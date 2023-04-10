Война на Украине: российские авиаудары отключили электричество на Запорожской АЭС

Сценарист: Марита Молони и Эмили МакГарви

Новости BBC

9 марта 2023 г.

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Смотрите: кадры с дрона, опубликованные украинским чиновником, показывают обломки Львова после российского удара

По меньшей мере девять человек погибли, а электроэнергия на крупнейшей в Европе атомной электростанции была отключена после того, как Россия обстреляла Украину ракетами.

Обстрелам подверглись города от Харькова на севере до Одессы на юге и Житомира на западе.

Повреждены здания и инфраструктура в Харькове и Одессе, в ряде районов отключилось электричество. Также поступали сообщения о нападениях на столицу Киев.

Украина заявила, что Россия выпустила 81 ракету, что стало самой крупной атакой за последние несколько недель.

Военные заявили, что успешно сбили 34 крылатые ракеты и четыре из восьми запущенных беспилотников «Шахед» иранского производства.

По меньшей мере пять человек погибли в четверг во Львове на западе Украины после того, как ракета попала в их дом, сообщил в Telegram губернатор области Максим Козицкий.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в результате российской бомбардировки погибли три человека в южном городе Херсоне, где был нанесен удар по остановке общественного транспорта.

При этом один человек погиб и еще двое пострадали в результате ударов беспилотников и ракет в Днепропетровской области, сообщил губернатор Сергей Лысак.

Оператор атомной станции «Энергоатом» заявил, что забастовка на Запорожской АЭС означала перерезание «последнего звена» между объектом и энергосистемой Украины.

В шестой раз с тех пор, как год назад он был захвачен Россией, объект теперь работает на дизельных генераторах, запасов которых хватит как минимум на 10 дней.

Он призвал генерального директора МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать целостность станции, заявив, что он «удивлен ленью», сопровождавшей последовательные удары с начала вторжения.

А Рафаэль Гросси сказал: «Каждый раз, когда мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться снова и снова, однажды наша удача закончится».

Должностные лица, назначенные Россией в подконтрольной Москве части Запорожской области Украины, заявили, что прекращение подачи электроэнергии на электростанцию ​​с территории, контролируемой Украиной, было «провокацией».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это была «тяжелая ночь» после того, как Россия возобновила свою «жалкую тактику».

Он сообщил, что после «массированного» ракетного удара, поразившего жизненно важную инфраструктуру и жилые дома, восстановлены энергосистемы и все коммуникации.

В Киеве экстренные службы находятся на местах взрывов в западном и южном районах столицы, где, по словам мэра Виталия Кличко, произошли взрывы.

Кличко заявил, что во дворе многоквартирного дома горят автомобили, и призвал людей оставаться в убежищах. Он добавил, что большая часть города осталась без электричества, четверо из десяти остались без электричества.

Подпись к фотографии, Люди собираются возле жилого дома в Киеве после забастовки

Его губернатор Максим Марченко заявил, что ракетный удар был нанесен по энергетическому объекту в портовом городе Одесса, что привело к отключению электроэнергии. Он добавил, что пострадали и жилые кварталы, но о пострадавших не сообщается.

Глава областной администрации Олег Синигубов сообщил, что по городу и Харьковскому району попало «около 15», при этом под удар попали «объекты критической инфраструктуры» и жилой дом.

Другие пострадавшие регионы включают Винницу и Ровно на западе и Днепр и Полтаву в центре страны.

Президент России Владимир Путин начал свое вторжение чуть более года назад. С тех пор десятки тысяч комбатантов и мирных жителей были убиты или ранены, а миллионы украинцев стали беженцами.

В среду директор национальной разведки США Аврил Хейнс указала, что президент Путин, возможно, планирует затянуть войну на годы, но Россия недостаточно сильна, чтобы начать новые крупные атаки в этом году.

Она сказала, что война на Украине превратилась в «изматывающую войну на истощение, в которой ни одна из сторон не имеет окончательного военного преимущества».

Мы не ожидаем, что российские вооруженные силы восстановятся в этом году настолько, чтобы добиться значительных территориальных успехов, но Путин, скорее всего, рассчитывает на время на своей стороне, и продление войны, включая возможные паузы в боевых действиях, может быть его лучшим оставшимся путем к окончательной защите стратегических интересов России. интересы в Украине.Даже если на это уйдут годы.

Подпись к фотографии, Спасатели приехали на горящие автомобили, поврежденные российскими ракетами в Киеве.

Россия может прибегнуть к защите территорий, которые она сейчас оккупирует, сказала г-жа Хейнс, добавив, что ей потребуются «обязательная мобилизация и сторонние источники боеприпасов», чтобы поддерживать уровень своих операций в Украине.

Украинская армия заявила, что отразила усилившиеся атаки России на осажденный восточный город Бахмут, несмотря на то, что российские силы утверждают, что взяли под контроль его восточную половину.

Москва уже несколько месяцев пытается контролировать Бахмут, так как обе стороны понесли тяжелые потери в ожесточенной войне на истощение.