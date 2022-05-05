война на Украине: британцы присоединяются к силам Азова, заявляя, что они не «монстры и психи» | Мировые новости

Британец из неоднозначной украинской армии говорит, что готов защищаться в следующем году от российского вторжения, и его это не удерживает от захвата других британцев.

Марк Эйерс провел последние два месяца Украина После присоединения к ультраправому полку «Азов» он подчеркнул, что некоторые члены бросили вызов своим убеждениям, и что те, кого он встретил, не были «монстрами и психами».

У 47-летнего британского солдата в Англии есть сын-подросток. Он впервые пообщался со Sky News, когда приехал в Украину. Однако в начале марта контакта со страной не было.

С тех пор, по словам Айерса, он помогал бригаде «Азов» защищать город Пуча. Там Россию обвиняют в совершении военных преступлений Массовые убийства и пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

После захвата войсками Владимира Путина нескольких британских военнослужащих ему теперь говорят, что ему придется подождать в Киеве, чтобы подписать соглашение с украинской армией, прежде чем принимать участие в каких-либо дальнейших военных действиях.

Г-н Айерс, который отправился в Сирию до того, как присоединился к войне против Исламского государства, говорит, что «нет проблем» остаться в Украине в течение следующих 18 месяцев, «пока война не будет остановлена».

Он сказал Sky News: «Я надеюсь вернуться домой — не мешок для тела — все в целости и сохранности.

«Через год или год (в Украине) у меня нет проблем.

«Если бы действия (Путина) пошли по плану, следующей была бы Молдова, а потом он бы позаботился о некоторых других странах, а потом толкнул бы НАТО, кто знает».

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Мистер Айерс находится в Киеве в ожидании сделки с украинскими военными



«Они не монстры и не психи»

Г-н Эйрес говорит, что у него есть сомнения по поводу вступления в бригаду «Азов», которая сформировала ультраправое военизированное подразделение и теперь является частью Национальной гвардии Украины.

Кремль использовал предысторию полка, чтобы оправдать свое заявление о том, что Украина нуждается в «де-нацификации».

Однако Эд Арнольд, научный сотрудник по вопросам европейской безопасности оборонного аналитического центра RUSI, сообщил Sky News, что военная группировка «Азов» «предприняла шаги, чтобы порвать со своими ультраправыми связями».

А в марте Президент Украины Владимир ЗеленскийОн был евреем, присвоившим генералу Азова звание Героя Украины.

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1:59

Sky News впервые заговорил, когда Марк Эйерс приехал в Украину в марте



Г-н Эйрес сказал Sky News: «Я присоединился к отряду «Азов» случайно. Это был мой последний выбор. Но я очень доволен тем, что сделал.

«Они не монстры и не психи, я думаю, они должны быть неонацистами — это еще не все.

«Многие из них порядочные люди с глупыми взглядами.

«Я говорю своему партнеру: «Я не понимаю, как ты можешь говорить, что ты неонацист, когда у тебя приличная мораль». И он сказал: «Ну, я действительно не…»

«Как будто они играют с этим. Они вынуждены полагаться на то, что им нравится. Это так глупо».

Г-н Айерс сказал, что член его компании был «украинским евреем».

«Наверное, в батальоне есть какие-то психи, но я пока никого не встречал», — добавил он.

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Г-н Айерс говорит, что не хотел присоединяться к полку «Азов», но теперь «рад» этому.



«Не думаю, что меня будут так жестоко пытать или убивать»

Он знал, что у него есть потенциал попасть в плен к русским войскам, но считал, что его, скорее всего, будут «высоко ценить», потому что он англичанин.

Он добавил: «Вероятно, меня будут грубо допрашивать и будут такие вещи, но я не думаю, что меня будут так сильно пытать… или убьют».

Мистер Айерс сказал, что лично знал Эйдана Аслина — одного из них. Двое британских боевиков были захвачены российскими войсками на Украине — Потому что они оба были в Сирии одновременно.

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Затем Шон (слева) и Эйдан Эслин (справа) перед захватом российскими войсками.





Двое британских гуманитарных работников арестованыКогда он был солдатом Скотт Сибли стал первым гражданином Великобритании, умершим На Украине война.

Г-н Айерс, который ранее работал с Royal Green Jackets до того, как его освободили по делу об ограблении, сказал, что участие в военной операции в Украине было «все равно что снова стать солдатом».

«Я участвовал в двух мероприятиях (в Украине)», — сказал он.

«С Пучей у нас были позиции справа за рекой, а наша левая сторона атаковала и оттеснила их от Пучи.

«Это очень тяжелая артиллерия, большие сражения.

«Я никогда не видел никакого боя. Это просто пушка. Он разбит артиллерией».

Он добавил: «Если вас действительно атакует снаряд, вы можете умереть в любой момент — снаряд должен упасть только на вас.

«Я не скажу, что я был напуган. Вы знаете, что сейчас произойдет».

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Британцы, предложившие воевать против России, отвергли это как «обязанность».

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Г-н Айерс говорит, что участвовал в операции по защите Пучи.



«Гейзер кинул в его комнату противотанковую ракету»

Г-н Айерс, который живет в Лондоне, но живет в Бедфорде, сказал, что, по его мнению, он больше не хочет вербовать западных добровольцев без военного опыта.

«Они не хотят, чтобы люди приходили, тогда они должны тренироваться, они должны быть вооружены, они должны быть на х*й», — добавил он.

«Я думаю, что гейзер выпустил противотанковую ракету в его комнату и бросился.

«Просто проблемы. Они всегда вызывают проблемы».

Министерство иностранных дел предупредило, что британские военнослужащие, воюющие в Украине, будут привлечены к ответственности после их возвращения в Великобританию.

Однако г-н Айерс сказал, что у тех, кто хочет подать в суд, «не будет твердой опоры». Комментарии министра иностранных дел Лиз Трасс Кто поддержал англичан, которые хотели пойти на Украину и воевать.

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Г-н Айрес Азов носит кепку с логотипом отряда.



Он сказал, что его арестовывали ранее после того, как он трижды возвращался из Сирии, но не подвергался дальнейшим действиям.

«Я все еще сосредоточен на том, что здесь происходит, но не думаю, что это будет иметь какой-либо эффект», — добавил г-н Айерс.

Г-н Айерс сказал, что сейчас он находится в квартире в Киеве, поскольку его подразделение двинулось на восток Украины, чтобы противостоять российским войскам.

«Пока все как до войны. Сейчас все возвращаются в Киев. Все бегает.

«Раньше это было похоже на город-призрак».

Он также сказал, что может разговаривать со своим 16-летним сыном раз в две-три недели.

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На вопрос, как его сын относится к присоединению отца к военному конфликту в Украине, он ответил: «Он действительно этого не говорил.

«Я получаю от него только одно слово в ответ… он в таком возрасте».