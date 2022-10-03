Война на Украине: правительство планирует ввести широкие экономические санкции против России

Правительство рассматривает возможность дальнейшего ужесточения ограничений на экспорт и импорт в Россию.
Российский посол будет отозван, чтобы услышать возражения Новой Зеландии недавним действиям страны в Украине.
Президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех частей Украины в пятницу во время пышной церемонии в Кремле, пообещав Москве успех в ее «специальной военной операции» против Киева.
Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия не признает эти незаконные попытки изменить границы Украины и что проведение референдума на подконтрольных России территориях Украины является фикцией.
Ардерн сказал Утренний отчет Правительство в первую очередь рассматривало дальнейшие меры, которые могли бы оказать экономическое влияние на Россию.
«Что действительно ясно из каждого разговора, который у меня был с любым представителем правительства в Украине, так это то, насколько важны для них санкции. Они видят в них способ продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну.
«Поэтому у нас есть постоянный обзор санкций, которые мы налагаем на лиц, которые могут иметь влияние, но мы рассматриваем конкретно товары и услуги».
Ардерн и министр иностранных дел проверяли, есть ли у них наиболее всеобъемлющие санкции, в том числе в отношении экспорта и импорта, применяемые в соответствии с Законом о санкциях в отношении России.
Некоторые продукты, в том числе определенные продукты питания, были исключены из любой операции по гуманитарным соображениям.
Премьер-министр сказал, что пока он будет осторожен в обсуждении дальнейших шагов, поскольку он с нетерпением ждет совета, который должен быть представлен в течение двух недель.
«[We’re] Нам нужно внимательно изучить каждую деталь того, что мы экспортируем и импортируем, но опять же необходимо предоставить больше деталей».
На вопрос, будет ли предоставлена дополнительная военная помощь или оборудование, он сказал, что основное внимание уделяется экономическим санкциям, но не исключает увеличения военной помощи в будущем.
Ардерн не была уведомлена о приглашении посла, но она ожидала, что это произойдет на этой неделе, выражая несогласие правительства с последними шагами России.
Ардерн сказал, что, хотя высылка дипломатов «не обсуждалась», она исключает возможность прямого диалога, и представительство Новой Зеландии в Москве также будет прекращено.
«Это все еще вариант, но сравнение себя в наших умах — не первый шаг, который я бы сделал, потому что это лишает возможности напрямую делиться видением вашей нации и правительства. [it’s] Это относительно символично по сравнению с другими действиями, которые вы можете предпринять».
Последний платеж за проживание
Сегодня люди, имеющие право на участие в программе, получат последнюю из трех государственных выплат на проживание.
И Ардерн сказал, что правительство должно помнить, что любые платежи могут быть инфляционными.
Ардерн сказал, что скидка в размере 25 центов за литр бензина продлится до января, а общественный транспорт — за полцены.
Он сказал, что национальные планы по снижению налогов подстегнут инфляцию, и то, что произошло в Великобритании за последние 10 дней, оказалось «плохой идеей».
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