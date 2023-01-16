Война России и Украины: Список основных событий, день 327 | Российско-украинские военные новости

Сейчас, когда российско-украинская война идет уже 327 дней, мы смотрим на ключевые события.
Вот ситуация на понедельник, 16 января 2023 г.:
Беларусь учения
- Беларусь заявила, что ее военно-воздушные учения с Россией, которые начинаются в понедельник, носят оборонительный характер для подготовки к возможным боевым задачам.
Днепровские выжившие
- Украина не надеялась извлечь больше выживших из-под обломков многоквартирного дома в Днепре в воскресенье, на следующий день после того, как здание было поражено во время массированного российского ракетного удара, в котором на данный момент подтверждено 30 погибших.
Борьба
- НАТО заявило, что Киев может вскоре ожидать больше тяжелого оружия с Запада.
- Украинские силы борются за сохранение контроля над Соледаром на востоке Донецкой области Украины, заявила заместитель министра обороны Ханна Мальер, что противоречит заявлениям России о том, что силы Москвы захватили небольшой город.
- Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция — так в России называют войну — демонстрирует положительную динамику.
- Германия заявила, что российские лидеры и силы, ответственные за военные преступления в Украине, «должны быть привлечены к ответственности».
- Великобритания направит в Украину 14 своих основных боевых танков Challenger 2 и артиллерийскую поддержку, заявил в субботу офис премьер-министра Риши Сунака, игнорируя критику со стороны посольства России.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что саммит стран G7 в мае должен продемонстрировать твердую волю страны к восстановлению международного порядка и верховенства закона после вторжения России в Украину.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».