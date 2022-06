Киев, Украина — В прошлую пятницу Касим-Жомара Токаева видели сидящим в углу рядом со своим представителем в России Владимиром Путиным и Маргаритой Симон, главой спонсируемой Кремлем телекомпании RT на Западе.

Трио выступило на главной сцене Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, бывшей имперской столице России и родном городе Путина.

Симона спросила казахстанского лидера о «неизбежности» и «законности» того, что Кремль назвал «специальными действиями» в крупнейшем вооруженном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны.

Токаев, бывший министр иностранных дел Казахстана и бывший заместитель генерального секретаря ООН, дипломатично начал со слов: «Есть разные точки зрения на этот счет».

Около двух минут, сказал он Румитт О международном праве, Уставе ООН и «несовместимости» права на территориальную целостность и самоопределение.

«Если бы право на самоопределение было реализовано во всем мире, было бы более 600 стран вместо 193 государств, которые в настоящее время являются членами Организации Объединенных Наций. Конечно, сбивает с толку», — сказал Докаев.

Затем он сказал то, что, казалось, подорвало «стратегический союз» с бывшими империалистическими хозяевами постсоветского Казахстана.

«Вот почему мы не признаем Тайвань и Косово. [the breakaway Georgian regions of] Южная Осетия и Абхазия, — сказал Токаев с тонкой улыбкой.

Он сказал, что такая же политика будет применяться к двум полуавтономным областям Луганской и Донецкой, двум отдельным областям на юго-востоке Украины.

Два региона разделились в 2014 году при военной и финансовой поддержке Москвы в войне, в результате которой погибло более 13 000 человек и миллионы были вынуждены покинуть родные места.

Но Кремль признал их «независимость» почти через восемь лет, 22 февраля, за два дня до собственно оккупации Украины.

Слова Токая на прошлой неделе возмутили многих в Кремле.

Российский депутат Токаев бросил вызов Путину, указав, что Москва может оккупировать северную часть Казахстана.

«Есть много городов с большим русским населением, которые не имеют ничего общего с так называемым Казахстаном, — сказал Радио Москвы Константин Жадулин.

«Мне нравится Астана [the old name of the Kazakh capital, Nur-Sultan] Мы не должны забывать, что мы не ставим и не спорим о региональных проблемах с друзьями и союзниками. Со всем остальным — например, с Украиной — все возможно», — сказал он.

Многие в Украине восприняли заклинание Токио как смелое заявление, ознаменовавшее «закат» управляемых Москвой политических, экономических и военных лагерей в бывшем Советском Союзе, включая Казахстан.

«Киев отметил мужество тоголезца, сказавшего такие слова в лицо Путину», — сказал «Аль-Джазире» киевский аналитик Алексей Кущ.

Он сказал, что российско-украинская война и преступления, совершенные российскими солдатами на Украине, приведут к тому, что Москва потеряет влияние в Казахстане и четырех «камнях» бывшей советской Средней Азии.

«Жестокость как животное [Russian] Империя на украинской земле напугала даже традиционных союзников России», — сказал он.

Этот богатый природными ресурсами регион, в котором проживает более 65 миллионов мусульман, стратегически простирается между Россией, Китаем и Афганистаном.

Пустоту заполнит Китай и Турция — пока мягкое брюшко России от Урала до Алтая [Mountains] Он больше не будет отставать от старой империи», — сказал Кущ.

Фрагментация Казахстана

Впервые российский политический деятель усомнился в существовании Казахстана, не сославшись на комментарий Жадулина.

Вскоре после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, Путин заявил, что первый президент Казахстана Нарсултан Назарбаев «создал государство на территории, которой никогда не существовало».

Путин сказал поддерживаемой Кремлем молодежной группе: «Казахский народ никогда не имел государственного статуса, он его создал.

Шесть лет спустя другой российский депутат поднял ставки, заявив, что присутствие Казахстана было не чем иным, как «подарком» Москвы.

«Казахстана просто не существует, люди северного Казахстана не живут», — сказал Вячеслав Никонов, депутат от США.

«И, по сути, территория Казахстана — это великий подарок России и Советского Союза».

Нисхождение Никоно звучало в его словах особенно угрожающе.

Его дедушка, знаменитость Вячеслав Молотов, знаменитость с бутылочной бомбой, был министром иностранных дел Советского Союза, подписавшим в 1939 году соглашение с нацистской Германией об отделении Польши, что подготовило почву для Второй мировой войны.

В январском выпуске казахстанских газет за 2021 год Токаев ответил, сказав: «Никто извне не дарил эту территорию казахам».

Среди основателей, которые станут Казахстаном, Аттила Хан и Чингисхан.

В то время многие считали Токаева человеком, избранным его предшественником Назарбаевым, который ушел в отставку в 2019 году, но его клан сохранил свое влияние в богатой нефтью стране.

Год спустя, во время крупнейшей борьбы в постсоветской истории в Казахстане, Джокович заручился поддержкой Москвы.

Тысячи казахстанской молодежи вышли на митинги в нескольких городах, снося статуи Назарбая, вступая в столкновения с полицией и нападая на правительственные здания.

Джокович призвал возглавляемый Россией военный альянс бывшего Советского Союза восстановить порядок. В лагерь, известный как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), входят Россия и пять бывших советских республик.

Войска ОДКБ прилетели и помогли восстановить закон и порядок, и многие восприняли этот шаг как признак восстановления силы Москвы в бывшем Советском Союзе.

В результате Джокович резко подорвал влияние династии Назарбаевых и стал полноправным, самостоятельным лидером – благодаря Путину.

Кое-кто в Казахстане видит в его комментариях об украинских сепаратистах часть хорошо срежиссированного политического сценария, направленного на отвлечение внимания Запада.

«Это не что иное, как игра, в которую играют, чтобы избежать санкций в отношении Казахстана», — анонимно заявил «Аль-Джазире» известный бизнесмен из финансовой столицы Казахстана Алматы.

Он сказал, что «многие россияне открывают офисы и проводят свои деньги через Казахстан», чтобы избежать санкций.

Казахстанский аналитик сказал, что сцена сработала, когда Токаев посетил Москву в начале февраля.

«Токайо — независимый и смелый политик, посол, который смело отвечает на вопросы и в то же время предпринимает самостоятельные политические действия», — сказал Димаш Алшанов RadioAsat.

Однако один российский наблюдатель не усмотрел в словах Токая в Санкт-Петербурге признаков недопонимания.

«Думаю, это четкое изложение позиции Казахстана. Договоренности нет. Что означает такая договоренность?» Павел Лучин, российский аналитик Джеймстаунского фонда, аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Это не граница — наоборот, это публичный ответ на так называемые непубличные усилия российской дипломатии», — сказал он «Аль-Джазире».