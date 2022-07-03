Война России и Украины: Список основных событий, день 130 | Российско-украинские военные новости

По мере того, как российско-украинская война приближается к своему 130-му дню, мы наблюдаем ключевые события.
Вот основные моменты воскресенья, 3 июля.
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Борьба
- Поддерживаемые Россией украинские сепаратисты говорят, что они «полностью» окружили главный город Лисисанск на востоке Луганской области. Тем временем советник президента Владимира Зеленского согласился с тем, что последний крупный оплот Украины в Луганске, город Лисисанск, перейдет к русским.
- По словам украинского мэра города в изгнании Ивана Федорова, украинские силы нанесли более 30 ударов по российской базе в оккупированном Россией южном городе Запорожье. Российское информационное агентство РИА подтвердило нападение.
- По словам местного губернатора, в российском Белгороде погибли по меньшей мере три человека и повреждены десятки жилых домов. Россия обвинила Украину, но Киев пока не дает комментариев.
- Президент Беларуси заявил, что его военные сбили ракеты, выпущенные по его территории с территории Украины, и пообещал «немедленно» отреагировать на атаку противника.
Дипломатия
- Европейский союз готовит план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы помочь государствам-членам сократить энергоснабжение России. Новые меры, принятые к середине июля, будут основываться на майском плане REPowerEU по отключению российских источников энергии из-за российского вторжения в Украину.
- Лидеры десятков стран и международных организаций соберутся в понедельник и вторник в швейцарском городе Лугано, чтобы обсудить восстановление Украины, надеясь разработать «план Маршалла» для восстановления страны.
Эконом
- «Россия — надежный производитель зерна, удобрений и энергоресурсов», — заверил Президент Владимир Путин премьер-министра Индии Нарендру Моди.
- Опасаясь, что Россия может прекратить поставки природного газа, глава энергетического регулятора Германии призвал жителей экономить энергию и готовиться к зиме, когда потребление возрастет.
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