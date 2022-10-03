Война на Украине: правительство планирует ввести широкие экономические санкции против России

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Правительство рассматривает возможность дальнейшего ужесточения ограничений на экспорт и импорт в Россию.

Российский посол будет отозван, чтобы услышать возражения Новой Зеландии недавним действиям страны в Украине.

Президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех частей Украины в пятницу во время пышной церемонии в Кремле, пообещав Москве успех в ее «специальной военной операции» против Киева.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия не признает эти незаконные попытки изменить границы Украины и что проведение референдума на подконтрольных России территориях Украины является фикцией.

Ардерн сказал Утренний отчет Правительство в первую очередь рассматривало дальнейшие меры, которые могли бы оказать экономическое влияние на Россию.

«Что действительно ясно из каждого разговора, который у меня был с любым представителем правительства в Украине, так это то, насколько важны для них санкции. Они видят в них способ продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну.

«Поэтому у нас есть постоянный обзор санкций, которые мы налагаем на лиц, которые могут иметь влияние, но мы рассматриваем конкретно товары и услуги».

Ардерн и министр иностранных дел проверяли, есть ли у них наиболее всеобъемлющие санкции, в том числе в отношении экспорта и импорта, применяемые в соответствии с Законом о санкциях в отношении России.

Некоторые продукты, в том числе определенные продукты питания, были исключены из любой операции по гуманитарным соображениям.

Премьер-министр сказал, что пока он будет осторожен в обсуждении дальнейших шагов, поскольку он с нетерпением ждет совета, который должен быть представлен в течение двух недель.

«[We’re] Нам нужно внимательно изучить каждую деталь того, что мы экспортируем и импортируем, но опять же необходимо предоставить больше деталей».

На вопрос, будет ли предоставлена ​​дополнительная военная помощь или оборудование, он сказал, что основное внимание уделяется экономическим санкциям, но не исключает увеличения военной помощи в будущем.

Ардерн не была уведомлена о приглашении посла, но она ожидала, что это произойдет на этой неделе, выражая несогласие правительства с последними шагами России.

Ардерн сказал, что, хотя высылка дипломатов «не обсуждалась», она исключает возможность прямого диалога, и представительство Новой Зеландии в Москве также будет прекращено.

«Это все еще вариант, но сравнение себя в наших умах — не первый шаг, который я бы сделал, потому что это лишает возможности напрямую делиться видением вашей нации и правительства. [it’s] Это относительно символично по сравнению с другими действиями, которые вы можете предпринять».

Последний платеж за проживание

Сегодня люди, имеющие право на участие в программе, получат последнюю из трех государственных выплат на проживание.

И Ардерн сказал, что правительство должно помнить, что любые платежи могут быть инфляционными.

Ардерн сказал, что скидка в размере 25 центов за литр бензина продлится до января, а общественный транспорт — за полцены.

Он сказал, что национальные планы по снижению налогов подстегнут инфляцию, и то, что произошло в Великобритании за последние 10 дней, оказалось «плохой идеей».