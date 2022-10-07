Война Путина угрожает существованию российского государства, поскольку дома тирана ждут три опасности | мир | Новости

Профессор Брайсон отметил: «Правительства, предприятия, неправительственные организации и частные лица больше не уважают российские государственные институты. Слишком часто российские государственные институты показывают, что говорят одно, а делают другое».

В то время как российская государственная власть, похоже, рушится, по жестокой иронии судьбы ужасающие действия Путина против Украины на десятилетия укрепили ее статус независимой страны в глазах всего мира, что делает его последние заявления об аннексии гораздо менее заслуживающими доверия и гораздо более опасными.

Профессор Брайсон пояснил: «Государство основано не только на территории, признанной международным правом, но и на наборе институтов, уважаемых гражданами и другими государствами. Как только государственные институты не уважаются его собственными гражданами и другими государствами, это государство прекращает свое существование. быть жизнеспособным. Здесь есть интересный парадокс.

Попытка Путина интегрировать территорию Украины в состав России стала ключевым фактором в укреплении уважения и признания украинского государства. Граждане Украины становятся все более украинцами, а страны всего мира, за редким исключением, занимаются деятельностью, которая прямо признает продолжение существования украинского государства. Украина сейчас намного больше, чем 21 февраля 2022 года».