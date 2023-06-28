Война на Украине: обратный отсчет до конца Путина начался, заявляют киевские чиновники

Джереми Боуэн

Новости Би-би-си, Киев

34 минуты назад

Подпись к фотографии, В центре внимания в Киеве в последние дни было влияние восстания группы наемников Вагнера на ход войны.

В украинской столице основное внимание уделяется восстанию группы Вагнера, ее лидера Евгения Пригожина, его последствиям для Владимира Путина и ведению войны в Украине.

Драма, бушующая у границ России, укрепила мнение Киева о том, что эра Путина на посту президента России подходит к концу.

«Я думаю, что обратный отсчет начался», — сказал ближайший советник президента Зеленского Андрей Ермак.

На пресс-конференции в Киеве он вспоминает год, когда Россия впервые вторглась в Украину, аннексировав Крым.

«То, что произошло в Украине с 2014 года, стало очевидным для всего мира», — сказал г-н Ермак.

«этот [Russia] Террористическое государство, лидером которого является недееспособный человек, потерявший связь с реальностью. Мир должен сделать вывод, что с этой страной невозможно иметь серьезные отношения».

Высокопоставленные украинские чиновники, беседовавшие с Би-би-си здесь, в Киеве, утверждали, что президент Путин не может смириться с катастрофической потерей власти.

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Они сказали, что это началось с его катастрофического решения начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. По их словам, бунт Вагнера и разоблачение Пригожиным кремлевских оправданий войны лишили Путина того небольшого шанса удержаться.

«Режим Путина спасти невозможно», — настаивал один из них.

Важно помнить, что все, что говорят украинцы, особенно те, кто управляет страной, о своих русских врагах, происходит в разгар борьбы, которую они правильно видят как борьбу за национальное выживание.

Украинцы вели умную информационную войну, и они удивительно последовательны в сообщениях, которые они доносят до своего народа и своих западных союзников, а также до врагов в Москве.

Принятие желаемого за действительное должно играть роль в оценках, которыми они делятся с журналистами.

Но все же стоит потратить время, чтобы узнать их точку зрения на кризис, охвативший президентство их заклятого врага Владимира Путина.

Нет сомнений в том, что он столкнулся с самым серьезным вызовом своей власти с тех пор, как впервые стал президентом в 2000 году.

Другие высокопоставленные чиновники в Киеве говорят, что они убеждены, что Путину противостоят неформальные, но организованные сети разочарованных инсайдеров.

В своем кабинете секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал Би-би-си, что «Пригожин не самый старший. Они могут стать новой политической элитой».

В их число входят силы безопасности, чиновники и представители российских олигархов, сказал Данилов, которые считают, что решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года было для них личной катастрофой, а также угрозой для России.

Г-н Данилов, мужчина лет шестидесяти в черной военной форме с фамилией на нагрудном значке, на мгновение хмыкнул, когда я спросил его, есть ли у него доказательства, подтверждающие его анализ.

«Я не могу представить,» настаивал он. «Мы знаем, кто эти люди, и мы знаем их жизнь».

Подпись к фотографии, Михаил Подолац сказал, что восстание Вагнера длилось недостаточно долго, чтобы повлиять на боевые действия

Михаил Подолак, еще один близкий советник президента Зеленского, согласился с тем, что существует «несколько групп людей, которые хотят захватить власть в России».

Он утверждал, что созданная Путиным авторитарная система сверху вниз сменилась почти полным вакуумом в центре власти.

Другой высокопоставленный чиновник, говоривший на условиях анонимности, пошел еще дальше, предположив, что президенту Путину придется уволить своего министра обороны Сергея Шойгу и начальника штаба генерала Валерия Герасимова, возможно, в ответ на еще одну военную неудачу.

Высылка двух мужчин была главным требованием Евгения Пригожина и повстанцев Вагнера.

«Пригожин получит то, что хочет», — предсказал чиновник. «Его политическая карьера не завершена. Он не останется в ссылке в Беларуси».

Что касается украинского наступления, Подолак сказал, что восстание Вагнера длилось недостаточно долго, чтобы повлиять на боевые действия на фронте в 1800 километров, самом длинном, по его словам, в любой войне с 1945 года.

Самому незаинтересованному наблюдателю за войной ясно, что Украине придется очень упорно воевать, неся потери в живой силе и технике, включая бронетехнику, предоставленную НАТО.

Когда я спросил чиновника, пожелавшего остаться неназванным, о недавних тактических успехах на востоке, включая горстку деревушек, он поднял руку с большим и указательным пальцами, чтобы ущипнуть воздух примерно на полдюйма.

Его идея заключалась в том, что прогресс был медленным, болезненным и ограниченным, хотя он надеялся, что это изменится.

Лучшие украинцы все еще делают все возможное, чтобы оправдать ожидания летнего наступления. Они считают, что некоторые из их западных союзников, а также их сторонники в СМИ чрезмерно увлеклись украинской армией и ее натовской техникой.

Некоторые украинские официальные лица признали страх, который заставляет западных лидеров наблюдать, что публичный крах режима президента Путина может привести к реальной опасности, поскольку его потенциальные преемники борются за власть в стране с самым большим в мире ядерным арсеналом.

Эта перспектива наверняка будет в центре внимания саммита НАТО, который должен состояться в Литве в следующем месяце.

Президент Зеленский и его советники хотят, чтобы саммит указал им твердый и недвусмысленный путь к членству в НАТО. Они считают, что лучший ответ на нестабильность в России — предложить Москве железную стену.