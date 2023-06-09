Война между Россией и Украиной: оперативные обновления — The New York Times

ЗАПОРИШЬЕ, Украина. Украина и Россия вступили в ожесточенные бои вдоль линии фронта в пятницу, причем самые ожесточенные бои развернулись в юго-восточном регионе страны, в Запорожье, где военные аналитики предупреждали, что Украина понесет тяжелые потери, пытаясь прорвать укрепленную оборону России. .

К вечеру украинские военные не сообщили о каких-либо нарушениях после целого дня нарастающих атак, которые, по словам официальных лиц США, стали важным импульсом для долгожданного украинского контрнаступления, направленного на отвоевание захваченной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин дали разные оценки эскалации боевых действий, и каждый из них одержал верх. Г-н Зеленский сказал, что украинские силы добиваются результатов «шаг за шагом», а г-н Путин заявил, что «мужество российских солдат» помешало наступлению Киева.

Не сразу было возможно подтвердить версию боевых действий ни одной из сторон.

Хотя боевые планы Украины нацелены на конкретные районы, чтобы попытаться прорвать позиции русских, ее силы проверяют российскую оборону во многих местах на предмет слабости и низкого боевого духа и готовы изменить позицию, чтобы сосредоточиться на этих районах.

Финальная битва произошла в плоских степях на юге Украины, неумолимой местности войны с небольшим укрытием для наступающих сил, где Россия установила минные полосы и вырыла слой за слоем оборонительные траншеи. Украинский военный и местный чиновник, назначенный Россией, Владимир РоговВ пятницу он сообщил, что к югу от города Орекеев идут ожесточенные бои.

Этот район находится недалеко от того места, где военные аналитики уже несколько месяцев говорят о том, что украинцы могут сосредоточить основной удар контрнаступательной операции, вооружившись недавно приобретенным арсеналом западных танков и бронетранспортеров. Аналитики говорят, что заявка Киева является частью попытки вбить клин на территорию, которую Россия захватила с тех пор, как в прошлом году она начала полномасштабное вторжение, разделив регион на две части и перерезав пути снабжения Москвы в оккупированный Крым.

А начиная с четверга провоенные блогеры и российские военные сообщали, что Украина безуспешно пыталась продвинуться на несколько километров восточнее Орекиева, в районе села Малая Токмачка. Видео и фотографии, опубликованные блогерами и подтвержденные The New York Times, показывают, что по крайней мере три танка Leopard 2 и восемь боевых машин Bradley американского производства были недавно брошены или уничтожены украинскими войсками.

Два американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные военные операции, заявили, что наступающие украинские силы понесли потери, но американские оценки, определяющие эти потери, все еще разрабатываются. Официальные лица заявили, что русские также понесли потери.

В большинстве военных кампаний атакующие силы обычно несут более высокие начальные потери, чем окопавшиеся защитники, а большая часть местности на юге Украины плоская и открытая, что делает войска и бронетехнику уязвимыми для вражеской артиллерии.

The Times также подтвердила, согласно фотографиям, опубликованным украинской бригадой, что украинские войска впервые находились в пешем строю в Лобковом, населенном пункте к западу от Орекиева, в районе обстрела. Но видео и фотографии появились через несколько часов или дней после того, как были сделаны, многие из них поступили из пророссийских источников, поэтому невозможно сказать, чья сторона имела преимущество в бою.

Примерно в 60 милях к востоку от Орекова Украина также атаковала через равнину возле города Велика Новоселка, где в четверг, по словам заместителя министра обороны Ханны Маляр, бушевал бой. Украинские официальные лица также заявили, что они атаковали российские позиции на окраине восточного города Бахмут, которые были захвачены российскими войсками в прошлом месяце после самого продолжительного и кровопролитного сражения войны. В четверг украинские военные заявили, что продвинулись на несколько сотен метров к Бахмуту.

Атака под Орековом наносит прямой удар по густой линии российской обороны, что позволяет предположить, что Украина может попытаться нанести лобовой удар по одному из кратчайших путей к разделу удерживаемой Россией территории. На коммерческих спутниковых снимках видно несколько линий российской обороны в этом районе, причем российские войска месяцами устанавливали минные полосы, рыли бункеры и возводили бетонные заграждения для танков.

Чиновники Пентагона и военные аналитики предостерегают от попыток делать общие оценки успеха Украины на основе нескольких дней боев в нескольких местах.

«Это не то, о чем вы судите, основываясь на нескольких днях драки», — заявил Майкл Кауфман, директор отдела изучения России в исследовательском институте CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния, в сообщении в Твиттере в пятницу. «Наступление будет продолжаться потенциально недели и месяцы».

Кристиан Триперт И Хейли Уиллис Участие в подготовке отчетов.