты считают, что «Путина вводят в заблуждение относительно того, насколько плохи дела у российских вооруженных сил и как санкции наносят ущерб российской экономике, потому что его главные советники боятся сказать ему: Факт.»

По ее словам, данные разведки также указывают на то, что Путин теперь осведомлен о ситуации с поступающей к нему информацией, и что это привело к «продолжающейся напряженности» между российским лидером и его военным руководством.

Она добавила, что сейчас Вашингтон предоставляет эту информацию, чтобы показать, что конфликт на Украине «был стратегической ошибкой для России».

Администрация Байдена публикует данные разведки США еще до полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля, используя эту информацию для сплочения европейских союзников и противодействия российской дезинформации.

Кремль не стал сразу комментировать оценки США.

Ранее она опровергла сообщения США о том, что российские войска потерпели серьезные неудачи на Украине, а сам Путин в начале марта заявил, что все находится «на грани планирования».

явный сбой

Комментарии Бедингфилда прозвучали через несколько часов после того, как официальный представитель США, говоривший на условиях анонимности, сообщил журналистам, что последняя оценка Вашингтона основана на недавно рассекреченных разведданных, хотя они не детализировали лежащие в основе этого решения доказательства.

Чиновник сказал, что разведывательное сообщество также пришло к выводу, что Путин не знал, что его вооруженные силы используют и теряют новобранцев в Украине.

Чиновник сказал, что результаты показывают «явный сбой в потоке точной информации» к Путину и ясно показывают, что главные советники Путина «боятся сказать ему правду», добавив, что администрация Байдена надеется, что раскрытие результатов поможет убедить Путина пересмотреть свои варианты в Украине.

Второй официальный представитель США сказал, что последняя оценка может усложнить расчеты Путина.

«Это может быть полезно», — сказал чиновник. Вы сеете рознь в рядах? Это может заставить Путина пересмотреть, кому он может доверять».

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил информационному агентству Рейтер, что оценка США соответствует европейскому мышлению.

Путин думал, что дела идут лучше, чем они были на самом деле. В том-то и проблема, что окружать себя «поддакивающими мужчинами» или просто сидеть с ними в конце слишком длинного стола», — сказал дипломат.

Два других европейских дипломата сообщили Рейтер, что российским новобранцам сказали, что они принимают участие в военных учениях, но перед вторжением они должны были подписать документ о продлении своих заданий.

«Они были введены в заблуждение, плохо обучены, а затем прибыли, чтобы найти старых украинских женщин, похожих на их бабушек, которые кричат ​​им, чтобы они шли домой», — добавил один дипломат.

Джереми Флеминг, глава GCHQ Великобритании, сказал, что британская разведка показала, что российские солдаты были в плохом настроении и плохо экипированы.

«Мы видели, как российские солдаты, которым не хватает оружия и боевого духа, отказываются выполнять приказы, саботируют собственное оборудование и даже случайно сбивают свои самолеты», — сказал Флеминг в своем выступлении в Канберре в Австралийском национальном университете. Копия его заметок.

Он повторил оценки США и Евросоюза, отметив, что Путин «значительно недооценил» возможности российских военных.

«Мы думаем, что советники Путина боятся сказать ему правду», — добавил Флеминг.

Кремль не сразу прокомментировал комментарии Флеминга.

Организация Объединенных Наций сообщила, что российское вторжение в Украину убило и ранило тысячи людей и вынудило более четырех миллионов бежать из Украины.

В среду российские войска продолжали обстреливать окраины столицы Киева и осажденный город Чернигов на севере Украины, несмотря на обещание накануне сократить военные действия в этих двух городах.

Украина и страны Запада отвергли российское обещание, назвав его уловкой с целью перегруппировать захватчиков, понесших большие потери.