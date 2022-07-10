Война на Украине: Я давно преодолел свой страх. У меня ничего не осталось, кроме гнева — сопротивления и бегства под оккупацией | Новости мира

Когда Алексей планировал поездку из своего дома в оккупированной Херсонской области, он приехал подготовленным к поездке «легендой», персонажем, который помог ему избежать подозрений на российских блокпостах.

Он считает, что играть пожилого русского фермера лучше всего.

В подтверждение своей истории он принес реквизит — флешку с русскими песнями, которые он мог играть в своем грузовике, лопату и права на трактор. Тот факт, что он родился в России, безусловно, помог ему.

Он был полезен в течение трех месяцев оккупации, выполняя поручения, чтобы помочь своему сообществу, включая доставку продуктов и раздачу лекарств.

И, наконец, легенда Алексея помогла ему бежать с оккупированной территории после того, как он переправил через ничейную землю в свободную Украину преследуемого русскими ветерана украинских вооруженных сил.

Русские вошли в район села Алексей через несколько дней после вторжения на юг Украины в конце февраля.

«Первую неделю после российского вторжения мы не покидали своих домов», — сказал он Sky News.

«Я чувствовал так много страха и страха перед животными за свою жизнь, свою семью, друзей и соседей».

Этот страх вскоре превратился в гнев из-за российского вторжения, страны, в которой Алексей провел свое детство до переезда в Херсон, чтобы учиться в Военно-морском училище. Гнев вынудил его впервые выйти из дома, побежать в продуктовый магазин и на свою ферму, где он выращивал ягоды.

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Фотографии Алексея были сделаны несколько недель назад, после его побега.



Со временем он сделал больше, подвозя медработников, доставляя припасы и совершая поездки, в том числе через российские контрольно-пропускные пункты.

То, что он говорил по-русски, помогало ему в этих встречах, но он знал, что его телефон может быть причиной его падения. Алексей начал отправлять информацию о российских военных объектах, которые он заметил во время своих поездок, в Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Друга спросили, на каком колене он бы предпочел, чтобы его застрелили

«Я тщательно подготовился к прохождению блокпостов, почистив телефон: удалил Viber, Telegram, Signal, YouTube и все чистые гугл-фото, видео и поисковые запросы. Но если телефон проверяют профессионалы, они обязательно что-нибудь найду».

Когда российские солдаты нашли в телефоне друга антироссийский пост в Facebook, они больше часа висели на стене и спрашивали его, на каком колене он предпочитает, чтобы его расстреляли.

Солдаты в конце концов оставили мужчину невредимым, но это было предостережением для Алексея.

Он также начал слышать истории о российских солдатах, которые заходили в дома людей в поисках оружия, и о ветеранах украинских вооруженных сил. Поползли слухи, что русские в соседней Запорожской области просят фермеров зарегистрировать у них землю. Вскоре солдаты посетили ферму Алексея.

«Большой бронированный грузовик КАМАЗ в сопровождении БТР въехал прямо в мой двор… Из машины вышли восемь солдат с автоматами. Один из них подошел ко мне и вежливо спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что это было намного лучше, пока они не прибыли».

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Аналогичный российский БТР пришел в хутор Алексей



Русские заблудились в поисках охотника с записями о владельцах оружия в этом районе.

Но эти противостояния не остановили его сопротивление.

Например, когда моральный дух в его деревне был низким, он включал аудиосистему, когда убирал машину, чтобы сыграть украинскую народную песню, которая стала гимном неповиновения.

«Я очень громко сыграл «Ой у лузи червона калина» и открыл дверь, чтобы люди могли слышать. Соседи этого не ожидали, потому что это был опасный ход, если русские услышат. Но это сработало, подняло настроение вокруг .»

у меня заканчивается терпение

Несмотря на призывы Алексея сопротивляться оккупации, его семья, в том числе его сын и невестка, живущие за границей, призывали его и его жену Светлану покинуть оккупированную территорию. Но пожилая мать Светланы нуждалась в уходе и работе пяти человек на своей ферме, бизнесе, который он создавал в течение 13 лет. Без него он беспокоился об их будущем.

«Я надеялся, что мы наберемся немного терпения и сможем спасти персонал и растения. Но с каждым днем ​​становилось все хуже и тревожнее. Обыски друзей и знакомых, угрозы смертью за фразу в переписке, обрывы связи .. У меня кончилось терпение».

В конце мая Алексей начал планировать свой побег, надеясь присоединиться к примерно 50% жителей Херсона, которые к этому времени бежали в другие части Украины и за ее пределы.

Ему было известно о группах Telegram — популярном сервисе обмена сообщениями в социальных сетях, — в которых делились советами о том, как покинуть оккупированную территорию, а также информацией о расположении российских блокпостов.

Пока он планировал поездку, к нему подошла одна из сотрудниц Алексея и спросила — она ​​хочет, чтобы он взял с собой в поездку ее мужа и двоих детей. Однако ее муж был недавним ветераном украинских вооруженных сил, одним из тех, кого разыскивали русские, и его грузовик уже был полон.

Алексей должен был принять решение; Помогать другу и, возможно, рисковать его жизнью или отдавать приоритет поездке для него и его семьи.

«Безумно было брать еще одного мужчину и двоих детей. Мы долго разговаривали, я не знала, как сказать, что у меня нет места в машине. Мы стали обсуждать, что делать, если его поймают на блокпосту. Я плакала, просила спасти детей и отвезти к родственникам. Я до сих пор не могу забыть эти слезы… В общем, я поняла, что мы все вместе пойдем, к черту вещи, и мы как-нибудь протиснемся. ”

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Алексей (впереди в центре) и девять человек, которых он перевозил. Туманное лицо ветерана ВСУ для защиты его личности



Алексей уже пообещал перевезти троих медработников и двоих их детей, а значит, в его грузовик теперь нужно будет сесть 11 человек.

«Мои просьбы о том, чтобы люди брали не более одной сумки на человека, оказались тщетными, там была гора вещей», — сказал Алексей.

Места хватило, чтобы разместить последнего пассажира, кота Отиса, который полз по морю с одеял и сумок после того, как его бросили внутрь.

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Кот Отис залез среди багажа в грузовик



Выйдя 2 июня, они направились на восток, к линии фронта в Васильевке, находящейся более чем в 180 милях от нее.

На дороге было около 25 контрольно-пропускных пунктов, и Алексей обязательно включил по радио одну из любимых песен Путина, чтобы показать россиянам, что это не будет проблемой.

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Северо-восточная дорога вдоль берегов Днепра



Никто точно не знал, чего ожидать при приближении к линии фронта. Одни сообщали, что прошли за день, другим пришлось днями отступать от боев среди растянувшейся на километры очереди машин.

«В Васильевку мы подъехали в 15.00. Там была очередь, и мы были в 73-м. Были сформированы группы по 10 машин, нужно было написать ФИО каждого человека, его пол и год рождения».

Был теплый день и три поколения людей — и кошка — пообедали и укрылись от солнца под звуки боев вдалеке, не зная, как долго они пробудут.

Русский охранник разрешил одному из детей поиграть с его винтовкой, а Алексей спросил, есть ли возможность пройти через российские рубежи, уверяя, что его свекровь плохо переносит жару.

«Думаю, чем-то они нас напомнили. После пяти вечера начался обыск, и пропустили по 10 машин за раз, после того, как обыскали вещи и документы».

Чудо пересечения Харама

Они продвинулись вперед в сопровождении российского бронетранспортера и достигли последнего контрольно-пропускного пункта. Русские искали доказательства наличия татуировок, свидетельствующих о том, что они служили в украинских силах, и приказали бывшему боевику выйти из грузовика.

«Он пролез через стопку сумок. Они проверили, нет ли у него татуировок на теле, и снова проверили все паспорта».

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Не зная, что этот человек служил в вооруженных силах, русские пропустили группу.

«После этого мы были свободны на ничейной земле».

Оказавшись в нейтральной зоне между линиями фронта, Алексей выключил газ. Мост через реку, разделяющий русских и украинцев, был сломан, поэтому они пошли в обход по грунтовой дороге.

В небе началась артиллерийская стрельба, и пошел проливной дождь, превративший болота, которые они пересекали, в топь. Для протаскивания автоколонны через болото пришлось вызывать пожарную машину и два боевых тягача украинских силовиков.

В конце концов они справились, подвиг, который Алексей назвал чудом.

Как только они пересекли украинскую линию фронта, полиция и другие транспортные средства конвоировали их в Запорожье, город с населением 750 000 человек, примерно в 20 милях от места боевых действий.

По приезду заселились в местный офис, напились чая-кофе и получили койку в местной детской, где на полу было расстелено более 100 матрасов.

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Ясли, где готовили для переселенцев десятки семей



Алексей и его семья сейчас проживают у родственников в Запорожье, а большинство его пассажиров переехали на запад во Львов или Одессу.

Он также вернулся к волонтерской работе, помогая доставлять оборудование для украинских войск и медикаменты Красному Кресту в Херсоне.

Выросший в России Алексей, возможно, был из тех украинцев, которые ожидали, что Владимир Путин окажет своим войскам теплый прием. Его реакция на вторжение и сопротивление ему показывают, насколько неправ был российский президент.

«Я давно преодолел свой страх. У меня не осталось ничего, кроме гнева».