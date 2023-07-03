Война между Украиной и Россией — ПРЯМОЙ ЭФИР: В результате нападения на ресторан в Краматорске погибла лауреат премии Виктория Амелина

Спасатели раскапывают завалы после смертельного удара по украинской школе
Украинская писательница и исследователь военных преступлений Виктория Амелина была ранена и убита в результате ракетного обстрела украинской пиццерии в Краматорске.
37-летний мужчина был госпитализирован в Днепре в прошлый вторник среди десятков жертв среди мирного населения в результате ракетного обстрела России.
Врачи «сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение оказалось смертельным», говорится в заявлении Союза писателей Украины.
Число погибших в результате теракта возросло до 13 человек. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что атака была осуществлена с применением ракет С-300.
Тем временем украинский генерал Александр Тарновский заявил, что силы его страны «систематически уничтожают врага» и что за последние 24 часа было убито «несколько сотен» российских солдат.
Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залушный также заявил о спокойном, медленном продвижении контрнаступления.
Бои между российскими и украинскими войсками часто вспыхивают на востоке и юге Украины, где заместитель министра обороны сообщил о тяжелых столкновениях. «Повсюду накаляется обстановка», — сказал он в ежедневном обновлении.
Российский политик: уход Вагнера не означает новой мобилизации
Выход группы Вагнера из военной кампании Москвы на Украине не повлияет на боеспособность России, заявил сегодня председатель парламентского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаболов.
По его словам, регулярная российская армия смогла отразить новое наступление Украины без поддержки вагнеровской милиции, сообщает ТАСС.
«В новой мобилизации не будет необходимости, — сказал генерал Картаболов.
Урбан Рой3 июля 2023 06:20
Украинская писательница Виктория Амелина погибла в результате нападения на ресторан в Краматорске
Украинская писательница и исследователь военных преступлений Виктория Амелина была ранена и убита в результате ракетного обстрела украинской пиццерии в Краматорске.
37-летний мужчина в числе десятков пострадавших от российского ракетного обстрела во вторник был госпитализирован в Днепре. Врачи «сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение оказалось смертельным», — говорится в заявлении Союза писателей Украины.
«С большой болью сообщаем, что сердце писательницы Виктории Амелиной перестало биться 1 июля», — говорится в сообщении ассоциации.
«В последние дни жизни Виктории ее семья и друзья были рядом с ней».
Число погибших в результате нападения возросло до 13 после смерти отмеченного наградами автора.
Когда произошло нападение, он обедал с группой колумбийских журналистов и писателей в городском ресторане Rhea Lounge. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что атака была осуществлена ракетами С-300.
Более 60 мирных жителей получили ранения в результате нападения, которое правозащитные группы назвали военным преступлением.
Урбан Рой3 июля 2023 05:08
Украинский генерал заявил, что за выходные было убито несколько сотен россиян
Украинский генерал Александр Тарновский заявил, что силы его страны «систематически уничтожают врага» и что за последние 24 часа погибло несколько сотен российских солдат.
Генерал Тарновский руководит наступательными и контрнаступательными операциями на юге Украины.
Верховный главнокомандующий Украины генерал Валерий Залушный также заявил об устойчивом, хотя и медленном, ходе кампании.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что прогресс ограничен, но это движение «не голливудский фильм» и ожидает немедленного успеха.
Урбан Рой3 июля 2023 04:54
Украина видит российские атаки на востоке, но продвигается на юге: «Всё накаляется»
Бои между российскими и украинскими войсками часто вспыхивают на востоке и юге Украины, где заместитель министра обороны сообщил о тяжелых столкновениях.
«Обстановка накаляется повсюду» на востоке, заявила заместитель министра обороны Ханна Маляр, когда российские войска продвигаются в районе городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области.
«Кроме того, противник начал наступление в районе Сватова», — сказал он, имея в виду район на северо-востоке Украины, где активно действовали российские силы.
«Идут ожесточенные бои… ситуация очень сложная».
Министр заявил о «частичной победе» к югу от Пакмута, который был взят российскими войсками в конце мая после нескольких месяцев боев.
Министр сказал, что в двух районах на юге, где украинские силы отбили несколько сел, наблюдается «постепенный прогресс».
«Наши войска сталкиваются с сильным сопротивлением противника, дистанционными минами и переформированием резервов противника, но неустанно создают условия для стремительного наступления», — писал он в телеграмме.
Урбан Рой3 июля 2023 04:39
В Москве заявили, что 700 тысяч детей из зон конфликта на Украине находятся в России.
Около 700 000 детей были доставлены на территорию России из зон конфликта в Украине, сообщил высокопоставленный российский чиновник.
«За последние годы 700 000 детей бежали от бомбежек и обстрелов в Украине и нашли у нас убежище», — заявил вчера Григорий Карасин, глава Международного комитета Совета Федерации, верхней палаты российского парламента.
Москва заявляет, что ее план по доставке детей из Украины на территорию России защищает сирот и детей, брошенных в зонах конфликта, но официальные лица в администрации Владимира Зеленского обвиняют десятки тысяч детей в незаконной депортации.
Принудительная депортация Россией украинских детей в подконтрольные ей районы приравнивается к военному преступлению, заявили следователи ООН.
Большая часть перемещений людей и детей происходила в первые несколько месяцев войны и до того, как Украина начала крупное контрнаступление с целью вернуть себе оккупированные территории на востоке и юге.
Урбан Рой3 июля 2023 03:56
СМОТРЕТЬ: Спасатели раскапывают завалы после смертельного удара по украинской школе
Спасатели раскапывают завалы после смертельного удара по украинской школе
Марта Мсарди3 июля 2023 03:00
Спутниковые фотографии и отчеты позволяют предположить, что Беларусь строит военную базу для истребителей Вагнера
Спутниковые снимки, просмотренные Associated Press в субботу, показали, что это был недавно построенный военный лагерь в Беларуси, который, как предположили белорусские партизаны и официальные лица, мог быть использован для размещения боевиков из группы наемников Вагнера.
На изображениях, предоставленных Planet Labs plc, видно, что за последние две недели на бывшей военной базе под Осиповичами, в 230 км к северу от украинской границы, были установлены десятки палаток. На спутниковом снимке, сделанном 15 июня, не было видно никаких признаков рядов белых и зеленых структур, которые были четко видны на более позднем снимке, датированном 30 июня.
Лидер Вагнера Евгений Пригожин и его ополченцы избежали судебного преследования и укрылись в Беларуси на прошлой неделе после того, как Минск помог договориться о прекращении вооруженного мятежа наемников. В результате неудавшегося восстания войска Вагнера захватили военный штаб на юге России и беспрепятственно прошли сотни километров (миль) в сторону Москвы.
Марта Мсарди3 июля 2023 02:00
СМОТРЕТЬ: Жительница Украины использует обломки войны, чтобы восстановить дом после освобождения
Житель Украины восстанавливает свой дом из обломков войны после того, как он был разрушен.
Игорь Князев родом из Довэнке, села примерно в 20 км от Изюма, где после вывода российских войск в прошлом году были обнаружены массовые захоронения.
Отец троих детей бежал после вторжения России, но с тех пор вернулся, чтобы попытаться восстановить свою жизнь после оккупации Харькова в сентябре 2022 года.
Ни одно здание не уцелело после боев.
Князев вместе с отцом и друзьями использовал оставшиеся ящики от ракет «Град» для возведения стен своего дома.
Жительница Украины использует обломки войны, чтобы восстановить дом после освобождения
Житель Украины восстанавливает свой дом из обломков войны после того, как он был разрушен. Игорь Князев родом из Довэнке, села примерно в 20 км от Изюма, где после вывода российских войск в прошлом году были обнаружены массовые захоронения. Отец троих детей бежал после вторжения России, но с тех пор вернулся, чтобы попытаться восстановить свою жизнь после оккупации Харькова в сентябре 2022 года. Ни одно здание не уцелело после боев. Князев вместе с отцом и друзьями использует оставшиеся ящики от ракет «Град» для строительства стен своего дома.
Марта Мсарди3 июля 2023 01:00
ICYMI: Украина заявляет, что Россия сокращает военное присутствие и персонал на Запорожской АЭС
По данным Главного управления разведки Минобороны (ГУР), количество военных патрулей на крупнейшей в Европе АЭС и близлежащем городе Энергодар постепенно сокращается. Между тем, оставшимся рабочим завода, который оккупирован войсками Москвы, было приказано винить Украину «в любой чрезвычайной ситуации», говорит Киев.
«По последним данным, оккупационная группа постепенно покидает территорию Запорожской АЭС», — говорится в сообщении ГУР в мессенджере Telegram.
Марта Мсарди3 июля 2023 00:00
Предстоящая поездка Байдена в Европу направлена на то, чтобы ободрить НАТО против России, поскольку война на Украине затягивается.
Поскольку война в Украине тянется уже второй год, президент Джо Байден на выходных направляется в Европу, чтобы посетить три страны, чтобы укрепить международную коалицию против российской агрессии.
Главной темой пятидневной поездки Байдена станет ежегодный саммит НАТО в этом году в Вильнюсе, Литва. Остановки запланированы в Хельсинки, Финляндия, в ознаменование вступления скандинавской страны в апреле в военный союз из 31 страны и Великобритании, объявил в воскресенье Белый дом.
Байден начнет свою поездку в следующее воскресенье в Лондоне, где встретится с королем Карлом III. Президент не присутствовал на коронации Чарльза в мае, отправив первую леди Джилл Байден представлять Соединенные Штаты. В июне Байден принял премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Белом доме, где два лидера пообещали продолжить сотрудничество в сфере защиты Украины.
Марта Мсарди2 июля 2023 23:00
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