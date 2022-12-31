Война на Украине стала для России катастрофой — и ничто не указывает на изменение курса в 2023 году

Курортный сезон — время самоанализа, даже в военное время.

В то время, когда, как предполагается, речь идет о мире на земле и доброй воле для всех, многие наблюдатели за Россией задаются вопросом, сколько переоценки ценностей произойдет в Москве в ближайшие несколько недель — насколько российские лидеры готовы обдумывать катастрофу, которую они спровоцировали. на себя.Великая вражда с Украиной почти год.

Недавние комментарии президента России Владимира Путина свидетельствуют о том, что он понимает, что начатая им война будет долгой. Сарти, бывший дипломат и эксперт по Восточной Европе, а ныне доцент Карлтонского университета в Оттаве, сказал мне, что ничто из того, что он сказал до сих пор, не указывает на то, что полная перезагрузка неизбежна в 2023 году.

Он сказал, что было бы разумно скептически относиться к любым утверждениям о том, что Путин и его советники «все обдумывают и осознают, насколько плохо они поступили, насколько далеки от их первоначальных ожиданий».

Сарти сказал, что, по его мнению, в характере русских — преодолевать невзгоды любой ценой, и что они будут «охотиться и делать все возможное, чтобы добиться того, что они могут назвать победой».

Такое кровавое мышление было характерной чертой войны 2022 года и может стать определяющей чертой конфликта в 2023 году, сказал Сарти, проработавший два срока в посольстве Канады в Москве.

Он сказал, что российская армия продемонстрировала тактическую осведомленность, уйдя из Киева, Харькова и Херсона.

С тех пор русские перешли к стратегии удержания позиций на земле, одновременно бомбардируя украинские города и инфраструктуру сверху жестокой кампанией ракетных и беспилотных ударов. Сарти сказал, что этот «жестокий» сдвиг показывает, что Москва может адаптироваться, но это все еще игра из старой пьесы, отголосок методов уничтожения российских городов и убийства мирных жителей в Чечне и Сирии.

Поврежденный в результате российской бомбардировки жилой дом в Салтывском районе Харькова, Украина, 22 декабря. (Евгений Малолетка/Associated Press)

Если кто-то в Москве в этом сезоне и размышляет о мудрости путинского вторжения, то вполне вероятно, что российские правительственные чиновники, технократы и бизнесмены обеспокоены ущербом, который война нанесла экономике, а также политической и социальной структуре страны.

Сарти сказал, что видит проблески осознания того, насколько плохи дела у российских лидеров, наряду с косметическими попытками решить их с помощью политических сообщений.

Российское независимое информационное агентство The Moscow Times сообщило в середине декабря, что Кремль поручил губернаторам регионов составить программу «позитивных» новостей и событий, в которых может быть замешан Путин.

Президент России Владимир Путин на всероссийской благотворительной акции «Елка желаний к Новому году» в ЦВЗ «Манеж» в Москве, 22 декабря. (Валерий Шривелин, Sputnik, фото кремлевского пула через Associated Press)

А 17 декабря российский президент сфотографировался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом Валерием Герасимовым, министром обороны, генералом Сергеем Шойгу и генералом Сергеем Суровкиным, командующим Объединенной группировкой войск, действующей на Украине.

Это была попытка показать, что Путин и его военачальники стоят вместе, едины и решительны, считают аналитики вашингтонского Института изучения войны, который ежедневно выпускает дайджест важных событий конфликта.

Общая стратегия Москвы на долгую войну будет заключаться в том, чтобы вбить клин между Украиной и западными странами, которые поддерживают ее оружием и деньгами.

До сих пор страны НАТО оставались столь же решительными и придерживались той же позиции. Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для выступления перед Конгрессом США стала важным сигналом сохранения единства и поддержки.

смотреть | Владимира Зеленского встречают как героя в Вашингтоне, округ Колумбия: Зеленский посещает Вашингтон и произносит страстную речь в Конгрессе США В ходе того, что некоторые называют историческим визитом в Вашингтон, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы заручиться поддержкой борьбы его страны против России, и произнес страстную речь в Конгрессе США.

Мэтью Шмидт, эксперт по Восточной Европе из Университета Нью-Хейвена, штат Коннектикут, сказал, что политические ставки для президента США Джо Байдена выросли из-за поездки — потому что это означает, что США не могут позволить Украине пасть.

«Америка сейчас во всем, и потеря Украины сейчас будет разрушительной для безопасности Соединенных Штатов, потому что следующие 30 лет американской политики в регионе будут в решающей степени зависеть от наших отношений с Киевом», — сказал Шмидт.

Главный вопрос, который лидеры союзных столиц зададут себе в этот праздничный сезон, заключается в том, сохранит ли Европа решимость в течение долгой холодной зимы и в 2023 году перед лицом стремительного роста инфляции, потрясений на энергетическом рынке и нарушенных цепочек поставок.

Но с учетом того, что ВВП России вот-вот сократится на целых пять процентов, возникает другой животрепещущий вопрос: кто моргнет первым — Запад или Россия.

«Это вопрос на шесть миллиардов долларов, не так ли?» заявил бывший посол Канады в НАТО Керри Бак. За плечами русского народа огромное количество боли и лишений, которые были подкреплены ужасами, пережитыми простыми гражданами во время Великой Отечественной войны.

Курсант стоит перед рекламным щитом, рекламирующим службу по контракту в Санкт-Петербурге, 5 октября. (Ольга Мальцева/AFP/Getty Images)

Но «спецоперация» на Украине (как ее упорно называет Кремль) — это не совсем национальная война на выживание. Это война выбора.

«Проблема в том, что это не концентрированная война. Это не представляет серьезной угрозы для русских», — сказал Бак, подчеркнув важность возвращения на родину, увидев, как сотни тысяч мужчин призывного возраста бежали из страны, когда призыв на военную службу был ограничен. Это было объявлено.

Глава Совета национальной безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев, в середине декабря попытался сгладить разногласия между союзниками по НАТО, опубликовав список, по его словам, законных военных целей, в который вошли «вооруженные силы других стран, которые официально вступил в войну» на Украине.

Медведев риторически усомнился в том, что западная военная помощь Украине превратила страны-доноры в воюющих сторон, сделав членов НАТО законными военными целями.

Курсанты МЧС России стоят в форме буквы V, ставшей символом российской армии, во время празднования Дня народного единства в Москве 4 ноября. (Виктор Березкин/Associated Press)

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес сказал, что шансы на то, что Россия преднамеренно втянет НАТО в войну, остаются очень низкими.

«Если Россия не сможет победить Украину, последнее, чего они хотят, — это вступить в полноценный конфликт с альянсом», — сказал он CBC News.

Несмотря на настойчивые слухи о зимнем наступлении, которое может включать или не включать северного соседа Украины, Беларусь, Ходжес сказал, что не видит, чтобы Москва одержала явную победу на местах из-за разрозненного подхода ее вооруженных сил к проведению кампании.

Он также не видит никаких признаков того, что русские чему-то научились на этом опыте.

«Я не думаю, что с 24 февраля было хоть один день, когда русские проводили совместную операцию», — сказал Ходжес. Черноморский флот, творят что хотят [Russian] Создается впечатление, что ВВС выполняют свою работу, не связанную с наземными операциями.

«К счастью, они, кажется, не ближе к исправлению этого, чем 10 месяцев назад».

Помимо координации, Ходжес сказал, что он сомневается, что Россия сможет собрать силы, достаточно большие для зимнего наступления, «с реальной боеспособностью из-за необходимой логистики. У них нет людей для обучения этих свежих новых солдат».

Ходжес сказал, что русские не глупы, но его все же несколько озадачивает очевидная недальновидность Москвы.

«Любой, кто настроен серьезно, должен рассматривать это как катастрофу», — сказал он.