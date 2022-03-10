Война на Украине имела неприятные последствия, поскольку ожидается, что в этом году российская экономика упадет на 10 процентов.

Четверг, 10 марта 2022 г., 9:58

Президент России Владимир Путин сталкивается с серьезными экономическими проблемами дома

Сегодня утром аналитики пересмотрели свои экономические прогнозы для России в свете международных санкций, введенных после вторжения в Украину.

Эксперты из Подразделения экономической разведки (EIU) заявили, что ожидают серьезного нарушения экономической активности, при этом внутренний спрос и внешний сектор пострадают.

Хотя трудно оценить полное влияние международных санкций и добровольных бойкотов со стороны западных компаний, мы ожидаем значительного изъятия инвестиций, принудительного подавления импорта, сокращения экспорта и значительного ущерба частному потреблению. Мы ожидаем, что в 2022 году российская экономика сократится на 10 процентов», — говорится в сообщении, направленном я город

«Экономическая политика будет направлена ​​на то, чтобы компенсировать влияние западных санкций, но разворотные санкции, нацеленные на резервы Центрального банка России (ЦБР), ограничат доступные инструменты», — добавили аналитики.

«Контроль за капиталом предназначен для предотвращения оттока валюты и защиты от банковских операций и серьезных дефолтов».

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Они ожидают дальнейшего ослабления рубля, подпитывая инфляцию, которая «будет еще больше усугубляться хорошей нехваткой лекарств для техники».

Аналитики EIU описывают реакцию российского правительства на данный момент как «молчаливую» и что такие меры, как отказ от кредитов и финансовая поддержка крупного бизнеса и малообеспеченных семей, будут «недостаточными, чтобы компенсировать воздействие санкций».

По данным Economist Intelligence Unit, правительство Путина столкнулось с трехмерным финансовым кризисом.

Во-первых, большая часть государственных расходов будет перенаправлена ​​на военное наступление в Украине.

Во-вторых, из-за отсутствия доступа к международным финансовым рынкам и из-за того, что внутренний банковский сектор подвержен значительным рискам, возможности правительства по привлечению капитала резко ограничены.

В-третьих, они рассчитывают нарушить экспорт энергоносителей, который является основным источником доходов, хотя ЕС не запретил импорт энергоресурсов из России.

Однако иностранные компании избегают российской нефти, которая сейчас торгуется по цене ниже рыночной из-за высоких рисков, связанных с этой торговлей.

«Более слабый рубль, логистические ограничения и острая нехватка товаров приведут к значительному скачку инфляции, который мы в настоящее время ожидаем в среднем на уровне 15% в 2022 году», — добавили они.

«Риски для российской экономики сильно смещены в сторону снижения. Аналитики приходят к выводу, что негативное влияние войны и санкций будет иметь долгосрочные последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе.