Война России и Украины в прямом эфире: Россия бомбит Киев в возобновленной ночной атаке

Администрация Байдена и ее ключевые союзники объявили в субботу, что они удалят некоторые российские банки из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, что по существу предотвратит их международные транзакции. Они также заявили, что наложат новые ограничения на центральный банк России, чтобы не дать ему использовать свои крупные международные резервы для подрыва санкций.

Меры, одобренные Европейской комиссией, Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией и Соединенными Штатами, представляют собой значительную эскалацию усилий по наложению на Россию тяжелых экономических издержек в связи с решением президента Владимира Путина вторгнуться в Украину.

«Война в России представляет собой посягательство на фундаментальные международные нормы и нормы, преобладавшие со времен Второй мировой войны и которые мы привержены защите», — говорится в совместном заявлении двух стран. «Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим, чтобы эта война стала стратегическим провалом Путина».

Это заявление ознаменовало заметное изменение курса европейских держав, которые до недавнего времени не хотели прекращать 30-летнюю попытку интегрировать Россию в европейскую экономику. Теперь, как и администрация Байдена, европейские страны, похоже, движутся к политике сдерживания.

Но из чувства политической самосохранения они не стали блокировать энергетические сделки с Россией. В результате Германия, Италия и другие европейские страны продолжат покупать и платить за природный газ, который течет по трубопроводам из России — через территорию Украины, внезапно ставшую зоной боевых действий.

Некоторые в Европе, наряду с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвали изолировать все российские учреждения и отдельных лиц от системы SWIFT, чтобы поставить российскую экономику на колени. Около 40 процентов российского государственного бюджета поступает от продажи энергии.

Хотя субботнее заявление было ограниченным по масштабу, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «отключение банков не позволит им проводить большую часть своих финансовых операций по всему миру и эффективно предотвратит российский экспорт и импорт».

Г-жа фон дер Ляйен сказала, что трансатлантический альянс также попытается нанести вред Центральному банку России, заморозив его операции и лишив центральный банк возможности ликвидировать активы.

Таргетирование центральных банков может, в конце концов, быть более важным, чем действия SWIFT. Россия провела последние несколько лет, укрепляя свою защиту от санкций, накопив валютные резервы на сумму более 630 миллиардов долларов, отвлекая свои доходы от нефти и газа. Эти резервы можно использовать для поддержки рубля, который резко упал в цене из-за недавних санкций.

Представители администрации Байдена заявили в субботу, что Соединенные Штаты и их союзники введут новые ограничения на продажу рубля России, что подорвет способность страны укрепить свою валюту перед лицом новых санкций в отношении ее финансового сектора. Это, в свою очередь, может вызвать инфляцию, и, хотя представители администрации не заявляют об этом прямо, они явно надеются, что это вызовет протесты против правления Путина в России.

«Мы знаем, что с 2014 года Россия предпринимает шаги по введению санкций против своей экономики, частично путем накопления валютных резервов», — сказала Эмили Килкрис, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. «Санкции центрального банка ограничат их способность извлекать выгоду из этого актива, а также ограничат их способность проводить денежно-кредитную политику любого рода для управления экономическим ущербом, вызванным другими санкциями».

Соединенные Штаты и их союзники также объявили о шагах по оказанию давления на российскую элиту, в том числе о создании оперативной группы для «выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями, — их яхт, особняков и любых других доходов, полученных нечестным путем». «Мы можем найти и заморозить их по закону», как в Белом доме. положи это.

Идея состоит в том, чтобы нанести удар по тем, кто ближе всего к Путину, и подорвать их способность жить как в России, так и на Западе. В качестве еще одного нового шага Соединенные Штаты и их союзники заявили, что будут стремиться обуздать продажу так называемых золотых паспортов, которые позволяют богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами западных стран и получать доступ к их финансовым системам.

Хотя эти шаги являются одними из самых жестких, предпринятых до сих пор, это заявление не соответствует полному выходу России из системы Swift, что некоторые официальные лица рассматривают как своего рода ядерный вариант. Такой шаг фактически отрезал бы Россию от значительной части мировой финансовой системы.

Некоторые эксперты говорят, что это может только подтолкнуть Россию к расширению альтернативы системе SWIFT, которую она создала несколько лет назад, когда начала пытаться «защитить свою экономику». Но эквивалентная система для России в первую очередь отечественная; Чиновники говорят, что для того, чтобы сделать его конкурентом SWIFT, потребуется сотрудничество с Китаем.

Субботние шаги были предприняты в тот же день, когда канцлер Германии Олаф Шульц объявил, что его правительство соглашается передать противотанковые средства украинской армии, отказавшись от своего настойчивого требования только нелетальной помощи, такой как каски.

В то же время, В посте в ТвиттереМинистр иностранных дел Германии Анналлина Барбок и министр экономики Роберт Хабек признали, что страна переходит от противодействия запрету SWIFT к поддержке мелкомасштабного запрета.

«Мы активно работаем над тем, как ограничить побочный ущерб, вызванный отключением #SWIFT, чтобы он затронул нужных людей», — сказали они. «Что нам нужно, так это значимое и функциональное ограничение системы SWIFT».

В заявлении США и их союзников не уточняется, какие банки будут изолированы от системы.

SWIFT, бельгийская служба обмена сообщениями, официально известная как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, объединяет более 11 000 финансовых учреждений по всему миру. Он не хранит и не переводит средства, а позволяет банкам и финансовым учреждениям предупреждать друг друга о предстоящих транзакциях.

В течение нескольких недель администрация Байдена публично преуменьшала идею изоляции России от режима, предполагая, что, хотя все варианты были на столе, такой шаг может создать больше проблем, чем решить.

Но за кулисами официальные лица США настаивают на том, чтобы европейские союзники дали г-ну Путину какой-то сигнал о том, что Европа движется к большей экономической изоляции от его страны.

Более того, поскольку SWIFT является европейской организацией, Соединенные Штаты позволили европейским странам взять на себя инициативу в этом вопросе. Единственный рычаг, который могут использовать Соединенные Штаты, — это ввести санкции или угрожать самой SWIFT, если она продолжит передавать сообщения российским учреждениям.

Некоторые эксперты по санкциям утверждают, что препятствование российским финансовым учреждениям использовать SWIFT как инструмент наказания России переоценивается, заявляя, что жесткие санкции в отношении банков страны будут иметь такой же эффект.

Но другие утверждают, что исключение российских учреждений из системы нанесет удар по финансовому сектору страны и что блокировки лишь нескольких банков недостаточно.

«Целенаправленные сокращения не сделают того, что необходимо», — сказал Маршалл Биллингсли, который был помощником министра финансов по финансированию терроризма в администрации Трампа. Они просто собираются реорганизовать банковский сектор, чтобы выдвинуть кого-то другого. Самый очевидный подход — просто отделить SWIFT от всех российских финансовых институтов».

Дэвид Э. Сангер И Алан Рэйбпорт Об этом сообщает из Вашингтона. Матина Стевис Гриднев из Брюсселя.