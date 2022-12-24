Война на Украине: семеро убиты, десятки ранены при нападении России на Херсон

В субботу российские ракеты попали в город Херсон на юге Украины, в результате чего семь человек погибли и 58 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский, который только что вернулся из краткосрочной поездки в Вашингтон, опубликовал фотографии завалов в своих аккаунтах в социальных сетях. Он отметил, что разрушения произошли, когда украинцы начали празднование Рождества, кульминацией которого для многих православных христиан является традиционное празднование 7 января.

«Это не важный контент — это реальная жизнь Герсона», — написал Зеленский. На кадрах видны горящие машины, тела на улице и выбитые окна зданий.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента, заявил, что в результате субботнего обстрела Херсона семь человек погибли и 58 получили ранения, по меньшей мере 16 из них получили серьезные ранения.

В субботу исполняется 10 месяцев с начала российского вторжения.

С начала октября Украина столкнулась с новым натиском российской артиллерии, ракет, обстрелов и атак беспилотников, нацеленных на энергетическую инфраструктуру в попытке отключить электричество и отопление по мере приближения зимы.

Обстрелы в Херсоне стали особенно интенсивными с тех пор, как в ноябре российские войска отступили, а украинские военные отвоевали южный город.

Ранее в субботу губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что накануне в результате обстрелов погибли два человека и пятеро получили ранения. Смерть произошла в Куракове, городе с населением около 20 000 человек, в 30 км к западу от подконтрольного России города Донецка.

Всего за ночь в трех населенных пунктах Никопольского района упало около 60 бомб, сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Степное на окраине Саборджиа подверглось обстрелу, но, по словам местного губернатора, сведений о пострадавших нет.