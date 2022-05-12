В Европе открывается новая глава безопасности — это не только говорит о том, что безопасность их нации имеет первостепенное значение, но и подтверждает это действиями и инвестициями.

России Война на Украине спровоцировала этот сейсмический сдвиг, сделавший больше, чем любое событие с момента основания оборонительного альянса НАТО 70 лет назад, включая всю холодную войну.

Вот почему две исторически нейтральные европейские страны, Финляндия и Швеция, готовы присоединиться к клубу, вопреки предупреждениям Москвы, — впечатляющее изменение внешней политики и политики безопасности.

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Измененная территория также объясняет, почему Великобритания подписала новые соглашения о безопасности с двумя скандинавскими государствами, гарантируя, что их защита придет или будет атакована.

Это обещание было сделано еще до того, как Хельсинки и Стокгольм присоединились к клубу из 30 членов, близкому к одеялу коллективной безопасности, обеспечиваемому НАТО.

Такие шаги были бы немыслимы еще полгода назад, когда Финляндия и Швеция тщательно уравновешивали свои отношения со своими западными союзниками и их обширными русскими соседями.

финский В частности, у президента Сауля Нинисто давно есть отношения со всеми европейскими лидерами, в том числе со своим президентом России Владимиром Путиным.

В первые дни войны на Украине он считался одним из самых заслуживающих доверия лидеров в усилиях по установлению мира.

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Борис Джонсон говорит, что российская оккупация Украины открыла «новую главу» в механизмах европейской безопасности.



Теперь он готов спровоцировать первоначальный пожар в своей стране, наконец-то собирая страницы и присоединяясь к коалиции, сосредоточенной на попытках сдержать российскую угрозу.

Выступая на совместной пресс-конференции с Борисом Джонсоном, который в среду посетил Финляндию и Швецию, г-н Нинисто сказал, что г-н Путин виноват в изменении взглядов его страны.

Он отметил, как Москва эффективно заявила двум скандинавским соседям, что они не могут вступить в НАТО. Потом была война на Украине.

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«Они готовы напасть на соседнюю страну», — сказал президент Финляндии. «Если мы тогда присоединяемся, мой ответ будет таков: ты стал причиной этого, смотри. [in] Стекло. «

Финляндия и Швеция, похоже, готовы исправить новую реальность безопасности в Европе не словами, а действиями.

Но они давно живут с угрозой, исходящей от России, и имеют более глубокое понимание важности своей гражданской безопасности — в отличие от других частей Европы.

Это было удобно проиллюстрировано двумя вопросами, заданными британскими журналистами г-ну Джонсону на пресс-конференции в Хельсинки.

Во-первых, Великобритания предоставила Украине столько денег и оружия, что многие британцы столкнулись с кризисом стоимости жизни, а это означает, что они не могут позволить себе отапливать свои дома.

Изображение:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Саул Нинисто



Другой вопрос заключается в том, насколько надежно любая британская военная поддержка может быть оказана союзникам, таким как Финляндия и Швеция, которые теперь являются частью масштаба британских вооруженных сил после сокращения расходов и низких инвестиционных затрат три десятилетия назад.

Эти вопросы кратко подытоживают дилемму, стоящую перед западными политиками после окончания холодной войны: как они могут оправдать инвестиции в безопасность, когда общественность не находится под непосредственной угрозой?

Они также объясняют коллективную неспособность политических, военных и силовых деятелей объяснить общественности, как, когда страна подвергается нападению, все, чего хочет общество — доступ к здравоохранению, школам, работе — падает.

Государства-члены НАТО быстро пожинали то, что они считали мирным дивидендом, вызванным распадом Советского Союза.

Приоритеты финансирования сместились с безопасности на здравоохранение, экономику и образование, что важно для повышения качества жизни и завоевания популярности среди избирателей.

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Это объясняет, почему штатная британская армия в настоящее время насчитывает чуть более 70 000 военнослужащих — почти вдвое больше, чем в 1990-х годах.

В то же время, по мнению кремлевских экспертов, Россия никогда не отступала от военного менталитета. Они указывают, как Москва может привлечь все секторы экономики к ведению конфликта и как она не перестала конкурировать с Западом.

Все это хорошо известно, и многие эксперты годами сурово предостерегали западных лидеров – безрезультатно.

Россия взяла на себя обязательство начать полномасштабное вторжение в Украину для тех же лидеров или их преемников и в конечном итоге не знала об этом факте.

В Украине сегодня жить, не думая о здоровье, образовании и работе, — это благословение. Война уже унесла жизни десятков тысяч людей, заставила миллионы бежать и угрожала разрушить будущее одного поколения.

Нет никаких гарантий, что наступление России на территории Украины будет остановлено.

Если после разрушения произойдет что-то хорошее, Великобритания и другие европейские страны должны использовать это осознание, чтобы восстановить свой оборонный потенциал и устойчивость своих сообществ.

Это серьезная задача, и ее нельзя решить только с помощью риторики.