Война на Украине: почему Роман Абрамович пытается заключить мир? | Новости войны России и Украины

Роман Абрамович был одним из самых эксцентричных постсоветских олигархов, не способных вести мирные переговоры в российско-украинской войне.

55-летний миллионер, известный как человек с тщательно ухоженными шипами, во время разговора не смотрел в глаза.

Абрамович накопил свое состояние во время перехода к российскому капитализму в 1990-х годах и использовал огромную власть за кремлевским троном Бориса Ельцина, первого постсоветского президента России, избравшего Владимира Путина своим премьер-министром и преемником в 2000 году.

Во время первого срока Путина Абрамович правил Сокоткой, сибирским регионом, покрытым вечными морозами, который легко мог вместить население менее 50 000 человек на одном из стадионов, которые футбольный клуб премьер-лиги «Челси» купил в 2003 году.

Абрамович решил продать клуб ранее в этом месяце, когда Лондон и Европейский союз предоставили ему разрешение и заморозили его активы, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину сохранить «привилегированный доступ» к его «значительному богатству».

Во вторник, более чем через месяц после вторжения России в Украину, Абрамович был замечен на мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Эта встреча состоялась через несколько дней после неподтвержденных заявлений о его отравлении. По данным Wall Street Journal, Абрамович и как минимум два высокопоставленных члена украинской команды якобы были отравлены — с красными глазами, постоянными и болезненными слезоточивостью и шелушением кожи на лице и руках. Однако это утверждение было быстро опровергнуто властями США и Украины.

Депортированный лидер российской оппозиции Геннадий Гудков, проработавший три срока в нижней палате Государственной Думы России, рассказал «Аль-Джазире» о своей роли посредника: «У него удивительная способность заглядывать в будущее, у него особая способность предсказать это».

Говорят, что Украина также положительно относится к Абрамовичу.

В Wall Street Journal от 23 марта Желенский специально попросил, чтобы президента США Джо Байдена не включали в список разрешенных российских олигархов, потому что он «может продемонстрировать ключевую роль России в содействии мирным переговорам».

Газета назвала Зеленского-Байдена «осведомленным человеком» в телефонном разговоре в начале марта.

В пресс-службе Желенского не смогли оперативно прокомментировать участие Абрамовича в переговорах.

Хотя украинский лидер понимает свою роль, некоторых все же смущает его появление на переговорах.

«Это полная неожиданность. Я даже не знаю, что сказать», — сказал «Аль-Джазире» политик из партии «Народная служба» Желенского.

Это может быть ответом на решение, которое он принял в конце 2000-х, когда закончилось его пребывание на посту губернатора Сукотки.

Абрамович хотел отделиться от Кремля и был вовлечен в экономические планы Путина по преобразованию экономики посредством нескольких миллиардеров, оставшихся в России, и жесткого государственного контроля.

«Он не был глубоко интегрирован в политическую деятельность Путина. Он дистанцировался от других российских олигархов и стремился создать себе имя и имидж за рубежом», — сказал Гутков.

Хотя усилия не помогли преодолеть препятствия, они помогли увидеть в нем человека, которому обе стороны доверяют.

«Абрамович — это мост между западной и российской элитами, — сказал Al Jazeera аналитик из Кайви Алексей Кущ.

Он сказал, что другая российская олигархия, в том числе прозападные или националистические, консервативные «нативисты», не доверяют России или Украине.

Но «Абрамович подходит всем», — сказал Кущ.

Даже его давние политические оппоненты признают его способность идти своим путем в более сложных переговорах.

Александр Коршаков, бывший начальник обороны президента Ельцина, который конфликтовал с Абрамовичем в конце 1990-х, сказал репортеру в 2018 году: «Что делает его интересным, так это его способность организовывать теневые финансовые планы.

«Но среди бизнесменов Абрамович всегда пользовался уважением — он держал свое слово и никогда никого не грабил», — сказал Коршаков.

Хотя посредник известен своим талантом, его личная история была полна трагедий и успехов. Его бабушка и дедушка по материнской линии были евреями, бежавшими из Советской Украины в Россию во время Второй мировой войны, но оба умерли, когда ему было три года.

В молодости он торговал пластмассовыми игрушками на улицах Москвы и стал одним из самых богатых людей России, интересующихся нефтью.

Он поддерживал отношения с украинскими еврейскими купцами — и мог связаться с президентом Владимиром Желенским, который принадлежит к русскоязычной еврейской семье.

Однако по крайней мере одна из его сделок с украинскими бизнесменами сорвалась — об этом никто, кроме Путина, не упомянул.

В 2014 году президент России заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский обманул Абрамовича «два или три года назад».

«Они подписали какие-то договоры, Абрамович перечислил миллиарды долларов, а этот человек никогда не давал денег и клал себе в карман», — заявил Путин на пресс-конференции. «Я не знаю, вернули ли ему когда-нибудь свои деньги, и контракт был расторгнут».

Украинское издание «Антигор», специализирующееся на сообщениях о коррупции, заявило, что сделка, на которую ссылается Путин, была попыткой Абрамовича купить пять заводов у Коломовского в 2007 году.

Желенский, один из самых успешных юмористов и телепродюсеров Украины, был тесно связан с Коломойским еще до того, как метеорит поднялся в чертоги власти.

Его юмористическая группа «Район 95» на протяжении многих лет вела телепрограмму на телеканале, подконтрольном Коломойскому, а президентскую кампанию Желенского широко поддерживали все дружественные Коломойскому СМИ.

Однако эти двое постепенно отдалились, что помогло Зеленскому поднять свой авторитет как борца с коррупцией.