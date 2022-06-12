Война на Украине: в Донбассе меняется атмосфера

Крича над головами и летя низко, чтобы не быть обнаруженными, мы наблюдаем, как украинские самолеты направляются на передний край Северодонецка.

В последние дни атмосфера здесь, в Донбассе, кажется, изменилась — появилось ощущение безотлагательности, ощущение, что у русских есть импульс.

Проезжая по городам и деревням здесь, на Востоке, вы не можете не заметить непрерывный поток сельскохозяйственной техники, возвращаемой из районов, наиболее подверженных риску падения.

Критически важная сельскохозяйственная отрасль Украины не может позволить себе потерять эту ценную технику; Либо украдены, либо уничтожены в этом артиллерийском бою.

Последовательное настаивание всех украинских официальных лиц, начиная с президента, на том, что Украина вытеснит Россию из страны, достойно восхищения и предсказуемо.

Но реальность такова, что Запад не прислал достаточно тяжелой артиллерии и техники, в которых нуждается Украина. То, что у них есть, расходуется невероятно быстро, и каждый день они теряют много мужчин.

Это то, что Россия пересчитала после провала своей первоначальной стратегии.

С его огромными запасами и отсутствием оружия, способного изменить правила игры, оно может просто уничтожить украинское сопротивление. Это надежная стратегия, Россия уже использовала ее раньше, и она работает.

Россия уже заявила, что контролирует 97% Луганской области.

Ориентирами его станут следующие Донецкая область, основные города Бахмут, Славянск и Краматорск.

Губернатор Донецка, который действовал из Краматорска, нынешнего административного центра, после того, как пророссийские сепаратисты захватили Донецк в 2014 году, недвусмысленно сказал мне, что обещания Запада имеют решающее значение для сохранения земли.

«Я не просто предполагаю, я знаю, что количества вооружений, которые нужны Украине, конкретный перечень вооружений предусмотрен для тяжелой артиллерии, боевых бронированных машин, авиации, зенитных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, насколько быстро они могут быть может сказаться на качестве защиты».

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Я спросил его, что будет, если эта помощь не придет.

«Это просто означает, что мы будем защищать нашу страну до тех пор, пока возникнет необходимость, и мы не отдадим ни пяди нашей земли», — стоически ответил он.

«Независимо от того, что ждет нас в будущем, мы будем защищать нашу землю».

На самом деле губернатор просто говорил, что боевые действия будут продолжаться с помощью или без помощи.

А без шансов на соглашение о прекращении огня исход, скорее всего, будет очень плохим.

Сейчас для Украины тяжелые и ответственные времена.