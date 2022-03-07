Война между Россией и Украиной: Украина называет третий раунд переговоров «позитивным», Россия не согласна: 10 баллов

Третий раунд переговоров с Украиной был посвящен открытию гуманитарных коридоров из украинских городов. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Наши ожидания от переговоров не оправдались. Надеемся, что в следующий раз нам удастся сделать более существенный шаг».

Однако советник президента Киева Михайло Подоляк написал в Твиттере: «Мы добились определенных положительных результатов в отношении логистики гуманитарных коридоров», отметив, что есть некоторые улучшения.

Ранее сегодня Украина отвергла российский план гуманитарного маршрута из России и Беларуси в Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы. Согласно картам, обнародованным РИА, пешеходная дорожка из Киева будет вести в Белоруссию, а харьковчанам разрешат выезжать только в Россию. Россия заявила, что начнет воздушное сообщение из Киева в Украину.

Украина назвала этот план «неэтичным трюком». Пресс-секретарь президента Украины Владимир Желенский заявил, что Россия «пытается использовать страдания людей для создания телефильма». «Они являются гражданами Украины и должны иметь право покидать территорию Украины», — заявил представитель агентства Рейтер.

Мэр Сум Александр Лысенко, командир национального батальона, заявил, что «зеленых коридоров не будет, ни один гражданин не поедет в Россию, а те, кто попытается это сделать, будут расстреляны».

Россия объявила о прекращении огня в Киеве, Харькове, Мариуполе и Сумах с 12:30 понедельника. Но и он рухнул после того, как Украина отказалась от проекта коридора.

Ранее сегодня премьер-министр Нарендра Моди встретился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Желенским. Источники в правительстве сообщили, что помимо продолжающихся переговоров между их командами премьер-министр Моди призвал президента Путина провести прямые переговоры с президентом Желенским. Путин ранее заявлял, что добьется своих целей в Украине «либо путем переговоров, либо посредством войны».

Премьер-министр Моди также подчеркнул важность безопасной эвакуации граждан Индии из Сум. Источники в правительстве сообщили, что президент Путин заверил премьер-министра Моди в полном сотрудничестве для их безопасной эвакуации.

Высокий суд ООН рассматривает апелляцию Украины о принятии срочного решения о том, что Россия должна приостановить свое вторжение. Киев 27 февраля возбудил чрезвычайное дело, утверждая, что Россия оправдала свою войну, ложно обвинив ее в геноциде в Донецкой и Луганской областях Украины. Россия отказалась от комментариев.