Война на Украине: при атаке России на Днепр двадцать человек ранены

Джеймс Фицджеральд

Новости BBC

3 июня 2023 г. Обновлено 1 час назад

Включите JavaScript или попробуйте другой браузер, чтобы воспроизвести этот контент. название видео, СМОТРЕТЬ: На видео, которым поделился президент Зеленский, видно, как спасатели обыскивают завалы

Двадцать человек получили ранения — и есть опасения, что другие оказались в ловушке — в результате атаки, предположительно совершенной Россией в Днепре в центре Украины.

На видео, которым поделился президент Владимир Зеленский, видно, как спасатели обыскивают остатки двухэтажного дома.

Другой чиновник сообщил, что пятеро погибших были детьми, а одного удалось спасти из-под завалов.

Взрывы также были слышны над столицей Киевом, где вновь развернуты системы ПВО.

По всей Украине объявлена ​​авиационная тревога. Россия никак не прокомментировала последние события.

Г-н Зеленский охарактеризовал взрыв в Днепре как преднамеренное нападение России, хотя ранее Россия отрицала, что наносила удары по мирным жителям во время вторжения в соседнюю страну.

По словам губернатора области, пожар вспыхнул в результате якобы забастовки в северном районе города.

Сергей Лысак добавил, что среди пострадавших пятеро детей — состояние троих мальчиков оценивается как критическое.

По его словам, 17 из 20 пострадавших в результате инцидента госпитализированы.

О вспышках сообщили и в других регионах страны.

Средства ПВО привлекались к отражению авиаударов под Киевом рано утром в воскресенье, сообщает военная администрация украинской столицы в новостном Telegram-канале.

Официальные лица в Сумах, на севере, сообщили о 87 взрывах в результате российских обстрелов, ссылаясь на ранения и разрушение инфраструктуры.

Сообщалось также о дюжине взрывов в оккупированных Россией южных городах Бердянске и Мелитополе, хотя подробностей не было.

В России еще два человека были убиты в результате новых нападений в приграничном районе Белгорода, сообщили официальные лица ранее в субботу.

Местные чиновники заявили, что эти смерти стали результатом попыток России нанести удар по антиправительственным ополченцам в Москве, но Украина обвинила их.

Киев отрицал какую-либо прямую связь, снова заявив, что нападение было совершено российскими военизированными формированиями.

Что касается других событий, то близкий помощник президента Зеленского заявил, что он не готов начать давно обещанное контрнаступление против агрессивных российских сил.

Его слова, похоже, противоречат словам Зеленского, которого днем ​​ранее цитировали, заявив, что Украина готова к маневру.