Война на Украине: Бахмутская война «Стабилизация» — командующий Украиной

Кэтрин Армстронг

Новости BBC

15 минут назад

подпись к изображению, Город Пакмут на востоке Украины разрушен после нескольких месяцев боев.

Верховный главнокомандующий Украины заявил, что битва за украинский город Пакмут, который Россия пытается захватить в течение нескольких месяцев, «стабилизируется».

Ранее в этом месяце западные официальные лица подсчитали, что с прошлого лета в Багмуте было убито или ранено от 20 000 до 30 000 российских военнослужащих.

Но помимо этого, Валерий Залушный сказал, что «огромные усилия» украинских войск сдерживали Россию.

Москва стремится к успеху, поскольку ей не удалось извлечь выгоду из крупных недавних достижений.

Несмотря на это, военные аналитики считают, что Багмут имеет небольшое стратегическое значение, а значение города сейчас носит символический характер.

на Facebook, — сказал генерал-лейтенант Залушный. Ситуация на фронтах Украины «очень сложная на бахмудском направлении… благодаря огромным усилиям силовиков мы стабилизируем ситуацию».

Об этом сообщил генерал-лейтенант Залушный после разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Ратакиным о ситуации на Украине.

Его комментарии — последний позитивный сигнал от украинских официальных лиц о длительной битве за Бакмут.

В четверг командующий сухопутными войсками страны Александр Чирский заявил, что российские войска «истощены» под Пакмутом.

Г-н Сирский добавил, что «несмотря на потери в живой силе и технике, Россия не оставляет надежды взять Пакмут любой ценой… Они теряют значительные силы».

«Мы очень скоро воспользуемся этой возможностью, как мы это сделали под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Кубянском», — сказал он, имея в виду прошлогодние успешные украинские контратаки.

На кадрах, опубликованных его офисом, видно, как он на старом складе вручает медали солдатам, которых он назвал «ветеранами». READ Бриллианты россии

В среду, Великобритания заявила, что это была украинская контратака Давление на пути снабжения города к западу от Пакмута, скорее всего, ослабнет, и атака России на город может потерять свой «ограниченный импульс».

Но в заявлении говорится, что «безопасность Украины находится под угрозой с севера и с юга».

Тем временем Агентство по делам войны, сказал четверг Хотя Украина по-прежнему превосходит численностью группу Вагнера, украинские силы «продолжают изматывать наемников, что позволит украинским силам продолжать неуказанные будущие наступательные операции».

Вагнер, частная наемная организация, находится в центре нападения русских на Пакмут. Его лидер Евгений Пригожин поставил на карту свою репутацию, захватив город.

До вторжения в Пакмуте проживало около 70 000 человек, но осталось всего несколько тысяч.