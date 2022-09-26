Война России в Украине переворачивает с ног на голову европейские космические планы — ПОЛИТИКО

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Генеральный директор ЕКА Джозеф Асбахер заявил POLITICO, что вторжение России в Украину побудило Европейское космическое агентство сделать рекордное увеличение бюджета, чтобы повысить автономию и положить конец зависимости от космических технологий Москвы.

«Из-за кризиса нам нужно быть независимыми и независимыми в космосе», — сказал Асбахер, сравнив стремление отделиться от России в орбитальных проектах с попытками Европы покончить со своей зависимостью от поставок российского природного газа.

С тех пор, как в конце февраля Кремль начал тотальную войну против Украины, Европейское космическое агентство значительно сократило свое сотрудничество с Россией и российским национальным космическим агентством «Роскосмос». Например, в марте агентство решило приостановить работу над ExoMars, передвижной миссией на Красную планету, которая должна стартовать из Казахстана в этом месяце.

Россия также отозвала своих инженеров с Европейского космодрома во Французской Гвиане, где ее ракета «Союз» с 2011 года используется вместе с европейскими системами Ariane и Vega. Это означает альтернативные способы получения таких проектов, как Евклид Миссия поиска на орбите нуждается в проработке.

«Мы сильно полагались на Россию — «ЭкзоМарс» и «Союз» — два примера, но также и в том, что касается многих компонентов, сырья и даже ионной защиты», — сказал Асбахер. Мы прекратили это сотрудничество [with Russia] …поэтому нам необходимо создать более устойчивую, независимую и стратегически независимую отрасль».

Шбахер сказал, что его проект плана, ожидающий изменений в последнюю минуту, состоит в том, чтобы попросить 22 государства-члена ЕКА, которые часто совпадают с членством в ЕС, внести около 18,5 миллиардов евро на министерский саммит, который должен состояться в Париже 22 и 22 ноября. . .

Это почти на 30% больше, чем 14,4 млрд евро, о которых министры договорились на последнем саммите ЕКА в 2019 году.

Новое финансирование будет использовано для финансирования проектов во всем, от улучшения существующих спутниковых программ, таких как Galileo и Copernicus, до европейского плана по развитию пилотируемых космических полетов и планов исследований по исследованию дальнего космоса.

Например, в рамках общего бюджета глава космической отрасли заявил, что попросит министров выделить около 750 миллионов евро на совершенно новый проект созвездия спутников связи, финансируемый комиссаром внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Эта схема направлена ​​​​на создание новой европейской сети для предоставления безопасных высокоскоростных интернет-услуг в качестве конкурента Starlink от SpaceX.

На встрече министров космонавтики в ноябре также будет рассмотрен альтернативный план ExoMars, который, скорее всего, заменит Роскосмос НАСА. Министры также рассмотрят варианты вывода спутников на орбиту без российского «Союза», поскольку европейская ракета «Ариан-6» появится через несколько месяцев.

В ближайшие недели Асбахер сказал, что он также завершает процесс отбора следующего поколения европейских астронавтов; План состоит в том, чтобы объявить окончательные имена для замены нынешнего состава, в который входят Томас Песке из Франции и Саманта Кристофоретти из Италии, на саммите в Париже.