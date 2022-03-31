Война на Украине и санкции сокращают экономику России на 10%

По данным Европейского банка реконструкции и развития, в этом году российская экономика сократится на 10 процентов, поскольку война на Украине и западные санкции вызвали самую глубокую рецессию с начала 1990-х годов.

Валовой внутренний продукт России также сократится в 2023 году и пострадает от очень низкого роста в долгосрочной перспективе, заявили в банке, поскольку иностранные покупатели сокращают закупки российской нефти и газа, иностранные инвесторы избегают страны, а молодые образованные россияне эмигрируют. Но указал, что его финансовая система до сих пор выдерживала удары ответных мер со стороны Запада.

«Россия получит удар, и это повлияет на уровень жизни», — сказала Беата Гаворчич, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. Но они смогут выдержать этот шок с точки зрения макроэкономической стабильности. Больше всего на Россию повлияет экономический рост. . . Нулевой рост в следующем году и очень низкий рост в долгосрочной перспективе».

Европейский банк реконструкции и развития заявил, что война вызвала «крупнейший шок предложения» с 1970-х годов, который окажет «серьезное» влияние на страны с низким уровнем дохода за пределами Восточной Европы.

Она сказала, что меры, принятые Центральным банком России после вторжения страны в Украину в прошлом месяце, в том числе резкое повышение процентных ставок и предоставление ликвидности, помогли стабилизировать банковскую систему. Но российские энергетические компании могут столкнуться с трудностями при погашении долга в иностранной валюте, поскольку их прибыль за рубежом сокращается, что может привести к «более серьезному финансовому кризису».

Гаворчик сказал, что обновленный прогноз ЕБРР предполагает прекращение огня между Россией и Украиной «через два-три месяца, но санкции останутся в силе в обозримом будущем».

Многосторонний банк, который приостановил новые кредиты России в 2014 году после аннексии Крыма Москвой, предсказал, что разрушенная войной экономика Украины сократится на 20 процентов в этом году. Рост ускорится в 2023 году, но ущерб физической инфраструктуре, который Киев оценил в 100 миллиардов долларов, сделает страну еще беднее.

Яворчик предупредил о назревающем кризисе в странах с формирующимся рынком и странах с низким уровнем дохода. Политики будут вынуждены тратить больше средств на защиту своего населения от роста цен на продукты питания и энергоносители в период давления на валюты развивающихся рынков и повышения процентных ставок.

«У них будет стимул продолжать субсидировать или даже увеличивать субсидии в мире, где государственные финансы и без того испытывают трудности», — сказал Яворчич.

На этой неделе Всемирный банк предупредил, что война может ввергнуть миллионы людей в нищету, а бедные страны — в долговой кризис.

Европейский банк реконструкции и развития заявил, что экономика Северной Африки и Ливана особенно уязвима из-за сокращения поставок пшеницы из Украины и России, двух крупнейших мировых экспортеров. Некоторые также могут пострадать от сокращения турпотока из России.

В Египте доходность государственных облигаций, номинированных в долларах, увеличилась после вторжения в Украину, отражая его уязвимость перед ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Европейский банк реконструкции и развития заявил, что Турция, которая импортирует более 90 процентов своих потребностей в нефти и газе, вероятно, столкнется с дальнейшим давлением на лиру. Россияне и украинцы составляют пятую часть туристов, посещающих страну.

В ЕБРР добавили, что экономические последствия российского вторжения также распространятся на Центральную и Восточную Европу, где страны Балтии больше всего пострадают от сбоев в торговле.