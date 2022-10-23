Война на Украине: российские дипломаты расхаживают по парковкам в украинских цветах

Российские дипломаты в финском городе Турку могут видеть напоминания об Украине везде, где бы они ни находились, на работе или дома.

Видный мост в Турку, на юго-западном побережье Финляндии, был освещен цветами украинского флага вскоре после российского вторжения.

Тем временем местный житель Украинский флаг поднят Над деревом рядом с Генеральным консульством России.

Но теперь два финна подняли охоту на совершенно новый уровень, покрасив свое личное парковочное место. Генеральный консул России В сине-желтом, прямо возле многоквартирного дома, в котором он живет, поэтому у высокопоставленного дипломата нет другого выбора, кроме как видеть его, когда он каждый день едет на работу.

Власти Турку разрешили оставить окраску.

Вооружившись ведрами с краской и несколькими шпульками, Ярно Фертала надел высококачественную куртку и начал работу по росписи флага перед российским государственным зданием в начале этого месяца.

«Идея возникла из-за этих незаконных и абсурдных российских референдумов в чужой стране», — сказал Euronews Фертала, управляющий недвижимостью в другой части Финляндии.

«Когда я прочитал, что там была стоянка, предназначенная только для генерального консула России, я, по-моему, решил провести референдум, что эта стоянка принадлежит Украине», — пояснил он.

Вскоре к нему присоединился прохожий Маркус Маттсон, который шел на работу, но остановился и предложил помощь.

Мэттсон: «Мы провели референдум с участием двух человек о присоединении парковки к Украине, 100% избирателей поддержали это предложение». Написал в социальных сетях.

«Предложений об обратном не высказывалось, поэтому мы решили отпраздновать результат розыгрышем украинского флага», — добавил он.

Сине-желтая краска на парковочных местах «не вредит»

Местные власти были рады оставить новое «произведение искусства» на месте, тем более что оно дополняет их собственные усилия по демонстрации солидарности с Украиной.

«Город Турку хочет показать нашу неизменную поддержку Украине и украинцам до тех пор, пока Россия продолжает свою жестокую наступательную войну. Турку был силен в своих действиях, чтобы помочь Украине, и важно, чтобы эта поддержка была видна и на городском пейзаже», — сказала Сара Мелилья, городской директор по коммуникациям.

До сих пор большинство реакций на синие и желтые парковочные места были «чрезвычайно положительными», сказал Малилья Euronews.

«Основные сообщения: «Молодцы, продолжайте и гордитесь моим городом». В новостях СМИ комментарии людей были положительными на 95%. Были комментарии о том, что линия слишком строгая и что нам нужно будет думать о будущем и будущих отношениях с Россией, какими бы они ни были».

Маркус Маттсон сказал, что ему особенно понравилась идея мирного протеста, потому что сине-желтый флаг, нарисованный на стоянке генерального консула, «никем не вредит и не наносит ущерба чьему-либо имуществу».

«Я призываю людей действовать ненасильственно, не причиняя неудобств посторонним».

Турку, четвертый по величине город Финляндии, также разработал план действий, который выходит за рамки символических красок, флагов и огней, чтобы помочь украинцам, вынужденным покинуть свою родину.

Это включает в себя пожертвование в размере 150 000 евро для поддержки призывов и оказания масштабной помощи украинским беженцам, которые нуждаются в жилье, еде, школьных помещениях и поддержке психического здоровья.

Порт Турку также отказал российским судам в швартовке, а чиновники убрали из центра города памятник Ленину и подняли транспарант в память о визите президента Путина в 2013 году.

а Дом Турку Санкт-Петербург, который способствовал установлению связей между двумя городами, был закрыт в феврале, а сделка с городами-побратимами была отменена. Вместо этого Турку начал отношения «города-побратима» с украинским городом Харьковом.

Россия содержит большой комплекс посольств для своих дипломатов в столице Финляндии Хельсинки, а также генеральные консульства в Турку и на Аландских островах.

Пока российские дипломаты в Финляндии не жаловались на новую краску на своих парковочных местах или какие-либо другие визуальные напоминания о финской поддержке Украины.

«После нападения России на Украину контактов не было», — сказал Мелилья.