Война России затмевает сопротивление Японии изменению ядерной политики

На фоне опасений по поводу стабильного снабжения электроэнергией, вызванного вторжением России в Украину, которое нарушило товарные рынки и привело к росту цен на энергоносители, Япония подписала соглашение о значительном изменении своей ядерной политики.

Атомная катастрофа 2011 года на северо-востоке Японии побудила правительство уменьшить зависимость от ядерной энергетики, а законодатели и официальные лица решили не строить новые реакторы в свете соображений общественной безопасности и снижения стоимости возобновляемых источников энергии.

Но опасения по поводу катастрофы на АЭС «Фукусима-1», по-видимому, затмили рост цен на товары первой необходимости, вызванный украинским кризисом и нестабильностью в мировой экономике, пострадавшей от пандемии.