Война на Украине: что такое «раскол» в американо-российских отношениях? | Новости войны России и Украины

Вашингтон, округ Колумбия — Недавний комментарий президента США Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти», является недавним примером того, насколько сильно ухудшились отношения между Соединенными Штатами и Россией после продолжающегося вторжения Москвы в Украину.

Хотя чиновники Белого дома и госсекретарь Энтони Блинген быстро дали понять, что Соединенные Штаты не выступают за «смену режима» в России, Байден недавно назвал Путина «мясником» и «военным преступником», что побудило Кремль чтобы предупредить его. Двусторонние отношения приближались к «расширению».

Если это произойдет, говорят аналитики, его последствия могут распространиться на другие области американо-российской дипломатии, особенно на переговоры по иранской ядерной программе, помимо возможного прекращения огня или мирных переговоров на Украине.

Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, базирующейся в Вашингтоне группы судебного преследования, сказал, что неясно, пойдет ли Москва на соглашение, поскольку сейчас речь идет о войне с Вашингтоном по доверенности в Украине.

«Мы находимся в ситуации, когда отношения находятся на рекордно низком уровне», — сказал Кимбалл Al Jazeera. «Россия может попытаться заблокировать договоренность, которая вернет Соединенные Штаты и Иран к примирению».

Первоначальное соглашение по Ирану 2015 года, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано между Ираном и США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией, также известными как страны P5 + 1.

Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году, чтобы проводить стратегию «максимального давления» на Иран, который расширил свою ядерную программу сверх установленных соглашением пределов.

Несколько раундов американо-иранских переговоров в Вене носили непрямой характер и были направлены на восстановление соглашения и расчет на промежуточный вариант. Если новое соглашение должно быть рассмотрено Советом Безопасности ООН, может потребоваться одобрение России, а дальнейшие задержки могут поставить под угрозу соглашение, сказал Кимбалл.

«Переговоры находятся на критической стадии», — сказал он. «Это затягивается надолго, и некоторые другие внешние события могут подорвать возможность соблюдения СВПД».

«Все зависит от Украины»

Тем временем Россия сталкивается с серией санкций, введенных Соединенными Штатами и их европейскими союзниками в связи с продолжающейся оккупацией Украины, которая продолжается уже второй месяц.

По данным ООН, конфликт вынудил более 3,8 миллиона человек покинуть страну и привел к гибели более 1100 подтвержденных гражданских лиц. — Фактическое число погибших считается очень высоким.

Прямые переговоры между украинскими и российскими переговорщиками должны возобновиться в Турции на этой неделе, в то время как российские военные, похоже, сосредоточили свои усилия на наступлении в восточных провинциях Украины с целью создания ситуации, похожей на корейскую. Страна была разделена.

Олег Игнатов, старший аналитик по России в Международной кризисной группе, заявил, что дипломатические отношения между США и Россией будут в значительной степени оставаться «замороженными» до тех пор, пока не продолжится война в Украине.

«Все зависит от того, что происходит в Украине», — сказал Игнатов в телефонном интервью «Аль-Джазире» из Москвы. «Если Россия оккупирует часть Украины, Россия и Запад не смогут восстановить свои связи, даже если Россия остановится на Донбассе».

Он добавил: «Я не вижу никаких доказательств того, что Путин изменил свою позицию по Украине. Я не вижу никаких доказательств того, что мы нормализовались.

Другие вопросы

Эксперты говорят, что работа на Международной космической станции может также повлиять на военные конфликты в Сирии и вокруг нее, а также на другие области соперничества и сотрудничества между двумя крупнейшими ядерными державами мира, включая оборону Нагорного Карабаха.

Арне Кисленко, адъюнкт-профессор истории Университета Райерсона в Торонто, Канада, сказал: «Сейчас все в опасности.

На прошлой неделе МИД России призвал посла США в России Джона Салливана отреагировать на комментарии Байдена о том, что Путин является «военным преступником».

«Подобные заявления президента США недостойны высокопоставленного политика, ставящие российско-американские отношения на грань коллапса», — заявили в министерстве.

В понедельник Байден попытался разъяснить в Варшаве свою точку зрения о том, что Путин не должен быть у власти. Он отверг мнение о том, что это усложняет дипломатию, и дал понять, что не имеет в виду, что Соединенные Штаты проводят политику смены режима в отношении России.

«Я выразил моральное возмущение, которое испытал. Я не извинился за это», — сказал Байден.

«Что усложняет ситуацию на данный момент, так это серьезные усилия Путина, его продолжающееся участие в убийствах, его поведение, заставляющее весь мир говорить: «Боже мой, что делает этот человек?»

Администрация США продолжает оказывать давление на Путина и Байдена, называя его «чистым головорезом» и «кровавым диктатором» и призывая президента России запретить ему участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Индонезия в ноябре.

Рохингья Мехта, председатель Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ватерлоо, Канада, заявил, что Китай планирует принять участие в переговорах Путина после того, как Китай отверг совет Байдена.

«Я вижу ситуацию в дипломатических отношениях [between Washington and Moscow] Все закончилось, но такого рода многосторонние дебаты все еще продолжаются, и появляется российский представитель», — сказала Медора «Аль-Джазире».

Однако он признал, что их численности недостаточно, чтобы победить правительство Лукашенко.