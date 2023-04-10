Война на Украине: ООН осуждает вторжение России накануне годовщины

23 февраля 2023 г.

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, СМОТРЕТЬ: депутат от Латвии Рихардс Колс приведен к присяге российским делегатом во время встречи по европейской безопасности

Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке почти год назад подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину.

Он призвал к выводу войск из Украины и прекращению боевых действий.

Предложение поддержала 141 страна при 32 воздержавшихся и семи странах, включая Россию, проголосовавших против.

В Вене большое количество делегатов ушло во время российского выступления на парламентской сессии европейского органа безопасности.

Выход ОБСЕ и голосование в ООН произошли за день до годовщины вторжения.

Голосование ООН призвало к миру как можно скорее.

Резолюция подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отвергнув любые претензии России на части оккупированной ею страны. В сентябре депутаты в Москве проголосовали за незаконное присоединение четырех областей Украины.

ООН также призвала Российскую Федерацию «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ» и призвала к прекращению боевых действий.

Эта мера не имеет обязательной юридической силы, но имеет политический вес.

Хотя резолюция была принята подавляющим большинством штатов, было несколько заметных поданных голосов.

Китай, Индия, Иран и Южная Африка были среди 32 стран, которые воздержались.

Против проголосовали семь стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что голосование «дало понять, что Россия должна прекратить свою незаконную агрессию. Необходимо восстановить территориальную целостность Украины».

«Спустя год после того, как Россия начала массированное вторжение, ее глобальная поддержка Украины остается сильной», — написал он в Twitter.

Ранее на ОБСЕ в Вене решение о выдаче виз российской делегации вызвало возмущение.

Украина и Литва полностью бойкотировали сессию из-за решения Австрии пригласить официальных лиц из Москвы, хотя некоторые из них находятся под санкциями ЕС.

Австрийское правительство заявило, что оно обязано сделать это в соответствии с международным правом, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.

Депутат от Латвии Рихардс Кольс назвал российское присутствие «слоном в комнате», добавив, что допустить их к участию было «позором».

Тогда большое количество делегатов бастовали во время русского выступления.

Российский делегат Владимир Дашабаров высмеял делегатов за их уход, повторив ложные заявления о том, что российское вторжение в Украину было битвой против националистов и нацистов, которые, как утверждает Москва, возглавляют киевское правительство.

ОБСЕ была создана в 1975 году для улучшения отношений между западным и восточным блоками. В его нынешние члены входят члены НАТО и союзники России.

Президент Владимир Путин направил в Украину до 200 000 военнослужащих 24 февраля 2022 года в рамках крупнейшего европейского вторжения со времен окончания Второй мировой войны.

По оценкам ООН, в последовавшей за этим опустошительной войне погибло по меньшей мере 7199 мирных жителей и тысячи получили ранения, а реальное число, вероятно, намного больше.