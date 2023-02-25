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Война на Украине углубляет раскол между крупнейшими экономиками на встрече G20

25 февраля, 2023
Toma Kulikov

Спустя год после российского вторжения в Украину война углубила разрыв между крупнейшими экономиками мира, угрожая хрупкому восстановлению, нарушая цепочки поставок продовольствия и энергии и отвлекая внимание от планов борьбы с бедностью и реструктуризации долга в бедных странах.

Эти разногласия стали очевидны на прошлой неделе, когда ведущие экономисты стран Большой двадцатки собрались на два дня на курорте в Бангалоре, городе на юге Индии, где напряженность вокруг России затмила усилия по демонстрации единства. Во время саммита западные страны обрушили на Москву шквал новых санкций и продемонстрировали большую экономическую поддержку Украины, в то время как развивающиеся страны, такие как Индия, которые пожинали плоды дешевой российской нефти, сопротивлялись критике.

Из-за разногласий официальные лица изо всех сил пытались составить традиционное совместное заявление или совместное заявление в субботу, что вынудило высокопоставленных представителей стран Большой семерки, наиболее развитых экономик мира, попытаться убедить своих сопротивляющихся коллег в том, что защита Украины стоила того. .

а Резюме встречи Оно было опубликовано во второй половине дня и отмечало, что «большинство участников резко осудили войну в Украине», но «были и другие мнения и разные оценки ситуации и санкций». В заявлении отмечается, что Россия и Китай отказались подписывать те части сводки, в которых говорилось о войне на Украине.

Явно ссылаясь на напряженность вокруг дебатов, в заявлении говорится, что G20 «не является форумом для решения вопросов безопасности», но члены «признают, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики».

Министр финансов Джанет Л. Йеллен сказала в субботу в интервью, что она пыталась обосновать общий ответ наиболее сопротивляющимся государствам. «Украина борется не только за свою страну, но и за сохранение демократии и мирных условий в Европе», — сказала она, добавив: «Это посягательство на демократию и территориальную целостность, которое должно беспокоить всех нас».

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Саммит состоялся в ключевой момент для мировой экономики. Международный валютный фонд в прошлом месяце повысил прогноз мирового производства, но предупредил, что война России на Украине по-прежнему вызывает неопределенность. Фонд также отметил, что растущая «фрагментация» в мире может стать препятствием для будущего роста.

Г-жа Йеллен была одним из самых резких критиков России во время двухдневной встречи. В какой-то момент она наедине напрямую столкнулась с высшими российскими чиновниками и назвала их «соучастниками» зверств Кремля.

Конфликт по поводу того, как охарактеризовать действия России, привел к тому, что министр финансов Франции Брюно Ле Мэр публично выразил свое недовольство некоторыми странами, которые не стали нападать на Россию в письменной форме. Он отметил, что, когда лидеры G20 встретились в ноябре на Бали, Индонезия, их заявление подтвердило, что большинство членов решительно осудили войну, и он сказал в пятницу, что он против умеренных настроений.

«Хочу четко заявить, что мы будем против любого шага назад от заявления лидеров в Пале по вопросу войны в Украине», — заявил на пресс-конференции г-н Ле Мэр, отказавшийся назвать опорные пункты. . Мы решительно осуждаем это незаконное и жестокое нападение на Украину.

Тесные экономические связи Индии с Россией сделали ее роль принимающей стороны G20 в этом году особенно сложной. Москва является крупным поставщиком энергии и военной техники в Индию, а Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии.

Чтобы оставаться нейтральной, Индия старалась не называть конфликт «войной» и вместо этого сосредоточилась на других вопросах. Во вступительном слове саммита премьер-министр Нарендра Моди обозначил угрозы мировой экономике, но не упомянул Россию, вместо этого указав на «Геополитическая напряженность растет во многих частях мира».

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Отчасти сопротивление осуждению России проистекает из опасений, что Соединенные Штаты используют свою экономическую мощь для изоляции члена G-20.

«Тот факт, что у США так много возможностей для принятия мер против геополитического конкурента, вызывает огромную озабоченность», — сказал Эсвар Прасад, профессор торговой политики Корнельского университета, который беседовал с официальными лицами США и Индии. «Очевидно, что произошел отход от G20».

Г-н Прасад добавил, что агрессивное применение санкций Соединенными Штатами вызвало обеспокоенность других стран, даже если они не согласны с действиями России, что однажды они могут навлечь на себя гнев Вашингтона.

Это использование экономической войны стало известно в пятницу, когда Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 200 физических и юридических лиц в России и других странах, помогающих финансово вторжению Москвы в Украину. Санкции также были введены в отношении металлургического и горнодобывающего секторов России и энергетических компаний.

Война на Украине была не единственным вопросом, который занимал министров финансов Индии на прошлой неделе.

Соединенные Штаты и Европа продолжают сглаживать разногласия по поводу американской поддержки электромобилей, которые, по мнению европейских стран, нанесут ущерб их экономике. Глобальное налоговое соглашение, заключенное в 2021 году, продолжает давать сбои, что повышает вероятность его развала. Разговоры о реструктуризации долгового бремени бедных стран во избежание серии дефолтов не увенчались успехом, в основном из-за сопротивления Китая.

«Насколько я вижу, особых изменений не произошло», — сказала г-жа Йеллен, которая на прошлой неделе выразила недовольство ролью Китая в качестве контрольно-пропускного пункта.

Но именно война на Украине еще больше разделила мировых экономических лидеров. Во многих случаях сопротивление поддержке Украины и конфронтация с Россией являются результатом сложной внутренней политики многих стран, и Соединенные Штаты не являются исключением.

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Все большее число республиканцев, включая бывшего президента Дональда Трампа, в последние недели заявляют, что Соединенные Штаты не могут позволить себе бесконечно поддерживать Киев. Они утверждают, что в то время, когда Соединенные Штаты обременены рекордным уровнем долга и слабой экономикой, эти деньги лучше потратить на внутренние проблемы.

В прошлом году Соединенные Штаты привезли более 100 миллиардов долларов Гуманитарная, финансовая и военная помощь Украине. На прошлой неделе Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что Соединенные Штаты находятся на пути к увеличению своего государственного долга почти на 19 триллионов долларов в течение следующего десятилетия, что на 3 триллиона долларов больше, чем прогнозировалось ранее.

Для администрации Байдена сокращение помощи Украине не представляется возможным.

В интервью г-жа Йеллен сказала, что Соединенные Штаты могут себе это позволить, и что поддержка Украины является приоритетом по соображениям национальной безопасности и экономическим причинам.

Г-жа Йеллен сказала: «Война оказывает негативное влияние на всю мировую экономику, и оказание Украине необходимой поддержки для победы и прекращения войны — это, безусловно, то, что мы не можем себе позволить».

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