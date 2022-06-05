Война Путина «имеет неприятные последствия», поскольку США заключают ядерную сделку с Украиной, нанося смертельный удар по Кремлю | наука | Новости

Американская атомная энергетическая компания Westinghouse согласилась поставить топливо на все украинские АЭС. Соглашение было подписано 2 июня между государственным украинским гигантом атомной энергетики «Энергоатомом», американской компанией и ее дочерней компанией в Швеции. Westinghouse построит в стране девять новых ядерных блоков, а также создаст инжиниринговый центр в Украине.

Это основано на предыдущем обязательстве Westinghouse построить пять новых реакторов в стране.

В то время как значительная часть энергии Украины поступает из урана и угля страны, основная часть также поставляется из России.

В стране есть 15 реакторов, которые производят около половины ее электроэнергии, большую часть ее ядерных услуг, а также она получает ядерное топливо из России.

Но в условиях жестокой войны, которую Путин развязал с середины февраля, Украина стремится отказаться от поставок соседа и укрепить энергетическую безопасность альтернативными способами.

Westinghouse, которая уже помогает стране снизить зависимость от Москвы, теперь помогает уменьшить зависимость Киева от Кремля более быстрыми темпами.