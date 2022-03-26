Война на Украине: Сцены из России «из Черного моря» показывают запуск ракеты по западному Киеву | Новости мира

Россия заявляет, что нанесла ракетные удары по украинской военной инфраструктуре из Черного моря в городе Цитомир на северо-западе, в 96 милях от Киева.

Минобороны России сообщает, что небольшой ракетный расчет Черноморского флота выпустил четыре ракеты калибра по украинским военным объектам из акватории Черного моря.

«В результате точного удара высокоточным оружием уничтожены склады вооружения и военной техники в Житомирской области», — говорится в сообщении в Facebook с кадрами взрывов.

Еще одно видео, опубликованное Минобороны в субботу, показывает авиаудар по украинскому ракетному комплексу «Бак», выпущенному ракетой «Искандер» в Киевской области, что привело к сильному взрыву.

Россия как будто поубавила свои амбиции Великобритания должна сосредоточиться на укреплении контроля над восточными регионами Украины, но заявила, что бомбардировки городов будут продолжаться.

Желенский заявил, что его войска нанесли «мощные удары» по России — прямые трансляции в Украине

Ранее Россия заявляла о больших амбициях, но ожесточенное сопротивление украинских войск, проблемы с логистикой и низкий моральный дух могли сказаться.

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Карта вторжения России в Украину



Трудовой город Чернобыль был захвачен российскими войсками

Силы Владимира Путина захватили город Славотич, где проживают рабочие недействующей Чернобыльской АЭС, заявил в субботу киевский губернатор Александр Павлюк.

Г-н Павлюк написал в онлайн-посте, что российские войска заняли больницу в Славодиче и похитили мэра. Отчеты еще не проверены.

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Бои вспыхнули в Славутиче



Тем не менее, Sky News проверил видео, на котором демонстранты собираются, когда они услышали выстрелы возле мэрии Славотика.

Вчера Украина заявила, что ее войска отразили первую атаку российских войск, закрывших город.

Чернигов «в окружении врагов»

Украинский город Чернигов на севере страны был отрезан российскими войсками, заявил в пятницу областной губернатор.

«Город условно, функционально окружен врагами», — сказал Вячеслав Сасс, который сказал, что его бомбили артиллерией и истребителями.

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Горят дома в жилом массиве на северо-востоке Чернигова. Изображение: спутниковое изображение © 2022 Maxar Technologies



Ранее вице-премьер Ирина Варещук заявила, что Украина хочет открыть гуманитарный коридор в Чернигове в субботу.

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Четыре человека погибли в пятницу в результате обстрела российской больницей гуманитарной помощи на востоке Харькова, сообщила областная полиция.

Количество свидетельств массовых захоронений в Мариуполе также растет — в том числе 200 тел, — заявил глава Совета ООН по правам человека в Украине.

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Русский прогресс на Мариуполе



Сегодня подтверждено десять гуманитарных маршрутов

Между тем вице-премьер Ирина Варещук сообщила в субботу, что по стране подтверждено 10 маршрутов людей.

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что с момента российского вторжения месяц назад погибло не менее 136 детей.

Выступая по национальному телевидению, он сказал, что гражданские лица, пытающиеся выбраться из осажденного портового города Мариуполя, должны покинуть его.

Российские военные уехали на частных автомобилях, так как не пропускали автобусы через свои блокпосты.

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Люди выстраиваются в очередь, чтобы покинуть южный портовый город Мариуполь.



Г-жа Верещук добавила, что из города необходимо эвакуировать более 100 тысяч человек.

В пятницу президент Украины Владимир Желенский вновь призвал Россию прекратить войну, но заявил, что его страна не согласится отказаться ни от одной своей территории ради мира.

Силы Владимира Путина находятся в большом кризисе во многих частях страны, так как США и другие страны активизировали свои поставки и поставки в Украину.

Однако министерство обороны Великобритании опубликовало в субботу карту районов Украины, подвергшихся нападению России, на которой мало признаков того, что силы Путина не сдаются.

Это свидетельствует о том, что Киев продолжает оставаться в окружении, и предсказывает продвижение российских войск в ряд городов на севере и юге страны.

Соединенные Штаты заявили, что российские войска не полностью контролируют Херсон, первый город, рухнувший с начала вторжения.

Это еще один очевидный стимул для Украины, которая на этой неделе заявила, что уничтожила российский десантный корабль недалеко от прибрежного города Бердянск.

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Остатки танка в Мариуполе. Изображение: Максимилиан Кларк



300 человек погибли в результате теракта в театре

Несмотря на контратаки, число погибших растет, сообщил в пятницу совет южного города Мариуполя. В результате взрыва бомбы в театре на прошлой неделе погибли по меньшей мере 300 человек.

Это окажется худшей одиночной жертвой за месячную войну.

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Мариупольский театр разбомбили внутри



«Дети» было написано большими буквами снаружи театра — если смотреть сверху — в надежде, что это защитит 1300 укрытий внутри, даже если здание подвергнется нападению.

Губернатор Донецка заявил, что украинские силы уже несколько недель атакуют Мариуполь, но все еще контролируют его.

По словам Павла Гирленко, около 65 000 человек бежали на личных транспортных средствах или домашнем скоте, но усилия по организации массовой эвакуации по большей части не увенчались успехом.