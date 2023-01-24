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Война России и Украины: Список основных событий, день 335 | Российско-украинские военные новости

24 января, 2023
Vsevolod Egorov

В то время как российско-украинская война вступает в свой 335-й день, мы смотрим на ключевые события.

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Борьба:

  • Украина нуждается в сотнях танков от своих западных союзников, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию, заявил глава администрации президента Владимира Зеленского.
  • Внешняя разведка России обвинила Украину в хранении западного оружия на атомных электростанциях.

Армия:

  • Высокопоставленный дипломат ЕС Йозеф Боррель заявил, что Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard 2, поскольку на Берлин оказывается давление с целью поставить их Украине.
  • Европейский Союз утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму 544 миллиона долларов, когда 27 министров иностранных дел встретились в Брюсселе в понедельник.
  • Нежелание Кремля поставлять Киеву танки «Пантера» немецкого производства отражает растущую «напряженность» внутри НАТО.
  • Вооруженные силы Германии приступили к переброске первых двух из трех обещанных зенитно-ракетных эскадрилий Patriot в Польшу.

Дипломатия:

  • Россия заявила, что разрывает дипломатические отношения с членом НАТО Эстонией, обвинив прибалтийскую страну в «тотальной русофобии».
  • Министр иностранных дел Латвии сказал послу России в ее столице Риге покинуть страну до 24 февраля в соответствии с решением, принятым в знак солидарности с Эстонией.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о членстве в ЕС должны начаться в этом году.
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