Спасатели раскапывают завалы после смертельного удара по украинской школе

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Украинская писательница и исследователь военных преступлений Виктория Амелина была ранена и убита в результате ракетного обстрела украинской пиццерии в Краматорске.

37-летний мужчина был госпитализирован в Днепре в прошлый вторник среди десятков жертв среди мирного населения в результате ракетного обстрела России.

Врачи «сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение оказалось смертельным», говорится в заявлении Союза писателей Украины.

Число погибших в результате теракта возросло до 13 человек. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что атака была осуществлена ​​с применением ракет С-300.

Тем временем украинский генерал Александр Тарновский заявил, что силы его страны «систематически уничтожают врага» и что за последние 24 часа было убито «несколько сотен» российских солдат.

Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залушный также заявил о спокойном, медленном продвижении контрнаступления.

Бои между российскими и украинскими войсками часто вспыхивают на востоке и юге Украины, где заместитель министра обороны сообщил о тяжелых столкновениях. «Повсюду накаляется обстановка», — сказал он в ежедневном обновлении.