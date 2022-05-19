Война на Украине создает головную боль для свободы слова в Италии — Politico

Мигель Буарес Мадуро — декан медицинского факультета Каттолика Глобальная юридическая школа и президент Европейской обсерватории цифровых медиа. Фабрицио Тасинари — исполнительный директор Школы транснационального управления Института Европейского университета и автор книги «В погоне за управлением: скандинавские письма о новом посредничестве».

«Телевидение ставит всех в эти ящики бок о бок. С одной стороны, этот утвержденный сумасшедший, который говорит, что Холокоста никогда не было. А рядом с ним этот уважаемый, известный историк, который знает все о Холокосте. там, бок о бок, похожие на равных себе».

Эти строки из фильма «Человек года», в котором комик оказывается избранным президентом, предлагают неожиданную параллель с Украиной о том, как некоторые итальянские телеканалы справляются с продолжающейся войной, демонстрируя гораздо более серьезную проблему с плюрализмом в СМИ. покрытие.

В последние недели этот вымышленный спектакль неоднократно появлялся на экранах по всей Италии, обостряя проблемные дела после российского вторжения в Украину. Телевизионные шоу принимали в качестве гостей российских «журналистов» или официальных представителей, а также итальянских экспертов, придерживающихся противоположных позиций, спорящих с небольшой умеренностью.

Эта тенденция достигла апогея 1 мая, когда на частном канале было показано 40-минутное интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который повторить Предполагаемая давняя пропаганда, утверждающая, что Россия наносит удары только по военным объектам на Украине, что погром в Буше — фейк и даже что Адольф Гитлер был частью евреев. Он сделал это почти без перерыва и без возражений.

Россия может рассматривать Италию как мягкую изнанку своей пропагандистской машины, и этот факт восходит ко многим десятилетиям, в течение которых страна могла похвастаться крупнейшей коммунистической партией в Западной Европе времен холодной войны. Недавняя история Италии изобилует тесными и задокументированными отношениями с Россией и Советским Союзом до нее, распространяющимися на политическую и экономическую сферы, а также культурный истеблишмент.

Эта тенденция выходит за рамки этих связей, и можно также сказать, что она является результатом разрушенной модели собственности на телевидение и культуры публичных дебатов, которые доминировали в стране со времен бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони (кстати, сам фанат России до сейчас) создал свою медиа-империю в начале 1980-х.

Итальянский случай иллюстрирует фундаментальное заблуждение: путаницу между плюрализмом и равным отношением ко всем мнениям в публичном пространстве.

Безусловно, плюрализм и свобода слова являются основой демократии. Но демократия также должна быть основана на истине, а в демократии истина проистекает из плюрализма, а не из цензуры. Точно так же наше демократическое требование, чтобы наш голос был услышан, существует только в том случае, если мы признаем равные права для других. Именно это делает демократию лучшим способом разрешения споров и согласования различных предпочтений.

Но в то же время демократия требует правды, основанной на фактах, и неправильно путать необходимость обеспечения плюрализма с приданием равного авторитета и авторитета всем мнениям. В такой ситуации не будет хороших или плохих аргументов, правды или лжи, и соответственно могут быть искажены наши политические взгляды и позиции.

Вместо этого демократия имеет арбитражные и редакционные процессы – не навязанные, а являющиеся результатом самой практики плюрализма. Ток-шоу не должны давать места тем, кто требует свободы слова; Газеты не обязаны публиковать каждое сообщение, которое они получают. В условиях демократии граждане должны быть в состоянии доверять способности СМИ обеспечивать плюрализм, с одной стороны, и достоверности и правдивости того, что говорится, с другой.

Любая некритическая защита пророссийских позиций в медийном пространстве снимает с себя эту редакционную ответственность, превращая платформы в простые деки. В этом главное отличие государственных СМИ без свободы СМИ от организаций с редакционной независимостью. Это главная причина, по которой мы не считаем BBC или CNN, которые в последние недели допрашивали российских чиновников, эквивалентными RT или Sputnik.

Необходимость для СМИ освещать украинскую и российскую позиции нельзя путать с приписыванием равенства пространству и обращению. Если вернуться к «человеку года», то это будет означать, что плюрализм требует, чтобы в любой программе о Холокосте участвовал уважаемый историк, ведущий дебаты вместе с отрицателем Холокоста. А в Италии эта ложная эквивалентность была опасно близка к реальности.