Война России и Украины: Список основных событий, день 335 | Российско-украинские военные новости

В то время как российско-украинская война вступает в свой 335-й день, мы смотрим на ключевые события.
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Борьба:
- Украина нуждается в сотнях танков от своих западных союзников, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию, заявил глава администрации президента Владимира Зеленского.
- Внешняя разведка России обвинила Украину в хранении западного оружия на атомных электростанциях.
Армия:
- Высокопоставленный дипломат ЕС Йозеф Боррель заявил, что Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard 2, поскольку на Берлин оказывается давление с целью поставить их Украине.
- Европейский Союз утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму 544 миллиона долларов, когда 27 министров иностранных дел встретились в Брюсселе в понедельник.
- Нежелание Кремля поставлять Киеву танки «Пантера» немецкого производства отражает растущую «напряженность» внутри НАТО.
- Вооруженные силы Германии приступили к переброске первых двух из трех обещанных зенитно-ракетных эскадрилий Patriot в Польшу.
Дипломатия:
- Россия заявила, что разрывает дипломатические отношения с членом НАТО Эстонией, обвинив прибалтийскую страну в «тотальной русофобии».
- Министр иностранных дел Латвии сказал послу России в ее столице Риге покинуть страну до 24 февраля в соответствии с решением, принятым в знак солидарности с Эстонией.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о членстве в ЕС должны начаться в этом году.
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