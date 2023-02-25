Война на Украине углубляет раскол между крупнейшими экономиками на встрече G20

Спустя год после российского вторжения в Украину война углубила разрыв между крупнейшими экономиками мира, угрожая хрупкому восстановлению, нарушая цепочки поставок продовольствия и энергии и отвлекая внимание от планов борьбы с бедностью и реструктуризации долга в бедных странах.
Эти разногласия стали очевидны на прошлой неделе, когда ведущие экономисты из стран Группы 20 собрались на два дня на курорте в Бангалоре, городе на юге Индии, где напряженность вокруг России затмила попытки продемонстрировать единство. Во время саммита западные страны обрушили на Москву шквал новых санкций и продемонстрировали большую экономическую поддержку Украины, в то время как развивающиеся страны, такие как Индия, которые пожинали плоды дешевой российской нефти, сопротивлялись критике.
Из-за разногласий официальные лица изо всех сил пытались составить традиционное совместное заявление или совместное заявление в субботу, что вынудило высокопоставленных представителей стран Большой семерки, наиболее развитых экономик мира, попытаться убедить своих сопротивляющихся коллег в том, что защита Украины стоила того. .
а Резюме встречи Оно было опубликовано во второй половине дня и отмечало, что «большинство участников резко осудили войну в Украине», но «были и другие мнения и разные оценки ситуации и санкций». В заявлении отмечается, что Россия и Китай отказались подписывать те части сводки, в которых говорилось о войне на Украине.
Явно ссылаясь на напряженность вокруг дебатов, в заявлении говорится, что G20 «не является форумом для решения вопросов безопасности», но члены «признают, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики».
Министр финансов Джанет Л. Йеллен сказала в субботу в интервью, что она пыталась обосновать общий ответ наиболее сопротивляющимся государствам. «Украина борется не только за свою страну, но и за сохранение демократии и мирных условий в Европе», — сказала она, добавив: «Это посягательство на демократию и территориальную целостность, которое должно беспокоить всех нас».
Саммит состоялся в ключевой момент для мировой экономики. Международный валютный фонд в прошлом месяце повысил прогноз мирового производства, но предупредил, что война России на Украине по-прежнему вызывает неопределенность. Фонд также отметил, что растущая «фрагментация» в мире может стать препятствием для будущего роста.
Г-жа Йеллен была одним из самых резких критиков России во время двухдневной встречи. В какой-то момент она наедине напрямую столкнулась с высшими российскими чиновниками и назвала их «соучастниками» зверств Кремля.
Конфликт по поводу того, как охарактеризовать действия России, привел к тому, что министр финансов Франции Брюно Ле Мэр публично выразил свое недовольство некоторыми странами, которые не стали нападать на Россию в письменной форме. Он отметил, что, когда лидеры G20 встретились в ноябре на Бали, Индонезия, их заявление подтвердило, что большинство членов решительно осудили войну, и он сказал в пятницу, что он против умеренных настроений.
«Хочу четко заявить, что мы будем против любого шага назад от заявления лидеров в Пале по вопросу войны в Украине», — заявил на пресс-конференции г-н Ле Мэр, отказавшийся назвать опорные пункты. . Мы решительно осуждаем это незаконное и жестокое нападение на Украину.
Тесные экономические связи Индии с Россией сделали ее роль принимающей стороны G20 в этом году особенно сложной. Москва является крупным поставщиком энергии и военной техники в Индию, а Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии.
Чтобы оставаться нейтральной, Индия старалась не называть конфликт «войной» и вместо этого сосредоточилась на других вопросах. Во вступительном слове саммита премьер-министр Нарендра Моди обозначил угрозы мировой экономике, но не упомянул Россию, вместо этого указав на «Геополитическая напряженность растет во многих частях мира».
Отчасти сопротивление осуждению России проистекает из опасений, что Соединенные Штаты используют свою экономическую мощь для изоляции члена G-20.
«Тот факт, что у США так много возможностей для принятия мер против геополитического конкурента, вызывает огромную озабоченность», — сказал Эсвар Прасад, профессор торговой политики Корнельского университета, который беседовал с официальными лицами США и Индии. «Очевидно, что произошел отход от G20».
Г-н Прасад добавил, что агрессивное применение санкций Соединенными Штатами вызвало обеспокоенность других стран, даже если они не согласны с действиями России, что однажды они могут навлечь на себя гнев Вашингтона.
Это использование экономической войны стало известно в пятницу, когда Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 200 физических и юридических лиц в России и других странах, помогающих финансово вторжению Москвы в Украину. Санкции также были введены в отношении металлургического и горнодобывающего секторов России и энергетических компаний.
Война на Украине была не единственным вопросом, который занимал министров финансов Индии на прошлой неделе.
Соединенные Штаты и Европа продолжают сглаживать разногласия по поводу американской поддержки электромобилей, которые, по мнению европейских стран, нанесут ущерб их экономике. Глобальное налоговое соглашение, заключенное в 2021 году, продолжает давать сбои, что повышает вероятность его развала. Разговоры о реструктуризации долгового бремени бедных стран во избежание серии дефолтов не увенчались успехом, в основном из-за сопротивления Китая.
«Насколько я вижу, особых изменений не произошло», — сказала г-жа Йеллен, которая на прошлой неделе выразила недовольство ролью Китая в качестве контрольно-пропускного пункта.
Но самый большой разрыв между мировыми экономическими лидерами оставила война на Украине. Во многих случаях сопротивление поддержке Украины и конфронтация с Россией являются результатом сложной внутренней политики многих стран, и Соединенные Штаты не являются исключением.
Все большее число республиканцев, включая бывшего президента Дональда Трампа, в последние недели заявляют, что Соединенные Штаты не могут позволить себе бесконечно поддерживать Киев. Они утверждают, что в то время, когда Соединенные Штаты обременены рекордным уровнем долга и слабой экономикой, эти деньги лучше потратить на внутренние проблемы.
В прошлом году Соединенные Штаты привезли более 100 миллиардов долларов Гуманитарная, финансовая и военная помощь Украине. На прошлой неделе Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что Соединенные Штаты находятся на пути к увеличению своего государственного долга почти на 19 триллионов долларов в течение следующего десятилетия, что на 3 триллиона долларов больше, чем прогнозировалось ранее.
Для администрации Байдена сокращение помощи Украине не представляется возможным.
В интервью госпожа Йеллен сказала, что Соединенные Штаты доступны по цене и что поддержка Украины является приоритетом по соображениям национальной безопасности и экономическим причинам.
Г-жа Йеллен сказала: «Война оказывает негативное влияние на всю мировую экономику, и оказание Украине необходимой поддержки для победы и прекращения войны — это, безусловно, то, что мы не можем себе позволить».
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