Война Путина «имеет неприятные последствия», поскольку США заключают ядерную сделку с Украиной, нанося смертельный удар по Кремлю | наука | Новости

Американская атомная энергетическая компания Westinghouse согласилась поставить топливо на все украинские АЭС. Соглашение было подписано 2 июня между государственным украинским гигантом атомной энергетики «Энергоатомом», американской компанией и ее дочерней компанией в Швеции. Westinghouse построит в стране девять новых ядерных блоков, а также создаст инжиниринговый центр в Украине.
Это основано на предыдущем обязательстве Westinghouse построить пять новых реакторов в стране.
В то время как значительная часть энергии Украины поступает из урана и угля страны, основная часть также поставляется из России.
В стране есть 15 реакторов, которые производят около половины ее электроэнергии, большую часть ее ядерных услуг, а также она получает ядерное топливо из России.
Но в условиях жестокой войны, которую Путин развязал с середины февраля, Украина стремится отказаться от поставок соседа и укрепить энергетическую безопасность альтернативными способами.
Westinghouse, которая уже помогает стране снизить зависимость от Москвы, теперь помогает уменьшить зависимость Киева от Кремля более быстрыми темпами.
«В связи с отказом от закупки российского ядерного топлива «Энергоатом» со своим стратегическим партнером Westinghouse договорился об увеличении поставок американского ядерного топлива на все украинские АЭС», — говорится в сообщении компании.
Топливо для новых реакторов AP1000 будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Вестеросе, Швеция.
Посол Швеции в Украине Тобиас Теберг написал в Твиттере: «Шведская компания Westinghouse сегодня договорилась с «Энергоатомом» о поставках всего украинского ядерного топлива, поэтому вам никогда не придется импортировать ни одного топливного стержня из России.
«Один из миллиона случаев, когда незаконная война России против Украины имеет неприятные последствия для нее самой».
«Мы модернизируем наш парк атомных энергоблоков, которые будут производить чистую, безопасную и надежную энергию без какого-либо влияния России», — заявил министр энергетики Герман Галушенко.
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В настоящее время в Украине действуют четыре атомные электростанции.
Русские войска захватили Большое Запорожье в начале вторжения.
Но говорят, что на заводе до сих пор работают украинские техники.
Российские солдаты также взяли под свой контроль Чернобыль, место самой страшной ядерной катастрофы в мире.
Целых 211 рабочих, обслуживающих ныне несуществующий завод, были взяты в заложники во время вторжения в Украину.
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