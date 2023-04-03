война на Украине — последние новости: Шеф Вагнер утверждает, что взял «законный» контроль над Бахмутом | Новости мира

Американский аналитический центр заявил, что «убийство» российского военного блогера Владлена Татарского может выявить «дальнейшие разногласия внутри Кремля и его ближайшего окружения».

Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, погиб в воскресенье в результате взрыва в кафе, которое, как утверждается, принадлежало главе группы Вагнера Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге.

Он был одним из самых влиятельных военных блогеров и «эпохой» российского провоенного медиапространства.

В своем последнем отчете о войне в Украине Институт изучения войны (ISW) сообщил, что источники в МВД России показали, что спецслужбы страны знали о «планах покушения на Фомина давно».

В нем добавлено, что Фомин был «арестованным, связанным с Вагнером, который сбежал из тюрьмы в Донецкой области в начале российского вторжения в Донбасс в 2014 году».

В нем говорится, что его смерть, вероятно, была частью «более широкой картины эскалации внутренних конфликтов в России», в которой участвовали Пригожин и группа Вагнера.

«Фомин присутствовал на другом мероприятии ранее в тот же день без происшествий, поэтому представляется, что нападение было преднамеренно инсценировано в месте, принадлежащем Пригожину», — заявили в ISW.

Убийство Фомина могло быть задумано как предупреждение Пригожину, который все чаще подвергал сомнению основные тезисы Кремля о войне на Украине, и даже косвенно сигнализировал об интересе к российскому президентству, будь то конкуренция с Путиным или его преемником.

Другое объяснение нападения, которое я дал, заключалось в том, что оно предназначалось для «самоцензуры» русского народа, ставящего под сомнение ход войны на рельсах.