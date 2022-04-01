война на Украине: Киев отказывается наносить авиаудары по границе с Россией — надежды на эвакуацию из осажденного Мариуполя сегодня угасают | Новости мира

Украина отказалась наносить авиаудары по российской территории, так как надежды на эвакуацию из Мариуполя угасли после визита гуманитарной группы в осажденный город.

Международный комитет Красного Креста (МККК) планировал сегодня оказать помощь южному портовому городу, но сегодня днем ​​заявил, что его «усилия более сложны и масштабны». В субботу снова попытаются сделать операцию.

Киев опроверг сообщения о том, что сегодня утром украинские вертолеты уничтожили склад горючего в Белгороде.

Следите в прямом эфире, по оценкам, Россия потеряла «17 700 солдат» в Украине

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Мирные переговоры между Россией и Украиной должны были возобновиться сегодня

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Владимир Путин командовал 134 500 новых солдат в российской армии, хотя в Минобороны говорят, что это не имеет никакого отношения к войне и является частью ее весеннего призыва.

Министерство обороны Украины сообщает, что российские войска убили 148 детей во время обстрелов и авиаударов с начала вторжения в конце февраля, хотя это число не подтверждено.

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Мариупольское государство на 37-й день вторжения



Еще десятки тысяч застряли в Мариуполе

До 5000 мариупольцев и один 170 000 человек по-прежнему живут без еды, воды и электричества.По словам мэра.

Красный Крест заявил, что группа из трех автомобилей с девятью сотрудниками уехала ранее, надеясь перенаправить из города около 54 украинских автобусов и несколько частных автомобилей.

Украина ранее заявляла, что российские силы перехватили несколько автобусов, отправленных для эвакуации людей, поздно вечером в четверг, и конфисковали 12 грузовиков с гуманитарными грузами.

Россия пообещала открыть гуманитарный коридор в Сапоризию, но Украина говорит, что этого не произошло.

Пока российские войска концентрируются под Мариуполем, украинские силы все еще удерживают город — ворота в Черное море, которые соединяют стратегический коридор между Донбассом и Крымским полуостровом с Россией.

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Снимки, опубликованные Россией, утверждающей, что горит нефтебаза Фото: AP



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Изображение: А.П.



Украина отрицает авиаудары по границе с Россией

Сегодня утром украинские вертолеты пересекли границу на малой высоте, в результате возникшего пожара пострадали двое рабочих, сообщил губернатор Белгорода Вячеслав Кладков.

Он добавил, что части города к северу от границы эвакуируются после нападения.

Кадры пожара в депо в Белгороде попали в интернет через Sky News.

Украина заявила, что не будет подтверждать или опровергать факт нанесения авиаударов.

«Почему-то говорят, что мы это сделали, но по нашим данным это не соответствует действительности», — заявил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Этот инцидент нельзя рассматривать как создающий благоприятную среду для нынешних переговоров».

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1:04

Большой пожар на российской нефтебазе



«Часть» Киева находится в состоянии боевой готовности после ухода России

Представитель украинских военных заявил, что российские войска «частично» выведены из Киева и Чернигова.

«Но мы не можем предсказать, что произойдет, и мы не собираемся снижать нашу безопасность», — заявили они. «В настоящее время российских войск недостаточно для нападения на столицу. Это не значит, что их не будет в будущем».

Это произошло после того, как представители британской службы безопасности заявили, что Москва отправляет войска обратно в Украину из поддерживаемых Россией районов Грузии.

По данным Министерства обороны Великобритании, от 1200 до 2000 российских военнослужащих объединены в три батальонные тактические группы.

«Вряд ли Россия планировала таким образом наращивать подкрепления, а это означало бы неожиданные потери во время вторжения».

В Минобороны заявили, что украинские силы отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова и обнаружили один из основных маршрутов снабжения между городом и Киевом.

В нем говорится, что Украина продолжала проводить успешные, но ограниченные контратаки на востоке и северо-востоке Киева.

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3:04

Что происходит в Украине?



Желенский предостерегает от «войн вперед»

Президент Украины Владимир Желенский предупредил, что Россия движется к новому импульсу в юго-восточном регионе Донбасса.

Он охарактеризовал ситуацию в регионе, часть которого контролируют пророссийские сепаратисты, как «чрезвычайно сложную» и «впереди войны».

«Мы знаем, что (российские войска) отходят от районов, по которым мы ударили, — наиболее важных для других — и сосредотачиваются на труднодоступных для нас районах», — сказал он.

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0:57

«Окончательных планов нет, — говорит Сергей Лавров.



Россия заявила, что сосредоточится на «освобождении» Донбасса, заявив, что приостановка операций под Киевом и городом Чернигов на севере «повысит взаимное доверие и создаст условия для дальнейших переговоров».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что в мирных переговорах есть «движение» и что Москва готовит свой ответ на украинские предложения.

«Окончательно утвержденных проектов нет и, конечно, переговоры должны продолжаться», — сказал он.

Г-н Лавров сказал, что Россия «готовит ответ» на предложения о том, что Украина может стать нейтральным государством и отказаться от членства в НАТО.