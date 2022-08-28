Война России и Украины: Список основных событий, день 186 | Российско-украинские военные новости

По мере того, как российско-украинская война вступает в свой 186-й день, мы наблюдаем ключевые события.
Вот самые яркие моменты субботы, 27 августа.
Борьба
- Украинская государственная атомная компания «Энергоатом» заявила, что российские войска за последние 24 часа снова обстреляли территорию Запорожской АЭС и оценивают ущерб.
- Минобороны России обвинило украинские силы в трехкратном обстреле комплекса за сутки. В нем говорится, что четыре бомбы попали в крышу здания, в котором хранилось «168 связок американского ядерного топлива Westinghouse».
- Министерство обороны России заявило, что уничтожило крупный склад боеприпасов в Днепропетровской области Украины, где хранились снаряды для ракетных систем HIMARS американского производства и гаубиц M777.
- ВВС России сбили МиГ-29 на востоке Донецкой области и уничтожили шесть ракетно-артиллерийских арсеналов в Донецкой, Николаевской и Херсонской областях, сообщили в министерстве.
- Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.
Экономика, Дипломатия
- Миллионы тонн продуктов питания от предыдущих урожаев в Украине все еще необходимо уничтожить, чтобы освободить место в силосах для следующего урожая, сказал Амир Абдулла, координатор ООН по соглашению о зерне, поддерживаемому ООН.
- В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна экспортировала 1 миллион тонн сельскохозяйственной продукции в рамках сделки, заключенной при посредничестве Турции и ООН.
- По словам украинского премьера, морякам-торговцам разрешат покинуть Украину, если они получат разрешение местной военной администрации, что облегчит процесс отгрузки зерна из портов страны.
- Германия может национализировать энергетический бизнес, от которого российский «Газпром» отказался в апреле. Правительство создало холдинговую компанию для потенциальной национализации «Газпром Германии», сообщило Welt am Sonntag в воскресенье.
- Dell Technologies, крупный поставщик серверов в России, заявила, что прекратила все операции в России после закрытия своих офисов в середине августа, последней из западных компаний, покинувших компанию.
- Министерство обороны Великобритании заявило, что поставит Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут разминировать ее побережье и обеспечить экспорт зерна.
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