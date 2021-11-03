Война Путина на Украине: российский депутат вспоминает об усилиях по распространению мифа о гражданской войне

«В понедельник министр иностранных дел России обвинил украинское руководство в попытке втянуть Москву в конфликт на востоке Украины после эскалации боевых действий между правительственными силами и повстанцами в сепаратистском регионе».

Приведенный выше текст читается как подробный урок кремлевской дезинформации, но на самом деле это был Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. 1 ноября 2021 года, более семи с половиной лет с начала российской военной агрессии против Украины. В своем первом предложении, состоящем всего из 33 слов, отчет Reuters успешно подтверждает большую ложь, лежащую в основе войны Путина на Украине, что конфликт является исключительно внутренним делом Украины, а Россия – невиновным сторонним наблюдателем.

Этот последний отчет Reuters ни в коем случае не уникален. Напротив, это просто особенно яркий пример способности России манипулировать международными СМИ, чтобы они действовали как невольные партнеры в ее войне против Украины.

С той роковой февральской ночи 2014 года, когда Владимир Путин был первым отдал приказ Чтобы захватить Крым, попытки Кремля скрыть свое участие в эскалации конфликта заставили многих международных корреспондентов бороться за правильную терминологию. Это привело к словесной войне, параллельной обычным боям, и репортеров неоднократно обвиняли в том, что они не смогли должным образом определить роль России как провокатора и агрессора.

Это разочарование легко понять. В Руководство от нас Российское военное присутствие На востоке Украины это подавляющее большинство. Страны G7 признали Россию какСторона конфликта на востоке Украины, а не посредник, а Международный уголовный суд в Гааге признал Российская военная интервенция на востоке Украины Еще в 2016 г. Выход России из Международного уголовного суда. Несмотря на все это, многие в международных СМИ продолжают вводить в заблуждение «пророссийские силы» и «повстанцев», ошибочно описывая конфликт как «украинскую гражданскую войну».

Подпишитесь, чтобы получать новости от UkraineAlert UkraineAlert – это комплексное онлайн-издание, в котором регулярно публикуются новости и анализ событий в политике, экономике, гражданском обществе и культуре в Украине.

Несостоятельность этого языка недавно была подтверждена безупречным источником. Выступая 19 октября в Интервью “Звезде Live”На канале YouTube, связанном с телеканалом «Звезда» Минобороны России, российский депутат Александр Бородий защищал боевые действия «российских войск» на востоке Украины и напомнил подробности прошлых попыток Кремля ввести в заблуждение международные СМИ и скрыть ответственность Москвы за войну.

Бородай – не рядовой российский депутат. До того, как войти в Государственную Думу через парламентские выборы в России в сентябре 2021 года в качестве представителя партии «Единая Россия» во главе с Владимиром Путиным, он наиболее известен своей службой летом 2014 года в качестве премьер-министра так называемой Донецкой Народной Республики ( ДНР), созданная самопровозглашенная республика. Кремлем на востоке Украины.

Бородай по-прежнему был тесно связан с военными действиями после того, как покинул восточную Украину, занимал пост главы Союза ветеранов войны Донбасса и часто служил. Стилизованные публичные заявления По поводу необходимости более агрессивного подхода к Украине.

На вопрос в его последнем интервью, почему он внезапно покинул свой пост в Донецке в августе 2014 года, Бородий ответил, что его уход был необходим для поддержки вымышленных заявлений Кремля о «украинской гражданской войне». «В то время руководство Донецкой Народной Республики было странным зрелищем», – заявил Бороды. “Я из Москвы. Мой первый заместитель был из Москвы. Москвичи контролировали силовые ведомства, и министр обороны Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) был также из Москвы. Это было довольно откровенно с пропагандистской точки зрения”.

Бороды объяснил, что тот факт, что лидеры предполагаемого украинского сепаратистского движения почти все являются гражданами России, создает очевидные проблемы с иностранными СМИ и международным общественным мнением. Он отметил, что «не было проблем с пропагандой среди местных масс в России или на Донбассе». Но в этом контексте ситуация в международном информационном пространстве была более сложной. Было ясно, что необходимо будет выявить новых руководителей республик из числа местного населения ».

События Центра Евразии

Новый российский депутат много говорил о российском характере конфликта в целом. В то время как большинство российских чиновников повторяют нормативное отрицание Кремлем Украины, Бородай не проявляет особого интереса к подобным тонкостям. Вместо этого он отклонил призывы интервьюера «Звезда Live» быть «более осторожным» в выборе языка и объявил так называемых сепаратистов на востоке Украины «российскими силами». «Я воспринимаю это как принципиальный момент», – прокомментировал Боруди. “что они [in eastern Ukraine] Это российские силы, и ВС РФ тоже российские силы. Оба – российские военнослужащие. В чем разница?”

Недавние комментарии Бороды не являются беспрецедентным открытием. На самом деле, тот факт, что войну начали русские подданные и вели российские войска, было известно давно, а сам Бородай прославился своей империалистической риторикой. ранее говорил Желание Москвы заменить его и других русских местным населением, чтобы убедить Запад в том, что восстание на востоке Украины было популярным явлением. Однако это многое говорит о нынешнем настроении безнаказанности в Москве, где нынешний депутат от партии Путина чувствует себя свободным разоблачать абсурдность заявлений России о статусе некомбатанта на Украине.

Международные репортеры, желающие составить точную картину конфликта на Украине, должны серьезно отнестись к комментариям Бороды. Он не пытается скрыть тот факт, что это война с Россией, и легко перечисляет попытки обмануть международную аудиторию, заставив поверить в миф о внутреннем украинском конфликте. Это должно заставить любого морального репортера сделать паузу, прежде чем повторять последнюю ложь Кремля во имя журналистского баланса без критики.

Питер Дикинсон – редактор Службы оповещения Украины Атлантического совета.

углубленное чтение

Мнения, выраженные на сайте UkraineAlert, принадлежат только авторам и не обязательно отражают мнение Atlantic Council, его сотрудников или сторонников.

В Евразийский Центр Миссия по развитию трансатлантического сотрудничества заключается в продвижении стабильности, демократических ценностей и процветания в Евразии, от Восточной Европы и Турции на западе до Кавказа, России и Центральной Азии на востоке.

Следуйте за нами в социальных сетях

Мы поддерживаем нашу работу

На фото: депутат российского парламента Александр Бородий в 2014 году в качестве премьер-министра Донецкой Народной Республики. (Рейтер / Шамиль Зуматов).