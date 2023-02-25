Война на Украине углубляет раскол между крупнейшими экономиками на встрече G20

Спустя год после российского вторжения в Украину война углубила разрыв между крупнейшими экономиками мира, угрожая хрупкому восстановлению, нарушая цепочки поставок продовольствия и энергии и отвлекая внимание от планов борьбы с бедностью и реструктуризации долга в бедных странах.

Эти разногласия стали очевидны на прошлой неделе, когда ведущие экономисты из стран Группы 20 собрались на два дня на курорте в Бангалоре, городе на юге Индии, где напряженность вокруг России затмила попытки продемонстрировать единство. Во время саммита западные страны обрушили на Москву шквал новых санкций и продемонстрировали большую экономическую поддержку Украины, в то время как развивающиеся страны, такие как Индия, которые пожинали плоды дешевой российской нефти, сопротивлялись критике.

Из-за разногласий официальные лица изо всех сил пытались составить традиционное совместное заявление или совместное заявление в субботу, что вынудило высокопоставленных представителей стран Большой семерки, наиболее развитых экономик мира, попытаться убедить своих сопротивляющихся коллег в том, что защита Украины стоила того. .

а Резюме встречи Оно было опубликовано во второй половине дня и отмечало, что «большинство участников резко осудили войну в Украине», но «были и другие мнения и разные оценки ситуации и санкций». В заявлении отмечается, что Россия и Китай отказались подписывать те части сводки, в которых говорилось о войне на Украине.