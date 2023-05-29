Война на Украине: в Киеве слышны взрывы после интенсивных ударов беспилотников

28 мая 2023 г. Обновлено 31 минуту назад

подпись к изображению, Взрыв в небе над Киевом во время российского беспилотника и ракетной атаки

Сообщалось о взрывах в столице Украины Киеве после двух ночных интенсивных ударов беспилотников.

Мэр города Виталий Кличко призвал жителей укрыться и предупредил о падении обломков дронов.

По неподтвержденным данным, над киевским аэропортом Жуляны поднимались клубы дыма.

Это 15-й авиаудар России в этом месяце. Украинские власти заявляют, что они уничтожили беспилотники, использовавшиеся до сих пор.

Взрывы также произошли во Львовской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Хмельницком в результате обстрела военного аэродрома повреждены пять самолетов и взлетно-посадочная полоса, сообщили в областной администрации.

Посол МИД Украины Александр Щерба заявил Би-би-си, что последние несколько дней были очень тяжелыми для киевлян.

«Почти каждую ночь небо выглядит как очередной эпизод «Звездных войн», но мы не чувствуем, как российские ракеты поражают цели внутри города. Все благодаря порядочным странам, порядочным людям мира. Кто дал нам эту ПВО», — сказал он. сказал.

Г-н Шерпа сказал, что в эти дни жизнь в столице была нормальной, а удары дронов и бессонные ночи стали «частью нашей рутины».

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил силы ПВО своей страны.

«Вы герои», — сказал Зеленский после того, как военное командование заявило, что большинство так называемых беспилотников-камикадзе, запущенных Россией, были сбиты.

В последние недели Россия активизировала атаки на Киев, чтобы прорвать оборону столицы.

Нападение произошло в субботу вечером, когда жители столицы готовились к празднованию Дня Киева, приуроченного к годовщине основания города.

Проявив замечательную стойкость, люди вышли в парки, бары и рестораны столицы, чтобы отпраздновать праздник. READ Альтернативные рестораны McDonald's открылись в России

В своих последних атаках Россия, начавшая полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, использовала беспилотники-камикадзе, а также различные крылатые и баллистические ракеты.

Аналитики говорят, что Москва стремится подорвать и подорвать ПВО Украины перед затяжным контрнаступлением.

В субботу один из высокопоставленных силовиков Украины заявил Би-би-си, что страна готова начать такую ​​операцию.

Алексей Данилов, секретарь могущественного Совета национальной обороны и безопасности Украины, заявил, что наступление с целью отвоевать территорию у оккупационных сил президента Владимира Путина начнется «завтра, послезавтра или через неделю».

Украина месяцами планировала контратаку. Но требовалось как можно больше времени для подготовки войск и приобретения военной техники у западных союзников.