Top News

Война России затмевает сопротивление Японии изменению ядерной политики

25 декабря, 2022
Vsevolod Egorov

На фоне опасений по поводу стабильного снабжения электроэнергией, вызванного вторжением России в Украину, которое нарушило товарные рынки и привело к росту цен на энергоносители, Япония подписала соглашение о значительном изменении своей ядерной политики.

Атомная катастрофа 2011 года на северо-востоке Японии побудила правительство уменьшить зависимость от ядерной энергетики, а законодатели и официальные лица решили не строить новые реакторы в свете соображений общественной безопасности и снижения стоимости возобновляемых источников энергии.

Но опасения по поводу катастрофы на АЭС «Фукусима-1», по-видимому, затмили рост цен на товары первой необходимости, вызванный украинским кризисом и нестабильностью в мировой экономике, пострадавшей от пандемии.

В эпоху как дезинформации, так и информационной перегрузки, Качественная журналистика важнее, чем когда-либо.
Оформив подписку, вы можете помочь нам сделать историю правильной.

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС

READ  Пока люди бегут из России, чтобы избежать депортации, европейские соседи изо всех сил стараются их впустить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.