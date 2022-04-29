Война между Украиной и Россией в прямом эфире: Пентагон назвал «жестокость» Путина «очень плохой»

Что происходит в Мариуполе?

ООН Брокер говорит, что все еще пытается получить соглашение о выселении для эвакуации людей из портового города.

Мэр Как Мариуполь Обстановка внутри сталелитейного завода, ставшего последним оплотом южного портового города, ухудшается, и мирные жители «Умоляю тебя, спаси». Мэр வாடிம் போயிச்சென்கோ Добавлен:

«Ну, это не день. Это часы».

Украинский боевик, участвовавший в сталелитейных операциях в Мариуполе, сказал Рейтер, что надеется, что Организация Объединенных Наций приедет для эвакуации мирных жителей из осажденных и опустошенных районов. Впервые у него была настоящая вера Его силы могут выгнать его живым.

Капитан Святослав ПалмерЗаместитель командующего Украины Азовский полкСказал Рейтер Он надеется, что мнение Организации Объединенных Наций станет поворотным моментом.

«Этот Первая парадигма Когда международное сообщество будет готово, они придут сюда», — сказал он. «Если российские военные захотят сохранить лицо, хотя бы каким-то образом покажут, что у них есть какие-то способности, я думаю, они дадут им сюда доступ, и, наконец, мы сможем выдворить мирных жителей».

Некоторые из этих фотографий, сделанных за последние несколько часов, показывают, какова жизнь на земле. Как Мариуполь (Это в основном просили русские).

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