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Война между Россией и Украиной: Украина называет третий раунд переговоров «позитивным», Россия не согласна: 10 баллов

7 марта, 2022
Vsevolod Egorov

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Нью-Дели:
Украина и Россия сегодня не согласны с итогами третьего раунда переговоров в Беларуси. В то время как переговорщик из Киева говорил о «положительных результатах», российский переговорщик заявил, что их ожидания «не оправдались», сообщило информационное агентство AFP.

Вот 10 последних событий, связанных с вторжением России в Украину:

  1. Третий раунд переговоров с Украиной был посвящен открытию гуманитарных коридоров из украинских городов. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Наши ожидания от переговоров не оправдались. Надеемся, что в следующий раз нам удастся сделать более существенный шаг».

  2. Однако советник президента Киева Михайло Подоляк написал в Твиттере: «Мы добились определенных положительных результатов в отношении логистики гуманитарных коридоров», отметив, что есть некоторые улучшения.

  3. Ранее сегодня Украина отвергла российский план гуманитарного маршрута из России и Беларуси в Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы. Согласно картам, обнародованным РИА, пешеходная дорожка из Киева будет вести в Белоруссию, а харьковчанам разрешат выезжать только в Россию. Россия заявила, что начнет воздушное сообщение из Киева в Украину.

  4. Украина назвала этот план «неэтичным трюком». Пресс-секретарь президента Украины Владимир Желенский заявил, что Россия «пытается использовать страдания людей для создания телефильма». «Они являются гражданами Украины и должны иметь право покидать территорию Украины», — заявил представитель агентства Рейтер.

  5. Мэр Сум Александр Лысенко, командир национального батальона, заявил, что «зеленых коридоров не будет, ни один гражданин не поедет в Россию, а те, кто попытается это сделать, будут расстреляны».

  6. Россия объявила о прекращении огня в Киеве, Харькове, Мариуполе и Сумах с 12:30 понедельника. Но и он рухнул после того, как Украина отказалась от проекта коридора.

  7. Ранее сегодня премьер-министр Нарендра Моди встретился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Желенским. Источники в правительстве сообщили, что помимо продолжающихся переговоров между их командами премьер-министр Моди призвал президента Путина провести прямые переговоры с президентом Желенским. Путин ранее заявлял, что добьется своих целей в Украине «либо путем переговоров, либо посредством войны».

  8. Премьер-министр Моди также подчеркнул важность безопасной эвакуации граждан Индии из Сум. Источники в правительстве сообщили, что президент Путин заверил премьер-министра Моди в полном сотрудничестве для их безопасной эвакуации.

  9. Высокий суд ООН рассматривает апелляцию Украины о принятии срочного решения о том, что Россия должна приостановить свое вторжение. Киев 27 февраля возбудил чрезвычайное дело, утверждая, что Россия оправдала свою войну, ложно обвинив ее в геноциде в Донецкой и Луганской областях Украины. Россия отказалась от комментариев.

  10. Российское вторжение в Украину, которое продолжается уже двенадцатый день, привело к тому, что более 1,5 миллиона человек покинули страну, ссылаясь на ООН как на самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

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