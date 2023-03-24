Война на Украине: Бахмутская война «Стабилизация» — командующий Украиной

- Кэтрин Армстронг
- Новости BBC
Верховный главнокомандующий Украины заявил, что битва за украинский город Пакмут, который Россия пытается захватить в течение нескольких месяцев, «стабилизируется».
Ранее в этом месяце западные официальные лица подсчитали, что с прошлого лета в Багмуте было убито или ранено от 20 000 до 30 000 российских военнослужащих.
Но помимо этого, Валерий Залушный сказал, что «огромные усилия» украинских войск сдерживали Россию.
Москва стремится к успеху, поскольку ей не удалось извлечь выгоду из крупных недавних достижений.
Несмотря на это, военные аналитики считают, что Багмут имеет небольшое стратегическое значение, а значение города сейчас носит символический характер.
на Facebook, — сказал генерал-лейтенант Залушный. Ситуация на фронтах Украины «очень сложная на бахмудском направлении… благодаря огромным усилиям силовиков мы стабилизируем ситуацию».
Об этом сообщил генерал-лейтенант Залушный после разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Ратакиным о ситуации на Украине.
Его комментарии — последний позитивный сигнал от украинских официальных лиц о длительной битве за Бакмут.
В четверг командующий сухопутными войсками страны Александр Чирский заявил, что российские войска «истощены» под Пакмутом.
Г-н Сирский добавил, что «несмотря на потери в живой силе и технике, Россия не оставляет надежды взять Пакмут любой ценой… Они теряют значительные силы».
«Мы очень скоро воспользуемся этой возможностью, как мы это сделали под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Кубянском», — сказал он, имея в виду прошлогодние успешные украинские контратаки.
На кадрах, опубликованных его офисом, видно, как он на старом складе вручает медали солдатам, которых он назвал «ветеранами».
В среду, Великобритания заявила, что это была украинская контратака Давление на пути снабжения города к западу от Пакмута, скорее всего, ослабнет, и атака России на город может потерять свой «ограниченный импульс».
Но в заявлении говорится, что «безопасность Украины находится под угрозой с севера и с юга».
Тем временем Агентство по делам войны, сказал четверг Хотя Украина по-прежнему превосходит численностью группу Вагнера, украинские силы «продолжают изматывать наемников, что позволит украинским силам продолжать неуказанные будущие наступательные операции».
Вагнер, частная наемная организация, находится в центре нападения русских на Пакмут. Его лидер Евгений Пригожин поставил на карту свою репутацию, захватив город.
До вторжения в Пакмуте проживало около 70 000 человек, но осталось всего несколько тысяч.
Его захват немного приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью, одной из четырех областей на востоке и юге Украины, незаконно аннексированных Россией в сентябре прошлого года.
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